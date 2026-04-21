El plan de Úbeda tras ganar el segundo Superclásico consecutivo ante River: rotación masiva y un equipo inédito ante Defensa

El plantel de Boca Juniors volvió a entrenarse tras el Superclásico ganado ante River en el Monumental (@BocaJrsOficial)

La inercia positiva de Boca Juniors en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores llevó a su entrenador, Claudio Úbeda, a considerar una estrategia de rotación amplia para el partido de este jueves frente a Defensa y Justicia. El equipo llega a Florencio Varela tras la victoria en el Superclásico frente a River Plate y con el pase a los playoffs prácticamente asegurado.

La principal novedad que rodea a la delegación xeneize es la situación de Leandro Paredes, capitán y referente del mediocampo, quien arrastra una sobrecarga en el isquiotibial derecho que lo obligó a salir durante el segundo tiempo del Superclásico. Aunque el futbolista integrará la lista de convocados, la decisión del cuerpo técnico apunta a preservarlo de cara al próximo compromiso internacional ante Cruzeiro, el martes próximo en Belo Horizonte.

El presente de Boca permite tomar ciertos recaudos. El equipo mantiene un invicto de 13 partidos y se posiciona tercero en su zona, con 24 puntos, a tres del líder Estudiantes y solo uno por debajo de la línea de clasificación a los playoffs, con dos jornadas por disputarse. Esta situación genera margen para administrar cargas y evitar riesgos innecesarios en una etapa del calendario marcada por la exigencia física y la acumulación de partidos.

La rotación planteada por Úbeda se inspira en la fórmula utilizada en partidos anteriores, como el empate ante Independiente, donde el entrenador modificó casi por completo la alineación titular. El único jugador que mantendría su lugar en la formación inicial sería el arquero Leandro Brey, quien viene de firmar una actuación destacada en el Superclásico y busca afianzarse bajo los tres palos.

En defensa, se prevé el ingreso de Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida, conformando una línea alternativa que ya sumó minutos en compromisos anteriores. La renovación en la última línea responde a la necesidad de dar descanso a los titulares, quienes acumulan desgaste tanto en el certamen doméstico como en la Copa Libertadores.

Kevin Zenón vuelve a la lista de concentrados luego de cinco partidos (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

El mediocampo podría presentar a jugadores como Ander Herrera, señalado como el reemplazante natural de Paredes para brindar equilibrio en la zona central, junto a variantes como Tomás Belmonte, Alan Velasco y el regreso de Kevin Zenón, quien retorna a la lista de convocados tras cinco partidos ausente. Este último fue incluido en lugar de Camilo Rey Domenech, quien actuará en el Superclásico de Reserva ante River de este miércoles.

En el ataque, Ángel Romero y Milton Giménez asoman como opciones para encabezar la ofensiva, en una estructura que busca mantener el funcionamiento colectivo y la intensidad, independientemente de los nombres propios. La apuesta de Úbeda por la rotación masiva se fundamenta en la confianza en el plantel y en el compromiso demostrado por los futbolistas que habitualmente integran el banco de suplentes.

La política de administración de cargas también contempla las próximas etapas del calendario. Si Boca logra asegurar el pase a los playoffs esta semana con el punto que le falta, el cuerpo técnico podría optar por resguardar a más titulares en el siguiente compromiso ante Central Córdoba en Santiago del Estero, dado que pocos días después deberá afrontar la cuarta jornada de la Copa Libertadores frente a Barcelona en Guayaquil.

Otro aspecto relevante es la confirmación de la presencia de público visitante en el estadio de Defensa y Justicia. Tanto el club local como las autoridades de la provincia de Buenos Aires autorizaron el ingreso de hinchas xeneizes, con un cupo estimado en 3.000 localidades, aunque aún sin confirmación oficial sobre el número exacto.

La seguidilla de partidos y la proximidad del viaje a Brasil marcan la hoja de ruta de Boca Juniors. La prioridad del cuerpo técnico apunta a sostener el buen momento colectivo sin comprometer la integridad física de sus principales figuras, en un contexto donde la lucha por el Torneo Apertura y la Copa Libertadores obliga a un manejo estratégico de los recursos disponibles.

La nómina definitiva de convocados incluye a piezas habituales y a varias alternativas, dejando fuera a futbolistas como Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco, Ascacíbar, Delgado, Aranda, Merentiel y Bareiro. El mensaje de Úbeda, quien ganó dos Superclásicos consecutivos ante River, es claro: “Es positivo que están todos para competir de igual a igual. Eso, en definitiva, termina elevando el nivel del equipo. No llamamos ni titulares ni suplentes”.