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Receta de scones con pasas de uva, rápida y fácil

Los scones con pasas de uva se consolidan como la elección favorita en la mesa de los argentinos, combinando tradición británica y sabor local en una preparación rápida, fácil y perfecta para compartir en familia

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Pilas de scones con pasas, cubos de mantequilla, un tazón de crema, un frasco de mermelada y una taza de té sobre una tabla de mármol blanco.
Los scones recién horneados aportan un aroma especial que convierte la merienda en un momento inolvidable (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma de unos scones recién horneados puede transformar cualquier merienda en una pausa memorable. Pocas cosas evocan tanto el clima de casa de abuela como partir un scone tibio y encontrar pasas dulces y tiernas en el centro.

En la Argentina, los scones se asocian al mate de la tarde, al desayuno del domingo, y a la tradición de la mesa larga, siempre lista para recibir una visita inesperada. Su origen británico se adaptó al gusto local, y hoy la variante con pasas es una de las preferidas por chicos y grandes.

Receta de scones con pasas de uva

Los scones con pasas de uva son pequeños bollos hechos a base de harina, manteca, azúcar, leche y pasas, que se hornean hasta quedar dorados y esponjosos. La versión argentina se destaca por su textura suave y su sabor delicadamente dulce, ideal para untar con manteca, miel o mermelada.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 300 gr de harina 0000
  • 2 cucharaditas de polvo para hornear
  • 80 gr de azúcar
  • 1 pizca de sal
  • 100 gr de manteca fría
  • 120 cc de leche (aprox.)
  • 1 huevo
  • 100 gr de pasas de uva sin semilla
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
Un saco de yute lleno de harina, un pote blanco con azúcar y su tapa al lado, y un montón de pasas de uva sin semilla sobre una mesa de madera.
Todos los ingredientes detallados hacen de esta receta de scones una alternativa ideal para acompañar el té o el café (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer scones con pasas de uva, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C. Enmantecar y enharinar una placa.
  2. Mezclar la harina, el polvo para hornear, el azúcar y la sal en un bol.
  3. Incorporar la manteca fría cortada en cubos y desmenuzarla con los dedos hasta lograr un arenado.
  4. Añadir las pasas de uva y mezclar para que se distribuyan bien.
  5. Batir el huevo con la leche y la vainilla. Volcar sobre la mezcla seca y unir con cuchara, sin amasar demasiado.
  6. Volcar la masa sobre la mesada enharinada y dar forma de disco de 2 cm de alto.
  7. Cortar círculos usando un vaso o cortante y acomodarlos sobre la placa.
  8. Pintar con leche o huevo batido para dar brillo.
  9. Hornear durante 15 a 20 minutos, hasta que estén dorados pero tiernos (¡no sobrecocinar para que no se sequen!).
  10. Retirar y dejar enfriar sobre rejilla.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 scones medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 170 kcal
  • Grasas: 5 gr
  • Carbohidratos: 28 gr
  • Proteínas: 3 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En recipiente hermético, duran hasta 3 días a temperatura ambiente o 1 semana en heladera. Se pueden freezar por hasta 2 meses. Para consumir, calentar unos minutos en horno bajo.

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