Le inhabilitaron la licencia a Santiago Maratea por grabar una historia de Instagram mientras manejaba

Esta fue la historia que publicó Santiago Maratea mientras manejaba

Finalmente, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) le inhabilitó la licencia para conducir al influencer Santiago Maratea por filmarse mientras conducía su auto y sin el cinturón de seguridad. Según el pedido que había realizado el organismo, se trataba de “una conducta expresamente prohibida por la Ley Nacional de Tránsito (Ley 24.449), indicó el comunicado del organismo.

El video fue publicado por el propio Maratea en sus redes sociales, donde —ante una audiencia de más de tres millones de seguidores— se refirió a la situación en tono irónico: “Alguno seguro me va a decir: ‘Santiago, no deberías subir un video mientras manejás’, y vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo”.

Las imágenes son elocuentes y muestran cómo el influencer conduce a una velocidad considerable mientras mira a la cámara de su celular, sin prestar atención por momentos a la conducción de su vehículo.

Además, “se evidencia que circulaba sin cinturón de seguridad”, denunciaron las autoridades sobre el video.

“La naturalización de conductas temerarias ante audiencias masivas constituye un riesgo potencial, especialmente en jóvenes sin experiencia de manejo”, resaltaron las autoridades.

Maratea deberá cumplir con las instancias de evaluación nuevamente para obtener su licencia

Es por eso que desde la ANSV elevaron el pedido a la jurisdicción donde tiene registrado el carnet de conducir para que lo inhabiliten para manejar. “Ante este hecho, la ANSV elevó el pedido de inhabilitación de su Licencia Nacional de Conducir a la jurisdicción correspondiente”, escribieron en el comunicado oficial.

Finalmente, según le confiaron fuentes oficiales a este medio, la solicitud ingresó al sistema y la licencia de conducir del influencer quedó oficialmente inhabilitada.

Además, el organismo anteriormente había especificado qué debería hacer para recuperarla en caso de que se quedara sin licencia. “Para recuperarla, deberá cumplir con las instancias de evaluación que acrediten nuevamente su aptitud para conducir”, detalleron en el comunicado de la Agencia.

En ese sentido, la ANSV indicó que, en base a estudios del Observatorio Vial, el uso del teléfono móvil es el principal factor de distracción al conducir. En Argentina, los relevamientos indican que la incidencia de esta conducta va en aumento, alcanzando hasta el 25% de los conductores en ciertos corredores viales.

“Estas conductas reducen la atención y el tiempo de reacción, y se vinculan directamente con la ocurrencia de siniestros, siendo la principal causa probable en autopistas”, añadieron.