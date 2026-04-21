Receta de panqueques con harina de almendras, rápida y fácil

Los panqueques con harina de almendras sorprenden por su textura suave y su sabor delicado, ideales para quienes desean evitar harinas tradicionales sin resignar el placer de algo dulce. Perfectos para una merienda distinta o para arrancar el día con un desayuno nutritivo, estos panqueques se integran con facilidad a rutinas alimenticias que priorizan ingredientes naturales y alternativas sin gluten.
La preparación es sencilla: solo se necesita mezclar harina de almendras, huevos y un líquido como leche vegetal o agua. La ausencia de gluten genera una textura diferente a la de los panqueques clásicos, pero su flexibilidad permite enrollarlos o doblarlos sin que se quiebren. El sabor levemente tostado de la harina de almendras resulta adecuado tanto para rellenos dulces —como frutas frescas, mermeladas sin azúcar o miel— como para versiones saladas, con queso, vegetales salteados o fiambres.
La harina de almendras, obtenida de almendras molidas, se distingue por su aporte de grasas saludables, proteínas y fibra, con bajo contenido de carbohidratos respecto a la harina de trigo. Esta composición la convierte en una opción valiosa para quienes buscan alimentos saciantes y nutritivos, además de ser apta para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten.
Este tipo de panqueque encontró un lugar en la cocina argentina moderna y forma parte de menús tanto familiares como de cafeterías especializadas. Su versatilidad permite adaptarlos tanto para un desayuno energético como para una cena liviana, y la rapidez de preparación los convierte en una alternativa práctica para quienes desean evitar harinas refinadas.
En los últimos años, la tendencia hacia una alimentación más saludable y personalizada impulsó la popularidad de alternativas como la harina de almendras en la gastronomía casera. Chefs y nutricionistas locales recomiendan experimentar con diferentes proporciones y líquidos para adaptar la receta al gusto y necesidades de cada hogar.
Receta de panqueques con harina de almendras
Los panqueques con harina de almendras son discos finos y flexibles , de sabor levemente tostado, que se cocinan en sartén y pueden usarse tanto para rellenos dulces como salados. La harina de almendras aporta humedad natural y un toque nutritivo, sin harinas refinadas.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 15 minutos
- Preparación: 5 minutos
- Cocción: 10 minutos
Ingredientes
- 2 huevos
- 4 cucharadas de harina de almendras (aprox. 40 gr)
- 1/2 taza de leche (puede ser de vaca o vegetal)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional, para versión dulce)
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de manteca derretida (más extra para la sartén)
Cómo hacer panqueques con harina de almendras, paso a paso
- Batir los huevos en un bol junto con la leche y la esencia de vainilla.
- Incorporar la harina de almendras y la pizca de sal. Mezclar bien hasta conseguir una preparación homogénea, sin grumos.
- Agregar la manteca derretida y mezclar nuevamente.
- Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y untar apenas un poco de manteca.
- Verter aproximadamente 1/4 de taza de mezcla en la sartén caliente, girando para cubrir la base.
- Cocinar hasta que los bordes se despeguen y la base esté dorada (1 a 2 minutos). El punto justo es cuando la superficie se ve seca y se puede dar vuelta fácil.
- Dar vuelta con espátula y cocinar 30 segundos más del otro lado.
- Retirar y reservar en un plato tapado para que no se sequen. Repetir hasta terminar la mezcla.
- Servir con dulce de leche, frutas, queso crema o el acompañamiento preferido.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde entre 4 y 6 panqueques (2 porciones generosas).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 180 kcal
- Grasas: 13 gr
- Carbohidratos: 5 gr
- Proteínas: 9 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, duran hasta 3 días en recipiente hermético. Se pueden congelar por 1 mes, separados con papel manteca para evitar que se peguen.