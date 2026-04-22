“Son indefendibles”: las lapidarias críticas del técnico del Chelsea de Enzo Fernández a sus jugadores tras ser goleado

Chelsea viene de cachetazo en cachetazo. PSG lo eliminó de la Champions League en octavos de final con sendas victorias por tres goles de diferencia (5-2 y 3-0), los Blues alcanzaron las cinco derrotas consecutivas sin marcar goles en la Primera División por primera vez en los últimos 114 años y tres de esos cinco traspiés fueron con goleadas categorías ante Everton, Manchester City y Brighton. Todas por 3-0. Esta última contra las Gaviotas ocurrió este martes, siendo un rival directo en la clasificación a copas internacionales y, al término de las acciones, el entrenador Liam Rosenior atacó a sus futbolistas con duros términos.

Frente a la consulta sobre si había sido la peor caída “en términos de rendimiento”, Rosenior no tuvo dudas: “Por mucho. Fue inaceptable en todos los aspectos del juego. Fue inaceptable en la actitud. Sigo defendiendo a los jugadores, pero son indefendibles. La actuación de esta noche... Por los goles que recibimos, las pelotas que perdimos, la falta de intensidad en el equipo. Algo tiene que cambiar drásticamente”.

A continuación, siguió con su catarsis frente al micrófono: “Nunca quiero ver a nadie, ya sea que juegue para este club o en este fútbol de élite, que sea acusado de tirar la toalla. Es inaceptable. Estoy muy dolido y me siento aturdido, porque eso no me representa. No representa al club de ninguna manera, y eso tiene que cambiar”.

Todos los futbolistas de los Blues se acercó a la hinchada para agradecer su apoyo, luego de la derrota 3-0 contra Brighton

Los goles de Ferdi Kadıoglu, Jack Hinshelwood y Danny Welbeck le bajaron la persiana al trámite en el American Express Stadium y los futbolistas de la visita se dirigieron a un costado de la cancha al término del compromiso para mostrarles respeto a los fanáticos que se desplazaron al lugar.

El tenso clima estuvo marcado por los rostros de los jugadores en busca de respuestas y la reprobación de los espectadores detrás de uno de los arcos. Enzo Fernández y Alejandro Garnacho participaron de este intercambio. El Bichito ingresó en el entretiempo, mientras que el volante central jugó los 90 minutos y, en un momento, tuvo un gesto de grandeza como sub-capitán, porque fue el único que quedó frente a la afición, ya que el resto de sus compañeros se había dirigido al vestuario.

La derrota del Chelsea ante Brighton en el duelo correspondiente a la jornada 34 lo dejó en la séptima colocación, en zona de clasificación a la UEFA Conference League, pero todavía faltan jugar todos sus rivales directos y podría terminar la fecha fuera de la zona de copas internacionales.

*El resumen de la goleada del Brighton al Chelsea

Esta situación le agregó un condimento al partido de este domingo desde las 11 (hora argentina) ante Leeds United por las semifinales de la FA Cup, cuyo campeón logra un boleto a la Europa League. Con vistas a ese objetivo, Liam Rosenior dejó una reflexión alarmante con el plantel en la mira: “Voy a elegir un equipo que represente al club de la manera correcta”.

A estas declaraciones divulgadas por ESPN le siguieron frases vertidas por el periodista Fabrizio Romano, especialista del mercado de pases europeo. “Esta noche no se trató de tácticas, se trató de deseo”, sentenció Rosenior en un claro mensaje al interior del club: “Estás jugando para el Chelsea, yo estoy dirigiendo al Chelsea y si no puedes manejar eso, no deberías estar aquí”.

Se trató del segundo encuentro de Enzo Fernández tras dejar atrás la suspensión de dos cotejos aplicada por el club debido a declaraciones sobre su futuro. Su retorno en el 0-1 ante Manchester United exhibió que tampoco será la respuesta a todos los problemas en un equipo que, exceptuando la FA Cup, acumula siete derrotas consecutivas y ganó 1 de los últimos 11 compromisos. La última victoria ante rivales de Primera División fue el 4 de marzo en el 4-1 contra el Aston Villa de Emiliano Martínez.