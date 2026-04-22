Crimen y Justicia

Femicidio en Mendoza: hallaron muerta a una mujer en su casa y detuvieron a su pareja

Gabriel Eduardo Trejo es el principal sospechoso de haber cometido el asesinato. Esperan la autopsia para tener más detalles de cómo ocurrió el episodio

Guardar
Capturaron a Gabriel Trejo, autor del femicidio de Carla Magallanes, en Mendoza
Vecinos declararon haber escuchado una fuerte discusión entre Magallanes y Trejo la noche del viernes previo al hallazgo

Agentes de la Unidad Investigativa Departamental Rivadavia detuvieron a Gabriel Eduardo Trejo, de 38 años, principal sospechoso en la causa por el femicidio de Carla Johanna Magallanes, de 36 años, cuyo cuerpo sin vida fue hallado este martes en su domicilio del distrito Montecaseros, en el departamento de San Martín de la provincia de Mendoza.

El procedimiento policial comenzó cerca de las 13, cuando la madre y una hermana de Magallanes llegaron a la vivienda ubicada en carril Norte y callejón Moreno, preocupadas por la falta de noticias de la mujer. Al ingresar, encontraron el cuerpo en avanzado estado de descomposición, con lesiones visibles en el rostro y distintas partes del cuerpo, así como un corte en el cuello.

Los primeros datos de la investigación indicaron que la víctima llevaba entre dos y cinco días fallecida. El cuerpo, en posición semisentada, presentaba manchas de sangre y signos de violencia.

La madre de Magallanes relató que había visto a su hija por última vez antes del fin de semana en compañía de su pareja. Además, vecinos declararon haber escuchado una fuerte discusión entre la pareja en la noche del viernes. Desde ese momento, no se registraron movimientos ni ruidos en la vivienda, de acuerdo con la información del medio local Mdz.

La detención del presunto autor del femicidio se realizó durante la tarde de este martes, en la calle Puebla, frente al barrio San José, en el distrito Santa María de Oro, luego de que las autoridades desplegaran tareas de vigilancia y búsqueda tras el hallazgo.

El caso quedó a cargo del fiscal Gustavo Jadur. La intervención de la Policía Científica y la supervisión del fiscal en jefe Oscar Sívori se sumaron a las actuaciones para avanzar en la recolección de evidencias y determinar la mecánica del hecho. En las próximas horas se podría definir la situación procesal de Trejo.

Según El Sol, otro medio local, la víctima tenía tres hijos de una relación anterior. De acuerdo con los registros judiciales a los que accedieron, la custodia de los menores había sido otorgada al padre y no convivían con ella.

Tras el hallazgo, se activó el protocolo policial y se dispuso la intervención de equipos de investigación y forenses, quienes aguardan los resultados de la necropsia para precisar la causa de muerte y sumar elementos a la causa.

Sobre Trejo, agregó El Sol, constan antecedentes judiciales: fue investigado por sustracción de menores en 2013 y por robo agravado y lesiones leves, aunque resultó sobreseído en ambos expedientes, por lo que nunca pisó la cárcel.

El sospechoso fue trasladado a una sede policial y quedó a disposición de la Justicia mientras se esperan los informes de la necropsia y peritajes en la escena para establecer su situación procesal.

Temas Relacionados

MendozaCarla MagallanesFemicidioÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Un padrazo y súper compañero”: quién era el policía asesinado en La Matanza

Mauro Molina había ido a retirar dinero en una pollería como parte de su trabajo extra como custodio cuando fue atacado por un grupo de delincuentes. Tenía 42 años

“Un padrazo y súper compañero”: quién era el policía asesinado en La Matanza

Cayó una banda que robaba en colectivos: acumulaban 25 antecedentes por distintos delitos

Son cinco hombres y cuatro mujeres, todos con antecedentes. Les secuestraron ocho celulares y encontraron cuatro más en una unidad de la línea 34

Cayó una banda que robaba en colectivos: acumulaban 25 antecedentes por distintos delitos

Cayó “El Ruso”, líder de una banda que robaba autos de aplicaciones: lo delató una foto en un hotel alojamiento

Fue capturado en Quilmes, tras meses de investigación. Está acusado de ser jefe de una organización que protagonizó un choque tras una persecución y tiroteo en Ciudad Oculta

Cayó “El Ruso”, líder de una banda que robaba autos de aplicaciones: lo delató una foto en un hotel alojamiento

Alarma en un tradicional colegio de Recoleta por un alumno de 13 años que publicó una foto con un arma: “Voy a hacer un tiroteo”

La imagen también mostraba municiones y estaba acompañada de un mensaje de tono amenazante. La Justicia ordenó allanar el domicilio del menor

Alarma en un tradicional colegio de Recoleta por un alumno de 13 años que publicó una foto con un arma: “Voy a hacer un tiroteo”

“La puede quedar”: el polémico audio de Leopoldo Luque que reprodujeron en el juicio por Maradona

El fiscal Patricio Ferrari expuso un mensaje de voz del neurocirujano imputado previo a llevarlo a la internación domiciliaria donde falleció

“La puede quedar”: el polémico audio de Leopoldo Luque que reprodujeron en el juicio por Maradona
DEPORTES
Los videos de las carreras de karting que disputó Colapinto antes de su exhibición en Argentina: “Qué bueno que está esto”

Los videos de las carreras de karting que disputó Colapinto antes de su exhibición en Argentina: “Qué bueno que está esto”

“Son indefendibles”: las lapidarias críticas del técnico del Chelsea de Enzo Fernández a sus jugadores tras ser goleado

La reacción de los fanáticos del Real Madrid cuando ingresó Mastantuono en medio de un clima hostil en el Bernabéu

El plan de Úbeda tras ganar el segundo Superclásico consecutivo ante River: rotación masiva y un equipo inédito ante Defensa

Horacio Zeballos recordó su histórico triunfo ante Rafael Nadal: “No me voy a cansar jamás de verlo”

TELESHOW
El solidario gesto de María Becerra con una fan que padece un cuadro oncológico avanzado: “Fue un momento único”

El solidario gesto de María Becerra con una fan que padece un cuadro oncológico avanzado: “Fue un momento único”

Martín Ortega reapareció en redes sociales y habló sobre su salud mental: “Estuve luchando con una adicción”

Gonzalo Valenzuela recordó su relación con Juana Viale: “Seguimos teniendo una familia muy bonita”

Popstars tendría conductor: quién es el famoso actor que estaría al frente del reality musical

Fabiana Cantilo desinvitó a Fito Páez de su próximo show: “Nos peleamos”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá cierra su preparación rumbo al Mundial frente a Dominicana

Panamá cierra su preparación rumbo al Mundial frente a Dominicana

Estados Unidos dijo que el bloqueo a los puertos de Irán asfixiará los ingresos del régimen: “Sus pozos petroleros quedarán cerrados”

Terminal aérea de Tocumen mantiene sus operaciones en un vuelo de crecimiento sostenido

La dictadura cubana rechazó la liberar al artista Luis Manuel Otero Alcántara pese a que su condena expira en julio

El hallazgo de un fragmento de la Ilíada dentro de una momia desconcierta a la arqueología