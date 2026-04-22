Los videos de las carreras de karting que disputó Colapinto antes de su exhibición en Argentina: “Qué bueno que está esto”

Video de Franco Colapinto mostrando una perspectiva en primera persona desde un karting. Se observa al piloto con guantes blancos y un volante rojo y blanco, circulando en una pista de karting. Otros karts y personas se visualizan en el fondo. La grabación documenta un día de "carreritas" en Argentina, incluyendo la participación de Gaby Gandulia. Es un contenido compartido en redes sociales.

El piloto argentino Franco Colapinto regresó al país esta semana para participar en una exhibición a bordo de un Fórmula 1 en Buenos Aires, programada para este fin de semana. Antes de ese evento, el representante de Alpine optó por disfrutar de una jornada de karting en el circuito de Zárate, compartiendo el retorno a sus orígenes en el automovilismo local.

La sesión de ensayos se llevó a cabo con un Tony Kart de motor KZ del Acosta Racing Team, escudería con la que Colapinto logró los títulos nacionales Pre Junior 2015 y Junior 2017. Además, durante el encuentro en Zárate, estuvieron presentes referentes de su trayectoria como Martín Acosta, así como Emiliano Caratozzolo, Ezequiel López y Alejandro Barbieri.

El reencuentro con el karting fue también una oportunidad para que Colapinto compartiera pista con integrantes de su entorno más cercano y figuras del automovilismo nacional. Entre los asistentes destacó Gabriel Gandulia, amigo y piloto de Moriatis Competición, quien actualmente compite con un Ford Mustang. “Que bueno que está esto”, escribió el corredor de Alpine en sus historias de Instagram.

El argentino pasó tiempo con allegados vinculados a su origen

El “Road Show to BA 2026”, nombre oficial del evento, comenzará para el público el domingo 26 de abril a las 8:30. Los asistentes podrán ingresar a los sectores delimitados en Plaza Seeber y Plaza Sicilia, donde se han instalado dos escenarios con pantallas gigantes que permitirán observar las vueltas de Franco Colapinto desde distintos ángulos. Allí también se ofrecerán entrevistas, presentaciones de DJs y un concierto de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad a las 11. La organización ha prohibido el acampe y la venta ambulante en toda el área, asegurando el control del entorno durante las seis horas que durará el evento.

Durante la exhibición, Colapinto realizará cuatro salidas oficiales sobre una pista urbana montada en la Avenida del Libertador, entre Bullrich y Casares. La primera vuelta está prevista para las 12:45, al mando de un Lotus E20 modelo 2012, equipado con motor Renault V8 y decorado con los colores de Alpine. El recorrido abarca Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, además de un tramo de Avenida Sarmiento entre Figueroa Alcorta y Libertador, incluyendo el cruce por el Monumento a los Españoles.

La segunda salida introduce un elemento inédito en la historia de exhibiciones automovilísticas en Argentina. Según lo adelantado por Infobae, Colapinto conducirá la “Flecha de Plata”, el legendario automóvil asociado al quíntuple campeón mundial Juan Manuel Fangio, a las 14:30. Esta instancia marca un homenaje sin precedentes, vinculando dos generaciones del automovilismo argentino.

A las 15:15, Colapinto hará una tercera vuelta con el Lotus, cerrando así su última demostración con un Fórmula 1. A las 15:55, retornará a la pista, pero en un bus descapotable para saludar a los asistentes y recorrer todo el trazado ante el público.

Las pantallas gigantes están ubicadas estratégicamente en Libertador y Casares, Libertador y Cavia, Figueroa Alcorta y Sarmiento (frente al Planetario), Figueroa Alcorta y Salguero, Sarmiento y Colombia, Bullrich y Cerviño, y Figueroa Alcorta y Dorrego, asegurando visibilidad integral del evento en todos los sectores habilitados.

El operativo comprende cortes de tránsito progresivos en toda la zona desde el 22 de abril hasta el 29 para garantizar tanto la seguridad como el correcto desarrollo de la exhibición.

Colapinto aprovechó para subirse a un karting