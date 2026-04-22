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El solidario gesto de María Becerra con una fan que padece un cuadro oncológico avanzado: “Fue un momento único”

La cantante sorprendió en persona a una seguidora con diagnóstico oncológico, demostrando que fuera del escenario también hay espacio para los grandes gestos humanos

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María Becerra sorprendió a su fan Sol Varacalli, diagnosticada con melanoma ocular avanzado, y le ofreció ayuda para su costoso tratamiento oncológico (Video: Instagram)

La emoción atravesó las redes sociales en las últimas horas con una historia que conmovió a miles de usuarios y volvió a poner en primer plano el costado más humano de las figuras públicas. Esta vez, la protagonista fue María Becerra, quien decidió involucrarse de manera directa en la vida de una joven fan que atraviesa un delicado cuadro oncológico y que, en medio de su lucha, recibió una sorpresa que, según sus propias palabras, “le cambió el rumbo”.

Todo comenzó cuando Sol Varacalli compartió su historia en redes. La joven enfrenta un diagnóstico complejo: un melanoma ocular que, con el paso del tiempo, derivó en una enfermedad más avanzada con compromiso hepático. Tras distintos tratamientos que no lograron frenar el avance, los médicos indicaron la necesidad de una radioembolización, un procedimiento de alta complejidad que podría ser determinante para su evolución. El problema era el costo: alrededor de 55 millones de pesos, una cifra imposible de afrontar para su familia, que inició una campaña solidaria para reunir el dinero.

El emotivo encuentro entre María Becerra y Sol fue registrado en imágenes y videos, viralizándose rápidamente en redes sociales
El emotivo encuentro entre María Becerra y Sol fue registrado en imágenes y videos, viralizándose rápidamente en redes sociales

En ese contexto, el video de Sol llegó a ojos de María Becerra. Lo que sucedió después fue tan inesperado como significativo. Lejos de limitarse a un gesto virtual, la cantante decidió contactarse personalmente con la joven y ofrecerle ayuda concreta para costear su tratamiento. Pero no fue todo. En un movimiento que terminó de sellar el impacto emocional de la historia, la artista se presentó en su casa para conocerla en persona.

El encuentro quedó registrado en imágenes y videos que la propia Sol compartió en su cuenta de Instagram. Allí se las puede ver cantando, abrazadas, sonriendo y compartiendo un momento íntimo que rápidamente se viralizó. “María Becerra cuando vio mi video se comunicó conmigo para ayudarme a costear mi tratamiento. De un día para otro cambió todo mi mundo”, escribió la joven, todavía conmovida por lo vivido.

El gesto solidario de María Becerra tuvo un fuerte impacto emocional en Sol, quien destacó el acompañamiento y la gratitud a la artista
El gesto solidario de María Becerra tuvo un fuerte impacto emocional en Sol, quien destacó el acompañamiento y la gratitud a la artista

En su mensaje, también destacó el acompañamiento constante de la artista y su equipo, así como el impacto que tuvo en su estado emocional. “Vino a conocerme a mi casa de sorpresa, todavía no caigo. Sos increíble María, fue un momento único, voy a agradecerte toda mi vida lo que hiciste por mí y por mi familia”, expresó, en un texto cargado de gratitud.

El gesto no solo tuvo un impacto económico, sino también simbólico. En medio de un proceso atravesado por la incertidumbre, Sol encontró un motivo más para sostener la esperanza. “Estoy muy feliz, esta luz en medio de este diagnóstico”, escribió, al tiempo que agradeció también a todas las personas que se involucraron en su historia.

La ayuda económica y la visita de María Becerra renovaron el ánimo y la esperanza de Sol en un momento de gran incertidumbre
La ayuda económica y la visita de María Becerra renovaron el ánimo y la esperanza de Sol en un momento de gran incertidumbre

La joven contó que en los próximos días se someterá a la radioembolización, el tratamiento indicado para atacar los tumores más grandes. Según explicó su familia en distintas entrevistas a medios locales, este procedimiento requiere una medicación importada especialmente para cada paciente, lo que eleva considerablemente su costo y complejidad. Sin cobertura médica, la única alternativa fue recurrir a la solidaridad, que ahora se vio potenciada por la intervención de la cantante.

El caso generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde usuarios destacaron tanto la historia de lucha de Sol como la actitud de María Becerra. Lejos de los escenarios y los grandes shows, la escena ocurrió en la intimidad de un hogar, entre abrazos y palabras sinceras. Y fue justamente ese contraste el que amplificó el impacto: una de las artistas más escuchadas del país tomándose el tiempo para acompañar a una fan en uno de los momentos más difíciles de su vida.

La historia de lucha de Sol y la actitud solidaria de María Becerra generaron una ola de repercusión y mensajes positivos en redes sociales
La historia de lucha de Sol y la actitud solidaria de María Becerra generaron una ola de repercusión y mensajes positivos en redes sociales

“Hay un Dios tan grande, nunca dejen de creer”, escribió Sol en el cierre de su publicación, en una frase que sintetiza el espíritu de una historia atravesada por la adversidad, pero también por la solidaridad. En tiempos donde las redes sociales suelen ser escenario de polémicas y discusiones, este episodio dejó una imagen distinta: la de un gesto que trasciende lo virtual y se convierte en una ayuda concreta.

Mientras continúa su tratamiento, Sol encara esta nueva etapa con otra energía. Y aunque el camino sigue siendo complejo, el encuentro con María Becerra se convirtió en un punto de inflexión. Un momento único, como ella misma lo definió, que no solo le dio un impulso económico clave, sino también algo igual de valioso: la sensación de no estar sola.

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