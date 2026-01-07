Los nuevos restaurantes que marcan el pulso de la escena gastronómica en Punta del Este

Punta del Este: los nuevos restaurantes que desembarcaron en 2026 / Foto Gentileza Bliss

Punta del Este no solo es playa. Muchos también la visitan por su imponente variedad culinaria, que se traduce en 346 restaurantes repartidos por todo el balneario.

En esta época, la gastronomía se convierte en una experiencia integral: compartir una mesa frente al mar, probar nuevas recetas o disfrutar de los clásicos adquiere un valor especial en el balneario.

Para este 2026, hay posibilidad de descubrir nuevas creaciones de chefs que renuevan la escena. Aquí, un repaso por las más recientes.

Una vista imponente y gastronomía de primer nivel / Foto: gentileza Bliss

Bliss (José Ignacio)

La propuesta de Posada Ayana combina influencias japonesas, coreanas y escandinavas con ingredientes orgánicos y de estación, maridados con vinos uruguayos y cócteles de autor.

Lo ideal es comenzar la noche con un trago antes de visitar Ta Khut (la única obra escultórica del gran James Turrell enclavada en Latinoamérica) en un entorno dramático, performático y de ensueño.

La gastronomía cobra una especial relevancia en el verano esteño (Bliss)

Luego, los invitados pueden quedarse a disfrutar de la cena en el restaurante, que cuenta con un salón privado con vista directa a la cocina, pensado para experiencias exclusivas.

El estilo de Bliss se define como minimalismo japonés con un cálido toque retro de los años 60 y 70, en el que la madera se mezcla con telas en tonos óxido y tonos pasteles.

Los ingredientes de estación marcan el pulso de la temporada

Algunos de sus platos más destacados son los siguientes: yakitori de pescado con hierbas; shiitake wantons con salsa de maní y cebolla de verdeo; ojo de bife (yuzu bernaise); tartar de lomo en pan brioche y dashi mayo; o mejillones dashi beurre blanc y chile.

A la hora del postre: Bliss leche (madeleine y frutos rojos) y durazno asado con vainilla y maní.

Bravo resto (La Brava)

Una nueva propuesta gastronómica en la Brava / Foto Gentileza Bravo Resto

Su ubicación frente al mar lo convierte en una opción ideal para desayunar, brunchear, almorzar o cenar en un entorno distintivo.

Se destaca por su cocina contemporánea donde se ponderan ingredientes locales, con almuerzos relajados y cenas a la luz de las velas.

Para empezar: croquetas de res con alioli y queso gruyere; empanadas de camarón con salsa yasgua; ceviche de corvina rubia, ají amarillo, cebolla, boniato y chips de plátano; o miniaturas de pescado con salsa tártara.

Las delicias del mar en la mesa / Foto: Gentileza Bravo Resto

En los principales: bife ancho con espuma de papa, trufa y milhojas; corvina rubia con ensalada de cous cous; short ribs demi glacé con puré de zanahoria y chips; ñoquis de hongos, ricota y almendras; arroz Tierra & Mar al horno con pulpo, matambrito y alioli; o milanesa de bife angosto con spaghetti y cacio pepe.

Para los postres: crème brûlée de naranja y cardamomo; tarte tatín de ananá y helado de crema y florentino de sésamo; parfait de café espresso con ganache de chocolate y crumble de cacao; Némesis (sorbete de frambuesa con feuilletine de esa fruta y menta; y flan de dulce de leche con crema batida).

Mansalva (Punta Ballena)

Para los amantes de las tapas, este restaurante es perfecto por su variedad y la frescura de sus ingredientes. Para la noche, hay opciones como espárragos, cremoso de palta y pistachos; langostinos, curry de mango y coco; pacoras con emulsión tahine; y steak tartar, arroz crocante y yema de codorniz curada

Cocina moderna con ingredientes frescos y naturales / @mansalvacafe

Otros platos tentadores: croquetas siri con alioli y limón ahumado; tataki pesca blanca, bagna cauda y uvas ahumadas; y molleja laqueada con maní crocante, entre otros.

A la hora de los postres, sobresalen la banana split con dulce de leche y tierra de cacao; choco pistacho (húmedo de chocolate y helado de pistachos); cheesecake raw con base de dátiles y cacao, crema de castañas y dulce de coco; y las frutas lameadas con helado de crema.

Durante el día, tienen propuesta de almuerzo con entradas como Panazanella (tomates antiguos y melón); tartar de hongos con dressing de sésamo y rabanitos; fish and chips; ceviche y empanadas de carne cortada a cuchillo.

Entre los platos principales se destacan la milanesa Mansalva (ojo de bife, pesto, provolone y tomates secos) y el sándwich de pollo frito con coleslaw, dressing de cajú, pan de boniato y papas fritas.