El divertido cruce de idiomas de Luisana Lopilato en una noche familiar: “Mi cerebro bilingüe olvidando palabras”

La actriz Luisana Lopilato se encuentra en la cama, acompañada por un perro pequeño de pelaje blanco. Sostiene varios paquetes de snacks, incluyendo uno de mango picante y otro de fresa con chocolate. Ella interactúa con los productos y su entorno mientras participa en una noche de películas. El contenido aborda aspectos de la vida cotidiana y las experiencias bilingües.

Una escena cotidiana y espontánea se convirtió en uno de los momentos más comentados de las últimas horas en redes sociales: Luisana Lopilato, desde la cama de su dormitorio, compartió con sus seguidores cómo se prepara una típica noche de películas en familia. La actriz, vestida con una remera amplia y rodeada de almohadones, aparece acompañada de su perro y de una selección de snacks, lista para disfrutar junto a sus hijos.

La secuencia, registrada en video, muestra a Luisana relatando en un castellano salpicado por el inglés: “Vamos a hacer una movie night (noche de películas) y con los chicos fuimos al supermercado y compramos estos snacks para probar. Mango spicing, mango y secado, coco con chocolate, frutilla con chocolate. So far. Probé frutilla con chocolate. Por Dios, estos son mis nuevos favoritos snacks”. Su relato deja ver el ambiente relajado y familiar: la actriz se muestra sentada en la cama, los envases de golosinas sobre la manta y el control remoto cerca, mientras su mascota la observa desde la cabecera.

En las imágenes puede apreciarse el entorno cálido de la habitación, con almohadones de motivos florales y una luz tenue que acompaña la escena. La elección de los objetos decorativos evidencia la convivencia entre costumbres argentinas y hábitos adquiridos en su vida en Canadá, como la visita al súper para abastecerse de productos típicos de la región.

Luisana Lopilato, Michael Bublé y los chicos en su última postal navideña

La espontaneidad del video crece cuando Luisana se detiene a reflexionar sobre su forma de hablar, alternando palabras y frases entre ambos idiomas. Lejos de preocuparse por las mezclas, la actriz lo toma con humor y acompaña el clip con un meme: “Mi cerebro bilingüe olvidando palabras en ambos idiomas”. La imagen elegida —un popular meme de internet— refuerza la gracia de la situación y conecta con quienes viven en contextos similares. Este fragmento resume la experiencia de muchos que, por vivir en entornos multiculturales, atraviesan confusiones y cambios lingüísticos constantes.

El fenómeno del “cerebro bilingüe” no es ajeno a quienes residen en hogares donde conviven dos lenguas. En el caso de la actriz, esta realidad se ve reflejada no solo en su día a día, sino también en la crianza y educación de sus hijos junto a Michael Bublé. La propia intérprete lo explicó en distintas oportunidades: “Mis hijos hablan perfecto español e inglés”, al señalar que, pese a vivir en Canadá desde hace una década, logró que las tradiciones y la lengua materna convivan con las costumbres del país norteamericano.

La reacción de la actriz evidencia una actitud descontracturada frente a la convivencia de lenguas. Ella misma se ríe de su acento y de los cambios de idioma, mostrando que el fenómeno no solo ocurre en los niños de la familia, sino también en los adultos. Al utilizar la referencia visual de un meme, Luisana logra que la anécdota trascienda el ámbito doméstico y conecte con una audiencia amplia, capaz de identificarse con esas pequeñas “torpezas” lingüísticas.

Luisana Lopilato reconoció los desafíos de la enseñanza bilingüe

Sus declaraciones sobre la educación de sus hijos revelan la importancia que otorga a la transmisión de ambas culturas. La actriz contó en varias entrevistas: “Mis hijos hablan muy bien español. En casa todos hablamos español. Mis hijos hablan perfecto español, así que no le queda otra”, en referencia a Michael Bublé, su esposo canadiense. Esta convivencia de idiomas es parte del día a día en el hogar que comparten en Burnaby, la ciudad natal del cantante.

Los hijos de la pareja —Noah, Elías, Vida y Cielo— asisten a la misma primaria a la que fue Bublé y se educan en inglés, pero el español está presente de manera constante gracias a la dedicación de Luisana. “Hablan los dos idiomas perfectos, inglés y español. Lo leen y lo escriben, todo perfecto”, sostuvo la actriz, quien considera fundamental que mantengan el vínculo con sus raíces argentinas.

La rutina familiar incluye viajes frecuentes a la Argentina, donde los niños refuerzan el contacto con la cultura materna. Sin embargo, el aprendizaje del español no se limita a esos viajes, sino que es parte activa de la vida cotidiana. Luisana reveló: “Conmigo, mis hijos hablan español con un acento porteño muy divertido. Con Mike, en inglés. Si estamos sentados en la mesa o viajando en el auto, manejan los dos idiomas en simultáneo, según a quién de los dos se dirijan. El switch es permanente y automático, un gran ejercicio”. Esta descripción permite entender el grado de naturalidad con el que la familia alterna entre ambas lenguas, adaptando la comunicación a cada integrante y a cada situación.