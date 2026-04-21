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Popstars tendría conductor: quién es el famoso actor que estaría al frente del reality musical

La confirmación sacudió el mundo del espectáculo. El presentador tomará las riendas del programa que marcó una época y volverá renovado para buscar a la próxima gran estrella pop argentina

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Nicolás Vázquez se perfila como el nuevo conductor de Popstars, el reality musical que regresa a la pantalla de Telefe (Video: Intrusos, América TV)

El regreso de Popstars a la televisión argentina empieza a tomar forma y, en medio de la expectativa por una de las apuestas más ambiciosas de Telefe para este año, un dato clave salió a la luz: el nombre del conductor que estaría al frente del reality musical. La información comenzó a circular en las últimas horas y rápidamente generó repercusión entre los fanáticos del formato que supo marcar a toda una generación.

La primicia se dio en Intrusos (América TV), donde Paula Varela aseguró que el canal ya tiene todo encaminado para el lanzamiento del ciclo. Según detalló al aire, la producción avanza con el objetivo de estrenar el programa entre junio y julio, aunque la intención sería comenzar a instalarlo desde mayo, cuando el equipo técnico y artístico ya estaría convocado para poner en marcha la maquinaria del show. En ese contexto, la periodista fue contundente al hablar del rol más importante del formato: “Confirmamos que se viene Popstars a la pantalla de Telefe. Quieren el lanzamiento ya en mayo. La semana próxima está citado todo el equipo de producción y el conductor, quien ya firmó, está cerrado”.

El dato no tardó en generar suspenso en el estudio, sobre todo porque en las últimas semanas habían circulado varios nombres como posibles candidatos. Entre ellos, figuras jóvenes con fuerte presencia en redes sociales y en el streaming, como Nicolás Occhiato, Ian Lucas e incluso Julieta Poggio. Sin embargo, según la información revelada, todos ellos quedaron descartados. “Nico Occhiato no. Ian Lucas tampoco. Juli Poggio no”, enumeraron los conductores del ciclo, despejando las especulaciones que habían crecido en torno a esas opciones.

La salida de Nicolás Occhiato, Ian Lucas y Julieta Poggio de las opciones confirma a Nicolás Vázquez como la principal apuesta de Telefe
La salida de Nicolás Occhiato, Ian Lucas y Julieta Poggio de las opciones confirma a Nicolás Vázquez como la principal apuesta de Telefe

Fue entonces cuando llegó la revelación que encendió el debate: el elegido sería Nicolás Vázquez. “Quien va a conducir Popstars es Nico Vázquez y ya está firmado”, afirmó Varela, dejando en claro que el acuerdo estaría cerrado desde el día anterior. La noticia fue recibida con sorpresa y también con humor en el estudio, donde Rodrigo Lussich ironizó sobre la agenda del actor, mientras Adrián Pallares sumaba detalles sobre la producción, que tendría detrás a Gustavo Yankelevich, una figura clave en la industria televisiva argentina.

La elección de Vázquez no es casual. El actor atraviesa un gran presente profesional, con un fuerte protagonismo en el teatro gracias a Rocky, y una carrera consolidada que lo posiciona como una figura convocante para el público masivo. Además, no sería su primera experiencia como conductor: entre 2015 y 2017 estuvo al frente de Como anillo al dedo, el ciclo de entretenimiento de El Trece que compartió con Gimena Accardi y que logró buena recepción.

El desafío, sin embargo, es de otra magnitud. Popstars no es un formato más: se trata de un reality que dejó huella en la televisión argentina, especialmente por haber sido la plataforma de lanzamiento de grupos como Bandana y Mambrú. Su regreso implica no solo actualizar la propuesta a los tiempos actuales, sino también reconectar con una audiencia que guarda un fuerte componente nostálgico.

Bandana, el regreso
El regreso de Popstars apunta a reconectar con la audiencia nostálgica que recuerda el éxito de Bandana y Mambrú

En paralelo al anuncio del posible conductor, Telefe ya comenzó a mover las piezas para el casting. La convocatoria está orientada a jóvenes de entre 18 y 25 años, con el objetivo de encontrar a las nuevas figuras de la música pop en el país. Desde el canal buscan replicar el espíritu original del programa, pero adaptado a una nueva era atravesada por las redes sociales y el consumo digital.

Según trascendió, la producción viene trabajando desde hace tiempo en el desarrollo del formato, aunque en las últimas semanas se detectó que la convocatoria no estaba teniendo el impacto esperado. Por eso, la confirmación del conductor podría ser una de las estrategias para impulsar el proyecto y generar mayor visibilidad de cara al estreno.

Por ahora, desde Telefe no hubo un anuncio oficial que confirme la conducción, pero las versiones coinciden en que el acuerdo estaría cerrado y que el actor ya se prepara para asumir este nuevo rol. Mientras tanto, el proyecto sigue avanzando y todo indica que el reality musical volverá a ocupar un lugar central en la pantalla chica en los próximos meses.

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