Teleshow

El tajante comentario de Kennys Palacios sobre su distanciamiento de Wanda Nara: “Yo sé lo que pasó entre nosotros”

En medio de las grabaciones de la serie vertical de la empresaria, su estilista y confidente se sinceró ante la situación que atraviesa desde que decidió formar parte de Gran Hermano Generación Dorada

Guardar
Kennys Palacios mostró su tajante postura al ser consultado por el motivo que quedó afuera de la serie vertical de Wanda Nara (Infama - América)

La relación entre Wanda Nara y Kennys Palacios, que durante años fue una de las amistades más sólidas y visibles del mundo del espectáculo, atraviesa su momento más enigmático. Desde que el estilista ingresó a Gran Hermano Generación Dorada y no recibió el esperado apoyo público de la empresaria, los rumores sobre un distanciamiento comenzaron a cobrar fuerza. El silencio de Wanda, sumado a la ausencia de Kennys en la nueva serie vertical, alimentó las versiones de una ruptura que, hasta ahora, ninguno de los dos había confirmado abiertamente. Pero en las últimas horas, el propio Kennys decidió abrirse en Infama(América) y dejó entrever que “algo” sucedió entre ellos.

Durante una entrevista reciente, el estilista abordó el tema con una mezcla de sinceridad y cautela. “A mí, una historia no me hace ni más ni menos amigo de una persona”, expresó, en alusión a la falta de gestos de apoyo de Wanda desde que él entró al reality. Si bien reconoció que mucha gente sigue asociándolo a la empresaria, Palacios fue claro: “Estoy tranquilo porque yo sé lo que pasó entre nosotros”. Con esa frase, el estilista confirmó que hubo un episodio, aún no detallado, que afectó la relación.

El distanciamiento también quedó en evidencia al hablar de la serie vertical, el nuevo proyecto en el que Wanda es protagonista. “Se ve que no pensaron en mí, llamaron a otro personaje. Me contaron que Lucas Spadafora hace el papel de un peluquero y maquillador”, comentó, dejando entrever cierta decepción por no haber sido convocado. Sin embargo, Kennys aclaró que no guarda rencor y que, si se diera la oportunidad, no tendría problema en compartir un set con Wanda. “Me encantaría estar en MasterChef”, aseguró, demostrando que el profesionalismo está por encima de cualquier diferencia personal.

“Se ve que no pensaron en mí, llamaron a otro personaje", comentó el estilista al contar que quedó afuera del proyecto de la empresaria (Instagram)
“Se ve que no pensaron en mí, llamaron a otro personaje", comentó el estilista al contar que quedó afuera del proyecto de la empresaria (Instagram)

Sobre su ausencia en la serie, Palacios se mostró comprensivo pero igualmente sorprendido. “Yo pienso que ellos creían que yo seguía dentro de la casa de Gran Hermano, una ficción no se hace de un día para el otro”, argumentó, buscando una explicación lógica a su exclusión.

A pesar de todo, dejó claro que el vínculo con Wanda Nara ya no es el mismo de antes, aunque prefiere no dramatizar: “No me interesa si me apoyó o no, Wanda no entró a jugar, entré a jugar yo. No me importa, y yo no le pedí que me acompañe. Uno no tiene por qué obligar a nadie. Si no, me tendría que enojar con tanta gente, pero no me enojo para nada”, sentenció.

La amistad entre Wanda Nara y Kennys Palacios se fractura, con el estilista confirmando un quiebre y la ausencia de apoyo público y proyectos compartidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La amistad entre Wanda Nara y Kennys Palacios se fractura, con el estilista confirmando un quiebre y la ausencia de apoyo público y proyectos compartidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es la primera vez que Kennys es consultado sobre su relación actual con Wanda. En marzo pasado, poco después de su eliminación de Gran Hermano y en su paso por La cumbre (Telefe Streams), el maquillador ya había dado señales de que algo había cambiado. Durante una charla con Eugenia Ruiz, exjugadora de una temporada anterior, Kennys respondió con franqueza a la pregunta sobre la falta de apoyo de Wanda: “A mí me llama la atención que tu amiga Wanda no te apoyó en nada”, señaló la panelista, comparando la actitud de la empresaria con la campaña activa de Lizardo Ponce por su novio Franco Poggio. “No me interesa si me apoyó o no. Wanda no entró a jugar, entré a jugar yo”, respondió él, dejando en claro que no esperaba nada de nadie.

Eugenia fue más allá y sugirió que un gesto público de la conductora de MasterChef Celebrity podría haber fortalecido el perfil de Kennys como jugador dentro de la casa. “Pero es tu amiga, podría haber ayudado su alta notoriedad”, insistió. Palacios, sin embargo, se mantuvo firme en su postura: “No importa. Yo no le pedí que me acompañe y uno tiene que obligar a nadie a que te acompañen”. “¿No te ofende?”, preguntó la panelista. “Cero”, concluyó Kennys, cerrando el tema y dejando en claro que no guarda resentimientos.

