El tajante comentario de Kennys Palacios sobre su distanciamiento de Wanda Nara: “Yo sé lo que pasó entre nosotros”

Kennys Palacios mostró su tajante postura al ser consultado por el motivo que quedó afuera de la serie vertical de Wanda Nara (Infama - América)

La relación entre Wanda Nara y Kennys Palacios, que durante años fue una de las amistades más sólidas y visibles del mundo del espectáculo, atraviesa su momento más enigmático. Desde que el estilista ingresó a Gran Hermano Generación Dorada y no recibió el esperado apoyo público de la empresaria, los rumores sobre un distanciamiento comenzaron a cobrar fuerza. El silencio de Wanda, sumado a la ausencia de Kennys en la nueva serie vertical, alimentó las versiones de una ruptura que, hasta ahora, ninguno de los dos había confirmado abiertamente. Pero en las últimas horas, el propio Kennys decidió abrirse en Infama(América) y dejó entrever que “algo” sucedió entre ellos.

Durante una entrevista reciente, el estilista abordó el tema con una mezcla de sinceridad y cautela. “A mí, una historia no me hace ni más ni menos amigo de una persona”, expresó, en alusión a la falta de gestos de apoyo de Wanda desde que él entró al reality. Si bien reconoció que mucha gente sigue asociándolo a la empresaria, Palacios fue claro: “Estoy tranquilo porque yo sé lo que pasó entre nosotros”. Con esa frase, el estilista confirmó que hubo un episodio, aún no detallado, que afectó la relación.

El distanciamiento también quedó en evidencia al hablar de la serie vertical, el nuevo proyecto en el que Wanda es protagonista. “Se ve que no pensaron en mí, llamaron a otro personaje. Me contaron que Lucas Spadafora hace el papel de un peluquero y maquillador”, comentó, dejando entrever cierta decepción por no haber sido convocado. Sin embargo, Kennys aclaró que no guarda rencor y que, si se diera la oportunidad, no tendría problema en compartir un set con Wanda. “Me encantaría estar en MasterChef”, aseguró, demostrando que el profesionalismo está por encima de cualquier diferencia personal.

“Se ve que no pensaron en mí, llamaron a otro personaje", comentó el estilista al contar que quedó afuera del proyecto de la empresaria (Instagram)

Sobre su ausencia en la serie, Palacios se mostró comprensivo pero igualmente sorprendido. “Yo pienso que ellos creían que yo seguía dentro de la casa de Gran Hermano, una ficción no se hace de un día para el otro”, argumentó, buscando una explicación lógica a su exclusión.

A pesar de todo, dejó claro que el vínculo con Wanda Nara ya no es el mismo de antes, aunque prefiere no dramatizar: “No me interesa si me apoyó o no, Wanda no entró a jugar, entré a jugar yo. No me importa, y yo no le pedí que me acompañe. Uno no tiene por qué obligar a nadie. Si no, me tendría que enojar con tanta gente, pero no me enojo para nada”, sentenció.

La amistad entre Wanda Nara y Kennys Palacios se fractura, con el estilista confirmando un quiebre y la ausencia de apoyo público y proyectos compartidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es la primera vez que Kennys es consultado sobre su relación actual con Wanda. En marzo pasado, poco después de su eliminación de Gran Hermano y en su paso por La cumbre (Telefe Streams), el maquillador ya había dado señales de que algo había cambiado. Durante una charla con Eugenia Ruiz, exjugadora de una temporada anterior, Kennys respondió con franqueza a la pregunta sobre la falta de apoyo de Wanda: “A mí me llama la atención que tu amiga Wanda no te apoyó en nada”, señaló la panelista, comparando la actitud de la empresaria con la campaña activa de Lizardo Ponce por su novio Franco Poggio. “No me interesa si me apoyó o no. Wanda no entró a jugar, entré a jugar yo”, respondió él, dejando en claro que no esperaba nada de nadie.

Eugenia fue más allá y sugirió que un gesto público de la conductora de MasterChef Celebrity podría haber fortalecido el perfil de Kennys como jugador dentro de la casa. “Pero es tu amiga, podría haber ayudado su alta notoriedad”, insistió. Palacios, sin embargo, se mantuvo firme en su postura: “No importa. Yo no le pedí que me acompañe y uno tiene que obligar a nadie a que te acompañen”. “¿No te ofende?”, preguntó la panelista. “Cero”, concluyó Kennys, cerrando el tema y dejando en claro que no guarda resentimientos.

El estilista y amigo de la conductora se refirió a la actitud que tomó ella en su paso por la casa (La cumbre -Streams Telefe)

A pesar de sus palabras, el trasfondo de la relación sigue generando interés y especulaciones. La falta de diálogo, la ausencia de apoyo público y la exclusión de proyectos conjuntos son señales que no pasan desapercibidas para el público y la prensa. Kennys, por su parte, elige enfocarse en sus nuevos desafíos profesionales y en su carrera como estilista y figura mediática. Mientras tanto, el vínculo con Wanda parece haberse transformado y, aunque ninguno de los dos da detalles concretos, la distancia es evidente. Quizás el tiempo y la madurez permitan un reencuentro, pero por ahora, cada uno sigue su camino, con la certeza de que, en el mundo del espectáculo, nada es para siempre y todo puede cambiar de un momento a otro.