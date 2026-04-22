Martín Ortega reapareció en redes sociales y habló sobre su salud mental: “Estuve luchando con una adicción”

Martín Ortega reapareció en redes y habló del proceso que atravesó

Tras casi un año de su internación, silencio y contadas apariciones públicas, Martín Ortega decidió exponer públicamente cómo enfrentó su experiencia con las adicciones y su recorrido hacia la rehabilitación. El hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar utilizó sus redes sociales para dar a conocer su situación y exteriorizar lo que sentía.

Por primera vez, Martín Ortega relató que en 2025 su adicción llegó a un punto crítico y, a raíz de ello, tomó la decisión de iniciar un proceso de rehabilitación. Permaneció casi doce meses bajo tratamiento y hoy, según sus propias palabras, se siente fortalecido y con una perspectiva renovada sobre la vida.

“Durante mucho tiempo estuve luchando con una adicción, que en el 2025, llegó a un punto crítico en el que tuve que ir a rehabilitación, donde estuve casi doce meses“, relató a través de un posteo. Así describió Martín Ortega la etapa en la que afrontó la necesidad de un cambio profundo y buscó ayuda profesional.

El proceso de recuperación fue desafiante. “Fue un proceso duro y lleno de desafíos, pero también de mucho aprendizaje y crecimiento.” Sus palabras reflejan la complejidad de superar una adicción y el valor de las lecciones aprendidas durante el trayecto.

Hoy, tras ese período, el hijo de Palito Ortega afirma: “Hoy puedo decir que me siento muy bien, más fuerte y con otra perspectiva.” También expresó: “Estoy con muchas ganas de lo que viene, con ilusión, y confiando en el camino que tengo por delante”.

La profunda reflexión de Martín Ortega ante sus seguidores (Instagram)

El apoyo de la familia y nuevos proyectos

Martín remarcó la importancia de su entorno cercano durante la recuperación. “Quiero agradecer a mi familia, amigos que me acompañaron y a muchos de ustedes, que me mandaron mensajes.” El apoyo de familiares y amigos resultó un pilar de su sanación y fortaleza personal.

Respecto al futuro, Martín Ortega adelantó que mira con entusiasmo nuevos proyectos personales y siente confianza en lo que viene. La energía positiva marca el cierre de una etapa y el inicio de otra en su vida.

La recuperación de Martín Ortega: la importancia del apoyo de su familia

Después de su experiencia, Martín Ortega transmitió un mensaje directo a quienes atraviesan situaciones similares. “Para los que estén pasando por una situación familiar, quiero decirles que hay una forma de salir de las adicciones, que tomen la decisión o que se dejen ayudar. Se puede“.

Con sus palabras, el artista comparte la convicción de que la recuperación es posible y alienta a quienes sufren adicciones a buscar ayuda como primer paso para iniciar una nueva etapa.

Martín Ortega reapareció junto a su familia en la celebración de Navidad tras seis meses de internación por tratamiento de adicciones. La reunión, que tuvo lugar el 26 de diciembre, marcó su primera participación en una festividad familiar desde su recuperación.

Julieta Ortega compartió el detrás de escena de sus fiestas junto a sus seres queridos: "Feliz Navidad, de mi familia a la de todos ustedes" (Instagram)

La Nochebuena del clan Ortega transcurrió en un entorno reservado, con un código de vestimenta en blanco y negro que reflejó el estilo clásico de la familia. Participaron hijos, nietos y parejas, consolidando la unión familiar.

La presencia de Martín fue central en la velada. En las imágenes difundidas, aparece sonriente junto a su hermana Julieta Ortega y compartiendo un momento cercano con su padre, en un ambiente de afecto y acompañamiento.

Julieta Ortega publicó en redes sociales una serie de fotografías que mostraron distintos momentos de la noche, permitiendo a sus seguidores observar la intimidad familiar. “Feliz navidad, de mi familia la de todos ustedes”, escribió junto a emojis alusivos. En una de las imágenes posó junto a Martín, ambos sonriendo.

En la portada del carrusel fotográfico, Julieta aparece junto a su padre y su hermana Rosario en el living de la casa. En otra fotografía, Evangelina Salazar conversa con Valentina Zenere, pareja de Sebastián Ortega, sentadas en el sillón.

Julieta Ortega junto a su hermano tras su internación

Otra imagen muestra a Dante Ortega abrazando a su abuela mientras ella se preparaba para cortar pan dulce. La presencia de nuevas parejas y nietos, como Benito Noble, hijo de Julieta, también formó parte del encuentro, evidenciando la integración de nuevas generaciones al grupo familiar. Los gestos de afecto y la convivencia destacaron el apoyo y la resiliencia característicos de la familia Ortega.

La postal navideña, con Martín rodeado de sus seres queridos, simboliza la posibilidad de superar etapas difíciles y reafirma el valor de los vínculos familiares en procesos de cambio y recuperación. La experiencia de Martín Ortega expone la relevancia del acompañamiento emocional y la oportunidad de nuevos comienzos.