La escandalosa separación por una infidelidad entre una estrella de la NBA y una reconocida cantante: “Me engañaste”

El jugador de la NBA Klay Thompson y su pareja se separaron recientemente tras revelarse un escándalo de infidelidad

La cantante estadounidense Megan Thee Stallion confirmó la ruptura de su relación con la estrella de la NBA Klay Thompson, tras varios meses juntos. El anuncio fue realizado a través de un comunicado remitido a la revista People, en el que la artista subrayó que “la confianza, la fidelidad y el respeto son innegociables en una relación”.

El vínculo entre la ganadora de tres premios Grammy y el jugador de los Dallas Mavericks quedó en el centro de atención mediática luego de que la propia Megan publicara en sus redes sociales mensajes directos en los que expuso los motivos de la separación.

Según informó la revista estadounidense, la cantante aseguró en su declaración que “cuando esos valores se ven comprometidos, no hay futuro”, y expresó su decisión de tomarse un tiempo para priorizarse y continuar “con paz y claridad”. Las palabras de Megan Thee Stallion llegaron horas después de que compartiera una historia en Instagram en la que, sin nombrar directamente a Thompson, dejó entrever una acusación de infidelidad. “Me engañaste, me tuviste rodeada de toda tu familia jugando a las casitas… y ahora te has echado atrás”, escribió la artista.

En el mismo mensaje, la intérprete de Savage añadió: “Te he aguantado todos tus horribles cambios de humor y el trato que me diste durante tu temporada de baloncesto, ¿y ahora no sabes si puedes ser ‘monógamo’? Tía, necesito un descanso de verdad después de esto… adiós a todos”.

Megan Thee Stallion confirmó su separación a través de las redes sociales

De acuerdo con un reporte de People, la separación se hizo pública el sábado 25 de abril, apenas unas horas antes de una presentación de Megan Thee Stallion en la que la cantante, visiblemente afectada, fue vista secándose las lágrimas sobre el escenario al concluir su actuación como Zidler en el musical Moulin Rouge! en Broadway. El público la aplaudió y le expresó palabras de aliento, mientras la artista intentaba recomponerse y agradecer los apoyos.

Después de la publicación de las declaraciones de Stallion, la revista intentó contactar a los representantes de Klay Thompson para obtener su versión de los hechos, aunque hasta el momento no se ha conocido una respuesta oficial por parte del basquetbolista. La relación entre ambos había sido confirmada públicamente durante el verano pasado, cuando la pareja debutó en la alfombra roja de la gala inaugural de la Fundación Pete & Thomas, creada por la propia rapera en la ciudad de Nueva York el 16 de julio.

Klay Thompson y Megan Thee Stallion en la gala inaugural de la Fundación Pete & Thomas (Shutterstock)

En ese evento benéfico, Megan Thee Stallion describió a Thompson como “la persona más amable que he conocido en mi vida”, según recogió People. El vínculo entre la cantante y el jugador de los Dallas Mavericks continuó durante varios meses, incluidas muestras públicas de afecto y gestos de alto perfil, como el regalo de un Bentley azul que Thompson le entregó a la rapera por su cumpleaños hace dos meses.

La ruptura se produce en un contexto en el que la artista había sido relacionada anteriormente con otras figuras del deporte, como el jugador de los Chicago Bulls Torrey Craig, con quien compartió un video en TikTok en agosto de 2024, y el futbolista belga Romelu Lukaku en 2023. También se había mencionado su relación pasada con el rapero Pardison Pardi Fontaine en 2021.

Klay Thompson le regaló a Megan Thee Stallion un auto por su cumpleaños. (Instagram)

Durante la actuación en Broadway, los espectadores presenciaron el momento en el que la artista no pudo contener las lágrimas, situación que, según describió People, se interpretó como una consecuencia directa del reciente anuncio de separación. “¡Te queremos!”, gritó una persona del público en un video compartido en la red social X, mientras Megan Thee Stallion intentaba reponerse y agradecía los aplausos.

En lo que respecta a la temporada de Klay Thompson con los Dallas Mavericks, el 2026 marcó el cierre de una campaña extremadamente difícil y de transición. La franquicia finalizó en el puesto 12 de la Conferencia Oeste con un récord de 26 victorias y 56 derrotas, por lo que no clasificaron a los playoffs por segundo año consecutivo. La eliminación matemática se selló el 23 de marzo de 2026, tras una dolorosa derrota en tiempo extra por 137-131 ante los Golden State Warriors, justamente, el equipo en donde el reconocido tirador logró los cuatro títulos que tiene en la NBA.

Klay Thompson fue cuatro veces campeón con los Golden State Warriors (Cary Edmondson-USA TODAY Sports)