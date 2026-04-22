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Estados Unidos dijo que el bloqueo a los puertos de Irán asfixiará los ingresos del régimen: “Sus pozos petroleros quedarán cerrados”

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que la estrategia busca saturar los depósitos de exportación y cortar el flujo de divisas que sostiene al aparato estatal iraní

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que el bloqueo a los puertos iraníes busca saturar los depósitos de exportación y cortar el flujo de divisas que sostiene al aparato estatal del régimen (REUTERS/Abdul Saboor)
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que el bloqueo a los puertos iraníes busca saturar los depósitos de exportación y cortar el flujo de divisas que sostiene al aparato estatal del régimen (REUTERS/Abdul Saboor)

El Departamento del Tesoro estadounidense ratificó este martes su respaldo al bloqueo naval que restringe la exportación de petróleo iraní y aseguró que, en pocos días, la estrategia dejará sin ingresos vitales al régimen de Teherán.

En cuestión de días, los almacenes de la Isla de Kharg estarán llenos y los frágiles pozos petroleros iraníes quedarán cerrados”, advirtió el secretario del Tesoro, Scott Bessent, al tiempo que defendió la continuidad de la operación iniciada por orden del presidente Donald Trump hace más de una semana.

Bessent insistió en que es fundamental mantener la política de “máxima presión” a través de la Operación Furia Épica con el fin de debilitar la capacidad financiera y operativa de Teherán.

Recalcó que el bloqueo naval busca impedir la exportación de petróleo, principal fuente de ingresos del régimen, y forzar un colapso de su economía.

Debemos continuar aplicando la presión económica hasta que el régimen de Irán no tenga margen para sostener sus actividades desestabilizadoras”, remarcó Bessent.

La postura estadounidense se endureció este martes con nuevas sanciones impuestas por el Tesoro contra individuos y empresas que, según Washington, han facilitado el acceso de Irán a armamento avanzado, incluidos misiles balísticos.

El mensaje de respaldo del Secretario del Tesoro, Scott Bessent, al bloqueo de los puertos iraníes
El mensaje de respaldo del Secretario del Tesoro, Scott Bessent, al bloqueo de los puertos iraníes

Estas medidas se suman al cerco naval que ya ha obligado a 28 buques a regresar a puertos iraníes, según datos del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que mantiene bloqueada la navegación en el estratégico estrecho de Ormuz.

La presión diplomática y militar coincide con la decisión de Trump de extender indefinidamente el alto el fuego bilateral.

El presidente estadounidense explicó que la tregua se mantendrá hasta que Irán presente una propuesta unificada en la mesa de negociación.

El Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido”, afirmó Trump, quien justificó la extensión en respuesta a una solicitud expresa de Pakistán, mediador en el proceso.

“Extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado”, declaró el mandatario.

Sin embargo, Washington dejó en claro que la suspensión temporal de la ofensiva militar no implica una relajación del cerco económico. La operación de bloqueo marítimo sigue en pie y, de acuerdo a Bessent, la meta es “asfixiar económicamente al régimen mientras se mantiene la disuasión militar activa”. La Casa Blanca reiteró que, si no hay avances en las conversaciones, no descarta reanudar las acciones ofensivas.

El presidente estadounidense explicó que la tregua se mantendrá hasta que Irán presente una propuesta unificada en la mesa de negociación (AP foto/Alex Brandon)
El presidente estadounidense explicó que la tregua se mantendrá hasta que Irán presente una propuesta unificada en la mesa de negociación (AP foto/Alex Brandon)

Desde Teherán, la reacción fue de rechazo total a las medidas estadounidenses. El presidente del Parlamento, Mohammad Ghalibaf, desestimó el valor del alto el fuego y calificó el bloqueo naval como equivalente a un ataque directo.

“Estados Unidos no está en capacidad de imponer condiciones”, sostuvo Ghalibaf, y acusó a Washington de buscar doblegar a Irán mediante la coerción económica.

El régimen iraní, por su parte, lanzó una nueva amenaza militar en respuesta al cerco naval. El mando central de las fuerzas armadas advirtió que sus tropas están “preparadas y con las manos en el gatillo” y prometió una “respuesta inmediata y contundente” si se produce cualquier agresión.

“Esta vez no habrá petróleo”, aseguró un portavoz militar, prometiendo que Irán “romperá el asedio por la fuerza”.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, también intervino en el debate, argumentando que el bloqueo constituye “un acto de guerra y una violación del alto el fuego” pactado a principios de abril. Araqchi defendió la capacidad de su país para “eludir restricciones, proteger sus intereses y responder a las intimidaciones”.

Mientras tanto, la segunda ronda de negociaciones prevista en Islamabad permanece en suspenso ante la falta de avances y la tensión creciente.

El destino del diálogo y la estabilidad regional dependen ahora de la capacidad de Washington para sostener la presión y de la respuesta del régimen, que sigue optando por el desafío y la amenaza.

(Con información de EFE, AFP y Europa Press)

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