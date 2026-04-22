Crimen y Justicia

“Un padrazo y súper compañero”: quién era el policía asesinado en La Matanza

Mauro Molina había ido a retirar dinero en una pollería como parte de su trabajo extra como custodio cuando fue atacado por un grupo de delincuentes. Tenía 42 años

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El crimen del policía Mauro Molina fue registrado por cámaras de seguridad

Mauro Fabián Molina salió este martes por la mañana de su casa en la zona sur bonaerense para retirar dinero de una pollería en la localidad de Isidro Casanova, en el partido de La Matanza, como parte de su trabajo extra como custodio, además de pertenecer a la Policía de la provincia de Buenos Aires. En ese momento, un grupo de asaltantes lo interceptó y lo mató para robarle la recaudación.

Molina tenía 42 años, más de una década de carrera policial y era padre de dos adolescentes, de 15 y 13 años.

Primer plano de un hombre con uniforme de policía y chaleco antibalas oscuro, mirando directamente a la cámara. Tiene cabello oscuro corto
Molina tenía 42 años y era padre de dos adolescentes

Su historia en las fuerzas de seguridad comenzó en la Academia de Unidad de Policía de Prevención Local Lomas de Zamora. Egresó en diciembre de 2015 y hasta hoy prestaba servicios en la Dirección de Investigación de Delitos Federales de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado.

Una compañera que compartió años con él en la policía lo recordó: “Era mi compañero, me egresé con él, recorrimos Lomas por muchos años. La angustia que tengo de ver estas injusticias y que nadie haga nada. Los políticos siempre pensando en su bolsillo; la PBA está abandonada. A él lo entregaron y me lo mataron. Un padrazo y súper compañero”.

“Qué triste, amigo Moli. QEPD y que se haga justicia”, escribió una allegada en otro de los mensajes que circularon en redes sociales apenas se conoció la noticia.

Primer plano de un hombre joven de tez morena y cabello oscuro, con corte degradado, vistiendo una camiseta negra con un logo blanco y rojo
La víctima trabajaba como custodio, además de su labor en la fuerza bonaerense

El ataque ocurrió cerca de las 11.40 en la esquina de Ruta 3 y Marconi. Molina se encontraba en una camioneta, realizando tareas de custodia para una empresa de transporte de caudales de comercios y empresas. La rutina se quebró cuando dos delincuentes armados lo abordaron.

Los asaltantes llegaron en una Volkswagen Amarok y esperaron el momento en que una empleada de la pollería le acercó la recaudación. Bloqueando con el vehículo la salida de la camioneta de Molina, luego lo atacaron.

La escena quedó registrada por cámaras de seguridad. Las imágenes muestran el instante en el que los ladrones lo sacan de la cabina por el lado del conductor y lo tiran al piso. Uno de ellos le disparó a quemarropa en el pecho y después revisó su cuerpo para sacarle otras pertenencias, entre ellas el arma reglamentaria.

Los delincuentes le dispararon a la víctima para robarle la recaudación que había ido a retirar a la pollería

En la escena se levantaron dos vainas, por lo que se presume que la víctima recibió dos disparos y no uno como se pensó en un primer momento. La autopsia aportará precisiones en las próximas horas.

Tras el ataque, los ladrones escaparon en la misma Amarok y la abandonaron poco después para seguir la fuga en otro auto que los esperaba en las inmediaciones. La víctima, mientras tanto, fue trasladada de urgencia al Hospital Paroissien, pero fue ingresada sin vida.

El caso quedó en manos del fiscal Carlos Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en homicidios del Departamento Judicial de La Matanza.

Por la manera de accionar, se sospecha que se trata de una banda experimentada. De acuerdo a fuentes judiciales, la hipótesis es que los asaltantes tenían información precisa sobre los movimientos de la víctima. Fueron al menos tres los autores de la emboscada.

Hombre de cabello oscuro, con camisa negra y chaleco antibalas, mira a la cámara con los brazos cruzados. Fondo de pared de azulejos blancos
Molina tenía más de una década en la fuerza

Tras el crimen, se desplegó un operativo cerrojo en la zona, incluso con un helicóptero que sobrevoló la localidad durante la tarde, aunque hasta el momento no hubo detenidos. Por estas horas se siguen revisando las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal y domos privados para reconstruir la ruta de escape e identificar a los homicidas.

Desde la investigación no trascendió el monto del dinero robado.

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