El estilista y amigo de la conductora se refirió a la actitud que tomó ella en su paso por la casa (La cumbre -Streams Telefe)

A pesar de sus palabras, el trasfondo de la relación sigue generando interés y especulaciones. La falta de diálogo, la ausencia de apoyo público y la exclusión de proyectos conjuntos son señales que no pasan desapercibidas para el público y la prensa. Kennys, por su parte, elige enfocarse en sus nuevos desafíos profesionales y en su carrera como estilista y figura mediática. Mientras tanto, el vínculo con Wanda parece haberse transformado y, aunque ninguno de los dos da detalles concretos, la distancia es evidente. Quizás el tiempo y la madurez permitan un reencuentro, pero por ahora, cada uno sigue su camino, con la certeza de que, en el mundo del espectáculo, nada es para siempre y todo puede cambiar de un momento a otro.

Temas Relacionados

Wanda NaraKennys PalaciosGran HermanoGran Hermano Generación DoradaLucas SpadaforaInfama

Últimas Noticias

El divertido cruce de idiomas de Luisana Lopilato en una noche familiar: “Mi cerebro bilingüe olvidando palabras”

Entre risas y snacks, la actriz mostró la intimidad de su vida cotidiana en su hogar canadiense en donde alterna español e inglés de forma natural

El divertido cruce de idiomas de Luisana Lopilato en una noche familiar: “Mi cerebro bilingüe olvidando palabras”

La indignación de Sabrina Rojas tras las críticas por un video con sus hijos en el auto: “Preocúpense por ustedes”

En medio de una salida familiar, la conductora debió despejar dudas sobre la seguridad de los niños bajo su cuidado

La indignación de Sabrina Rojas tras las críticas por un video con sus hijos en el auto: “Preocúpense por ustedes”

El look de la China Suárez en el clásico de Estambul: moda, fútbol y repercusión en las tribunas del Galatasaray

La presencia de la actriz acaparó todas las miradas, no solo por su apoyo a Mauro Icardi sino por las prendas que eligió para ir al estadio

El look de la China Suárez en el clásico de Estambul: moda, fútbol y repercusión en las tribunas del Galatasaray

Oriana Sabatini en su faceta de escritora: sueños transformados, un personaje vulnerable y la conexión con la muerte como motor creativo

El universo ficcional propuesto en “Podría quedarme acá”, que cruza vivencias del mundo real y la búsqueda de la identidad, estará presente en la Feria del Libro

Oriana Sabatini en su faceta de escritora: sueños transformados, un personaje vulnerable y la conexión con la muerte como motor creativo

Guiso de lentejas y una confirmación inesperada: el irónico mensaje de Marcelo Tinelli sobre su vida privada

El presentador respondió a las críticas y aprovechó para compartir un guiño hacia Rossana Almeyda, con quien estaría comenzando un romance

Guiso de lentejas y una confirmación inesperada: el irónico mensaje de Marcelo Tinelli sobre su vida privada
DEPORTES
Barcelona acelera por Julián Álvarez: las charlas con el Atlético de Madrid y un dato familiar clave

Barcelona acelera por Julián Álvarez: las charlas con el Atlético de Madrid y un dato familiar clave

Solana Sierra no pudo con Karolina Pliskova y quedó eliminada en Madrid

Los Pumitas debutarán en el Rugby Championship frente a Sudáfrica: todo lo que hay que saber

El video del violento accidente que sufrió el padre de Max Verstappen en una competencia de rally

¿Vuelve la magia? Conor McGregor despierta intriga sobre su motivación ante un posible combate con Max Holloway

TELESHOW
El divertido cruce de idiomas de Luisana Lopilato en una noche familiar: “Mi cerebro bilingüe olvidando palabras”

El divertido cruce de idiomas de Luisana Lopilato en una noche familiar: “Mi cerebro bilingüe olvidando palabras”

La indignación de Sabrina Rojas tras las críticas por un video con sus hijos en el auto: “Preocúpense por ustedes”

El look de la China Suárez en el clásico de Estambul: moda, fútbol y repercusión en las tribunas del Galatasaray

Oriana Sabatini en su faceta de escritora: sueños transformados, un personaje vulnerable y la conexión con la muerte como motor creativo

Guiso de lentejas y una confirmación inesperada: el irónico mensaje de Marcelo Tinelli sobre su vida privada

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador: el Consejo Electoral canceló a dos partidos y defendió que garantizó el debido proceso

Ecuador: el Consejo Electoral canceló a dos partidos y defendió que garantizó el debido proceso

Salud y naturaleza: Alemania impulsa rutas y parques para caminar descalzo

Protestas de campesinos, mineros y transportistas abren una semana de alta conflictividad en Bolivia

Precio de los combustibles en El Salvador sube $0.07 por galón a partir del 28 de abril, el ajuste más bajo en seis semanas

Charles Bukowski, poeta estadounidense: “Si pasa algo malo, tomas para olvidar; si pasa algo bueno, para celebrarlo; y si no pasa nada, tomas para que pase algo”