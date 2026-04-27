Jugó en San Lorenzo, denunció que fue estafado por sus representantes y ahora pide ayuda: “Nos están echando a la calle”

Diego Perea utilizó sus redes para contar que fue estafado por sus ex representantes

El futbolista colombiano Diego Perea, ex jugador de San Lorenzo, Almirante Brown y que actualmente milita en Sportivo Barracas, expuso en un video publicado en TikTok que enfrenta una situación financiera crítica con “muchas deudas”, y solicitó ayuda ante el riesgo de perder su vivienda junto a su familia en los próximos días.

En su mensaje en las redes, en la que se lo ve al atacante con su pareja y su pequeño niño, Perea denunció que sus antiguos representantes lo habrían perjudicado económicamente y los responsabilizó por haberlo dejado “tirado” tras tomar decisiones en su carrera que lo llevaron a la precariedad. “Por una comisión, me dejaron tirado; no les importó nada”, explicó en el video difundido por la red social.

El delantero, que jugó seis partidos en San Lorenzo durante su breve paso durante el 2023 con Rubén Darío Insúa como entrenador y también tuvo pasos por Deportivo Cúcuta, Almirante Brown y Real Tomayapo de Bolivia, detalló que no tiene ingresos estables: “Tengo muchas deudas y prácticamente nos están echando a la calle”.

El jugador remarcó que su prioridad es el bienestar de su hijo: “Esto lo hago más que nada por mi bebé, para que tenga un techo y no le falte comida”. Perea, con 27 años, añadió que no pretende “nada regalado”, sino una oportunidad laboral para sacar adelante a su familia.

Diego Perea sólo jugó seis partidos en el Ciclón (San Lorenzo)

Perea debutó como titular en San Lorenzo con 20 años, disputando todo el encuentro ante Belgrano en el Gigante de Alberdi y asumiendo la responsabilidad en el ataque azulgrana que habitualmente correspondía a Adam Bareiro, hoy en Boca Juniors. Las crónicas tras el debut indicaron que durante la primera mitad del partido, el futbolista colombiano se destacó por su capacidad para retener el balón pese a la presión rival, pero en la segunda parte, tras la expulsión de un compañero, perdió protagonismo ofensivo. Su desempeño lo posiciona como una opción ofensiva viable para los próximos compromisos del equipo.

Perea desembarcó en el club en 2020 para una prueba simultánea con el también colombiano Mateo Paniagua, y fue incorporado de inmediato tras mostrar condiciones. El delantero sólo jugó un encuentro en Reserva, frente a Godoy Cruz, antes de ser promovido directamente al plantel profesional. Tras su experiencia en la pretemporada en Uruguay, selló su primer contrato profesional hasta diciembre de 2024, pero sólo jugó seis partidos con la camiseta del Ciclón.

En el plano deportivo, Sportivo Barracas enfrentará hoy lunes a Central Córdoba de Rosario a las 15.30 por la novena fecha de la Primera C, y contará con la probable actuación del atacante colombiano en el once inicial.

El pedido de Diego Perea junto a su familia:

Para el que no me conoce, jugué hace algún tiempo en San Lorenzo, Almirante Brown y demás. Me da un poco de vergüenza hacer este tipo de videos y mostrarme por aquí de esta manera, pero creo que es la única salida que encontramos. Nos encontramos pasando un momento un poco difícil en lo económico. He tenido últimamente muchos problemas en los clubes en los cuales he estado. Debido a eso estoy con muchas deudas, están que nos echan a la calle prácticamente. Acudimos a ustedes para buscar ayuda, buscar algún laburo. No pedimos obviamente nada regalado, sino una ayuda, una mano para mi señora, para mí. La verdad que venimos de tiempos un poco difíciles, ya que bueno, un momento yo estuve muy bien, jugué en San Lorenzo, jugué Copa Argentina, Sudamericana, la Liga. Y bueno, hubo personas que me hicieron muy mal. Algunos representantes se aprovecharon de mi proceso, de mi carrera, que por una comisión me dejaron tirado, no les importó nada.

Y la verdad que es muy difícil encontrarme en la situación que estoy hoy, porque bueno, también soy muy chico en el mundo del fútbol. Y bueno, tengo una responsabilidad que es mi familia, lo cual en este momento no encuentro una salida. Tenemos algunas deudas, ya nos amenazaron en mi casa, vinieron a amenazarnos. Obviamente, tengo temor por mi nene, por mi familia. Y bueno, la verdad que como no encuentro salida, como no tengo una persona que me respalde y me dé una mano, acudo a ustedes en medio de este video.

El colombiano atraviesa un grave problema económico (San Lorenzo)

Hace dos meses más o menos, sacamos un auto a pagar. Yo lo quería para trabajar de Uber. En el momento que él estaba en casa, que se quede con el bebé y yo salir a trabajar porque la plata no alcanza y lo quería ayudar. Y nos estafaron con el auto, al auto había que hacerle muchas cosas. Muy mal quedamos con eso. Por eso estamos en tantos problemas metidos.

Así que nada, debido a eso, como les decíamos, nos vinieron a amenazar en casa, quieren acabar prácticamente con mi carrera, personas a las que les debemos. Súmale a eso, no pagamos alquiler hace dos meses y medio. La verdad que uno no se imagina las vueltas de la vida, pero hoy estoy en una situación donde me toca pedir ayuda, donde me toca pedir favores a mucha gente, los cuales algunas personas no están, algunas personas no contestan, que es obvio. Pero bueno, ya que la necesidad más que nada por el bebé, no por nosotros, sino para que él esté bien, para que tenga un techo, para que pueda comer todos los días. Y bueno, les queríamos pedir una ayuda, si lo pueden compartir. Igual nosotros vamos a estar muy pendientes. Cualquier ayuda, cualquier persona, un laburo, cualquier cosa es bienvenida. Así que nada, les agradecemos mucho. Y bueno, les mando un abrazo. Nos vemos.