Receta de scones con pasas de uva, rápida y fácil

Los scones recién horneados aportan un aroma especial que convierte la merienda en un momento inolvidable (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma de unos scones recién horneados puede transformar cualquier merienda en una pausa memorable. Pocas cosas evocan tanto el clima de casa de abuela como partir un scone tibio y encontrar pasas dulces y tiernas en el centro.

En la Argentina, los scones se asocian al mate de la tarde, al desayuno del domingo, y a la tradición de la mesa larga, siempre lista para recibir una visita inesperada. Su origen británico se adaptó al gusto local, y hoy la variante con pasas es una de las preferidas por chicos y grandes.

Receta de scones con pasas de uva

Los scones con pasas de uva son pequeños bollos hechos a base de harina, manteca, azúcar, leche y pasas, que se hornean hasta quedar dorados y esponjosos. La versión argentina se destaca por su textura suave y su sabor delicadamente dulce, ideal para untar con manteca, miel o mermelada.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

300 gr de harina 0000

2 cucharaditas de polvo para hornear

80 gr de azúcar

1 pizca de sal

100 gr de manteca fría

120 cc de leche (aprox.)

1 huevo

100 gr de pasas de uva sin semilla

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Todos los ingredientes detallados hacen de esta receta de scones una alternativa ideal para acompañar el té o el café (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer scones con pasas de uva, paso a paso

Precalentar el horno a 200 °C. Enmantecar y enharinar una placa. Mezclar la harina, el polvo para hornear, el azúcar y la sal en un bol. Incorporar la manteca fría cortada en cubos y desmenuzarla con los dedos hasta lograr un arenado. Añadir las pasas de uva y mezclar para que se distribuyan bien. Batir el huevo con la leche y la vainilla. Volcar sobre la mezcla seca y unir con cuchara, sin amasar demasiado. Volcar la masa sobre la mesada enharinada y dar forma de disco de 2 cm de alto. Cortar círculos usando un vaso o cortante y acomodarlos sobre la placa. Pintar con leche o huevo batido para dar brillo. Hornear durante 15 a 20 minutos, hasta que estén dorados pero tiernos (¡no sobrecocinar para que no se sequen!). Retirar y dejar enfriar sobre rejilla.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 scones medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 170 kcal

Grasas: 5 gr

Carbohidratos: 28 gr

Proteínas: 3 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En recipiente hermético, duran hasta 3 días a temperatura ambiente o 1 semana en heladera. Se pueden freezar por hasta 2 meses. Para consumir, calentar unos minutos en horno bajo.