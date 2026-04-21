Un plato hondo de guiso de porotos recién servido, con papas, zanahoria y chorizo, ideal para los días fríos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un plato que huele a hogar y a días de frío: el guiso de porotos. Solo el aroma que sale de la olla alcanza para anunciar que la comida será abundante, reconfortante y bien argentina. Esos porotos tiernos, con su salsa espesa y sabrosa, nos transportan directo a la cocina familiar, donde el tiempo parece ir más lento.

En muchas casas argentinas, el guiso de porotos aparece justo en los días de lluvia o cuando el otoño se asoma. Es la solución perfecta para compartir en familia y para aprovechar ingredientes simples, convirtiéndolos en un clásico que no falla. En versiones rápidas, el secreto está en usar porotos ya cocidos, sin perder el sabor casero.

Receta de guiso de porotos clásica, rápida y fácil

El guiso de porotos es una preparación espesa y sustanciosa, hecha a base de porotos cocidos, verduras y, según la región, algún chorizo colorado o panceta para darle un toque ahumado. Todo se cocina junto hasta lograr un guiso cremoso, ideal para combatir el frío y alimentar a varios con solo una olla.

Tiempo de preparación

Total: 45 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

500 gr de porotos (pueden ser colorados, negros o manteca, ya cocidos o en conserva)

2 cebollas medianas

1 morrón rojo o verde

2 zanahorias

2 dientes de ajo

150 gr de panceta ahumada o 1 chorizo colorado (opcional)

1 lata de tomate perita

2 papas medianas

1 hoja de laurel

Sal y pimienta a gusto

1 cucharada de pimentón dulce

3 cucharadas de aceite

1 litro de caldo de verduras

Ingredientes básicos del guiso: porotos remojados, vegetales frescos y panceta, listos para cocinar en una olla tradicional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer guiso de porotos, paso a paso

Picar la cebolla, el morrón, el ajo y la zanahoria en cubos pequeños. Cortar la panceta o el chorizo en cubitos si se usa. En una olla grande, calentar el aceite y rehogar la cebolla, el morrón y el ajo hasta que estén transparentes. Agregar la zanahoria y la panceta/chorizo. Dorar a fuego medio para que suelten sabor. Añadir las papas en cubos y mezclar un par de minutos. Incorporar el tomate perita picado y el pimentón. Mezclar bien. Sumar los porotos ya cocidos (si usás de lata, escurrilos antes) y la hoja de laurel. Cubrir con el caldo, salpimentar y revolver. Cocinar a fuego bajo, tapado, durante 25-30 minutos, hasta que las papas estén tiernas y el guiso tome cuerpo. Si la salsa queda muy espesa, agregar un poquito más de caldo o agua caliente. Rectificar la sazón antes de servir y retirar la hoja de laurel. Servir bien caliente. Consejo: Si te gusta, podés espolvorear con perejil fresco picado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 340 kcal

Grasas: 9 gr

Carbohidratos: 44 gr

Proteínas: 16 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.