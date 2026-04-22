Femicidio en Mendoza: hallaron muerta a una mujer en su casa y detuvieron a su pareja

Vecinos declararon haber escuchado una fuerte discusión entre Magallanes y Trejo la noche del viernes previo al hallazgo

Agentes de la Unidad Investigativa Departamental Rivadavia detuvieron a Gabriel Eduardo Trejo, de 38 años, principal sospechoso en la causa por el femicidio de Carla Johanna Magallanes, de 36 años, cuyo cuerpo sin vida fue hallado este martes en su domicilio del distrito Montecaseros, en el departamento de San Martín de la provincia de Mendoza.

El procedimiento policial comenzó cerca de las 13, cuando la madre y una hermana de Magallanes llegaron a la vivienda ubicada en carril Norte y callejón Moreno, preocupadas por la falta de noticias de la mujer. Al ingresar, encontraron el cuerpo en avanzado estado de descomposición, con lesiones visibles en el rostro y distintas partes del cuerpo, así como un corte en el cuello.

Los primeros datos de la investigación indicaron que la víctima llevaba entre dos y cinco días fallecida. El cuerpo, en posición semisentada, presentaba manchas de sangre y signos de violencia.

La madre de Magallanes relató que había visto a su hija por última vez antes del fin de semana en compañía de su pareja. Además, vecinos declararon haber escuchado una fuerte discusión entre la pareja en la noche del viernes. Desde ese momento, no se registraron movimientos ni ruidos en la vivienda, de acuerdo con la información del medio local Mdz.

La detención del presunto autor del femicidio se realizó durante la tarde de este martes, en la calle Puebla, frente al barrio San José, en el distrito Santa María de Oro, luego de que las autoridades desplegaran tareas de vigilancia y búsqueda tras el hallazgo.

El caso quedó a cargo del fiscal Gustavo Jadur. La intervención de la Policía Científica y la supervisión del fiscal en jefe Oscar Sívori se sumaron a las actuaciones para avanzar en la recolección de evidencias y determinar la mecánica del hecho. En las próximas horas se podría definir la situación procesal de Trejo.

Según El Sol, otro medio local, la víctima tenía tres hijos de una relación anterior. De acuerdo con los registros judiciales a los que accedieron, la custodia de los menores había sido otorgada al padre y no convivían con ella.

Tras el hallazgo, se activó el protocolo policial y se dispuso la intervención de equipos de investigación y forenses, quienes aguardan los resultados de la necropsia para precisar la causa de muerte y sumar elementos a la causa.

Sobre Trejo, agregó El Sol, constan antecedentes judiciales: fue investigado por sustracción de menores en 2013 y por robo agravado y lesiones leves, aunque resultó sobreseído en ambos expedientes, por lo que nunca pisó la cárcel.

El sospechoso fue trasladado a una sede policial y quedó a disposición de la Justicia mientras se esperan los informes de la necropsia y peritajes en la escena para establecer su situación procesal.