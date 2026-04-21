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Fabiana Cantilo desinvitó a Fito Páez de su próximo show: “Nos peleamos”

En Los Profesionales, la cantante dijo que el músico la retó, y lo acusó de someterse a sus parejas: “Me dijo que no hable de su vida privada”

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Fabiana Cantilo, en una charla con Los Profesionales, desinvitó a Fito Páez de su próximo show en Belgrano

Fabiana Cantilo sorprendió al revelar que desinvitó a Fito Páez de su show en el Auditorio de Belgrano. La artista explicó en el programa Los Profesionales, que conduce Flor de la V en El Nueve, que tomó esta decisión tras recibir un pedido del músico para que dejara de hablar públicamente sobre su vida privada, en el contexto de rumores sobre una posible relación con Sofía Gala.

Cantilo decidió excluir a Páez del espectáculo después de que este la llamara para reclamar comentarios sobre su entorno personal. La cantante sostuvo que dichos reproches no son aceptables para ella y señaló que existe un quiebre en la relación entre ambos. Además, remarcó que la figura de Sofía Gala y las referencias a mujeres destacadas alrededor de Páez influyeron en la tensión actual.

Fabiana Cantilo y Fito Páez
"Nos peleamos", dijo Cantilo sobre Fito

“Me llama este señor, porque ahora es este señor, porque nos peleamos. Me dice: ‘No hables de mi vida privada’. Seguro que la otra le dijo algo”, relató Cantilo al rememorar la conversación con el músico. “Perdón. Acá, Fito recibe órdenes. ¿Pero no sabes quién es esta chica? Gala, porque ahora es solo la Gala, la Sofía se le fue. Es Gala, porque es una genia”, expresó, aludiendo a Sofía Gala y el entorno de Páez.

La cantante tuvo una agitada agenda mediática durante la semana, para promocionar su próximo recital del 25 de abril a las 21.00 horas en el Auditorio de Belgrano.

Infografía animada con Fabiana Cantilo y Fito Páez frente a micrófonos, rodeados de notas musicales y símbolos que representan su conflicto personal y mediático.
Fabiana Cantilo desinvitó a Fito Páez de su show en el Auditorio de Belgrano tras un reclamo del músico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desborde de Fabiana Cantilo y la dinámica en vivo

La charla en el estudio mantuvo un tono caótico y humorístico, con risas frecuentes. Cantilo, hablando a borbotones, casi sin escuchar nunca, bromeó sobre el ambiente: “Estamos medio enmoriados. Hablan todos a la vez como si fueran miles y son miles”, comparando la situación con el estilo de Moria Casán.

Entre interrupciones y fragmentos con finales abruptos, la cantante buscó retomar su relato. “Cállense, cállense. Me saco todo y voy a hablar yo. Escúchenme”, exclamó, solicitando la atención antes de volver a explicar el origen de su enojo con Fito Páez, con quien tuvieron una intensa relación en la década del ‘80.

En un momento, desde la reposera de su casa, recordó un comentario hecho en el programa de Karina Mazzocco que molestó al músico: “Resulta que yo había dicho una cosita de mierda en el, pará, en el coso de Karina Mazoca (Sic). Por lo cual Fito me, eh, me retó suavemente. Odio que me reten. Pero él estaba invitado a Belgrano”, declaró Cantilo. Finalmente, afirmó de manera contundente ante el panel: “Y lo desinvité”.

En A la tarde, Fabiana Cantilo había afirmado que Sofía Gala “No es la novia” de Fito, ante la consulta directa de Karina Mazzocco, y agregó con humor:“¡Se lo pregunto todo el tiempo!”.

Fito Páez, con gafas oscuras y barba gris, y Sofía Gala, con gafas de sol y cabello oscuro, aplauden en la audiencia de un evento
Fito Páez y Sofía Gala sonríen y aplauden desde la audiencia durante un homenaje a Moria Casán, rodeados de otras personas en un evento. (RS Fotos)

La visión de Fabiana Cantilo sobre Fito Páez y Sofía Gala

La artista también compartió su opinión sobre la personalidad de Fito Páez y las mujeres que lo rodean. “Porque a él le encantan las mujeres destacadas, pero después se somete, como yo y Cecilia y la otra, pero después se somete a ellas. Bueno, no importa. Lo que quiero decir es... ¿quiénes son?”, afirmó emulando a Moria Casán, dejando entrever su percepción sobre los vínculos del músico.

Manteniendo un tono irónico y reiterando la pregunta “¿Quiénes son?”, Cantilo insistió en remarcar el perfil público de Sofía Gala y otras figuras cercanas a Páez. La conversación derivó en una exposición cargada de humor y comentarios personales, fiel al estilo de Fabiana Cantilo durante la entrevista.

Al concluir el segmento, la cantante puso fin al debate con una salida teatral, marcando así el cierre de su participación antes de que el panel retomara su ritmo habitual.

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