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El hallazgo de un fragmento de la Ilíada dentro de una momia desconcierta a la arqueología

El hallazgo realizado por un equipo de la Universidad de Barcelona en la necrópolis de Oxirrinco revela una insólita conexión entre Egipto y la literatura griega, abriendo nuevas preguntas sobre las prácticas funerarias antiguas

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Una momia envuelta y parcialmente desintegrada yace dentro de un sarcófago de piedra rústica de tonos terrosos, en el interior de una tumba excavada
Arqueólogos de la Universidad de Barcelona recuperan un papiro griego fechado en época romana y vinculado a la Ilíada (University of Barcelona)

La comunidad arqueológica y científica se vio totalmente sorprendida ante el hallazgo de un fragmento de la Ilíada de Homero en el interior de una momia. Un equipo del Instituto de Estudios del Antiguo Oriente Próximo de la Universidad de Barcelona descubrió el papiro durante las excavaciones realizadas entre noviembre y diciembre de 2025 en la necrópolis de Al-Bahnasa, identificada con la antigua Oxirrinco.

Esta ciudad, conocida en la antigüedad como Per-Medjed, fue uno de los centros más relevantes de la región, situada a unos 190 kilómetros al sur de El Cairo, junto al brazo del Nilo conocido como Bahr Yussef. Este avance abrió nuevas preguntas sobre las prácticas funerarias del Egipto grecorromano.

La momia que contenía el papiro fue localizada en la tumba 65 del sector 22, dentro de una infraestructura funeraria compuesta por tres cámaras de piedra caliza y varios sarcófagos de madera decorados. El hallazgo se remonta a la época romana, hace aproximadamente 1.600 años, y pertenecía a una de las tumbas saqueadas y deterioradas por el paso del tiempo y expoliaciones previas.

Este descubrimiento representa la primera vez que se encuentra un texto literario griego como parte deliberada del proceso de embalsamamiento en el antiguo Egipto. Anteriormente, los documentos hallados en la misma época contenían únicamente textos de carácter mágico o ritual.

Primer plano de varios fragmentos de papiro marrón oscuro con texto antiguo y algunas fibras blanquecinas, dispuestos sobre una superficie clara
La inclusión de literatura griega en el embalsamamiento egipcio rompe con la tradición de textos mágicos y marca un hito cultural (University of Barcelona)

La inclusión de un fragmento literario marca un punto de inflexión en la interpretación de los vínculos culturales y religiosos entre ambas naciones durante el período romano. El hallazgo fue posible gracias a la labor conjunta de arqueólogos, restauradores y filólogos, quienes confirmaron la autenticidad y el contenido del papiro tras su recuperación.

Características del papiro hallado en la momia

El papiro descubierto sobre el abdomen de la momia llamó la atención de los especialistas por su contenido excepcional. Tras un análisis realizado en la campaña de enero y febrero de 2026, la restauradora Margalida Munar, la papiróloga Leah Mascia y el catedrático Ignasi-Xavier Adiego identificaron el texto como parte del catálogo de las naves, correspondiente al canto II de la Ilíada de Homero. Este pasaje enumera las fuerzas griegas que se preparaban para sitiar Troya, constituyendo uno de los fragmentos más reconocidos de la literatura occidental, detallaron desde la casa de estudios catalana.

La Ilíada, atribuida a Homero y fechada alrededor del año 800 a. C., relata episodios clave de la Guerra de Troya y explora temas universales como el orgullo, el destino, el honor y la mortalidad. El hallazgo del fragmento en una momia de época romana representa la primera vez que se encuentra un texto literario griego, y no un escrito de contenido mágico, dentro de un proceso de embalsamamiento en Egipto. Hasta este descubrimiento, los papiros encontrados en contextos similares contenían fórmulas mágicas o rituales funerarios.

Sitio arqueológico en un paisaje desértico con ruinas de piedra, incluyendo bloques y columnas, bajo un cielo azul claro. Un medidor rojo y blanco está en primer plano
La necrópolis de Oxirrinco revela innovaciones funerarias como papiros griegos sellados en momias y ataúdes con iconografía híbrida (University of Barcelona)

Este fragmento ofrece una visión inédita sobre la circulación y el valor simbólico de la literatura griega en el Egipto romano. Aunque desde finales del siglo XIX se han recuperado en Oxirrinco miles de papiros, incluidos textos literarios de gran prestigio, nunca antes se había documentado la inclusión de un texto literario en un ritual funerario. Los investigadores admiten que desconocen el motivo específico por el cual se eligió este pasaje de la Ilíada para acompañar la momia, lo que añade un componente enigmático a la relevancia del hallazgo.

La misión arqueológica de la Universidad de Barcelona, que dirige el proyecto de Oxirrinco desde 1992, ha destacado el carácter inédito de este descubrimiento, tanto por el contenido del papiro como por el contexto en que fue hallado. La presentación de los resultados al público y la comunidad académica se realiza en un ciclo de conferencias en la Facultad de Filología y Comunicación de la UB, donde se exponen los avances en arqueología, antropología y restauración vinculados a la campaña.

El profesor Adiego reveló que “no es la primera vez” que hallan escritos sellados en los cuerpos, pero la singularidad de este hallazgo sorprende a la comunidad. “Desde finales del siglo XIX, han aparecido en Oxirrinco una enorme cantidad de papiros, entre ellos textos literarios griegos de gran importancia, pero la gran novedad es encontrar un papiro literario en un contexto funerario”, agregó el docente.

Cuáles eran las prácticas funerarias del Antiguo Egipto

Entrada a una tumba en el sitio arqueológico de Oxirrinco, en un paisaje desértico con ruinas antiguas dispersas y columnas de piedra
La momificación en Oxirrinco durante la época romana combinaba rituales egipcios, griegos y romanos en la conservación y preparación de los cuerpos (University of Barcelona)

El proceso de momificación en Oxirrinco durante la época romana integraba elementos procedentes de las tradiciones egipcia, griega y romana, reflejando la diversidad cultural del periodo. Los sacerdotes responsables de la conservación de los cuerpos seguían métodos tradicionales egipcios, deshidratando los cadáveres con sal de natrón durante más de 40 días y envolviéndolos cuidadosamente en lino, explicaron desde la universidad.

Una característica distintiva de los rituales de este periodo era la preferencia por rellenar el cuerpo con materiales conservados, en lugar de recurrir a las vasijas canópicas habituales para almacenar los órganos extraídos. Dentro de esta práctica, los arqueólogos han encontrado papiros escritos en griego colocados en el interior del pecho o la cavidad pélvica, cuidadosamente sellados con arcilla. Hasta ahora, dichos papiros contenían fórmulas mágicas o textos rituales, y su inclusión se interpretaba como una medida adicional para proteger al difunto en el más allá o asegurar la transición al otro mundo.

Los ataúdes y las envolturas solían mostrar una iconografía híbrida, con motivos egipcios y romanos, lo que subraya la convivencia de varias tradiciones funerarias. Las excavaciones más recientes en la antigua ciudad han revelado cámaras funerarias de piedra caliza y sarcófagos de madera, así como prácticas específicas como la colocación de “lenguas de oro” en momias de épocas anteriores, símbolos de preparación para la vida después de la muerte. Estos hallazgos confirman que Oxirrinco fue un enclave donde las costumbres funerarias evolucionaron y se adaptaron a los contextos históricos, combinando creencias ancestrales con influencias externas.

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