Receta de panqueques con harina de almendras, rápida y fácil

La receta de panqueques con harina de almendras ofrece una alternativa rápida, fácil y sin gluten para el desayuno o la merienda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los panqueques con harina de almendras sorprenden por su textura suave y su sabor delicado, ideales para quienes desean evitar harinas tradicionales sin resignar el placer de algo dulce. Perfectos para una merienda distinta o para arrancar el día con un desayuno nutritivo, estos panqueques se integran con facilidad a rutinas alimenticias que priorizan ingredientes naturales y alternativas sin gluten.

La preparación es sencilla: solo se necesita mezclar harina de almendras, huevos y un líquido como leche vegetal o agua. La ausencia de gluten genera una textura diferente a la de los panqueques clásicos, pero su flexibilidad permite enrollarlos o doblarlos sin que se quiebren. El sabor levemente tostado de la harina de almendras resulta adecuado tanto para rellenos dulces —como frutas frescas, mermeladas sin azúcar o miel— como para versiones saladas, con queso, vegetales salteados o fiambres.

La harina de almendras, obtenida de almendras molidas, se distingue por su aporte de grasas saludables, proteínas y fibra, con bajo contenido de carbohidratos respecto a la harina de trigo. Esta composición la convierte en una opción valiosa para quienes buscan alimentos saciantes y nutritivos, además de ser apta para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten.

Este tipo de panqueque encontró un lugar en la cocina argentina moderna y forma parte de menús tanto familiares como de cafeterías especializadas. Su versatilidad permite adaptarlos tanto para un desayuno energético como para una cena liviana, y la rapidez de preparación los convierte en una alternativa práctica para quienes desean evitar harinas refinadas.

En los últimos años, la tendencia hacia una alimentación más saludable y personalizada impulsó la popularidad de alternativas como la harina de almendras en la gastronomía casera. Chefs y nutricionistas locales recomiendan experimentar con diferentes proporciones y líquidos para adaptar la receta al gusto y necesidades de cada hogar.

Receta de panqueques con harina de almendras

Los panqueques con harina de almendras son discos finos y flexibles , de sabor levemente tostado, que se cocinan en sartén y pueden usarse tanto para rellenos dulces como salados. La harina de almendras aporta humedad natural y un toque nutritivo, sin harinas refinadas.

La receta de panqueques con harina de almendras destaca por su preparación rápida y fácil, con solo tres ingredientes básicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos

Preparación: 5 minutos

Cocción: 10 minutos

Ingredientes

2 huevos

4 cucharadas de harina de almendras (aprox. 40 gr)

1/2 taza de leche (puede ser de vaca o vegetal)

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional, para versión dulce)

1 pizca de sal

1 cucharadita de manteca derretida (más extra para la sartén)

Cómo hacer panqueques con harina de almendras, paso a paso

Batir los huevos en un bol junto con la leche y la esencia de vainilla. Incorporar la harina de almendras y la pizca de sal. Mezclar bien hasta conseguir una preparación homogénea, sin grumos. Agregar la manteca derretida y mezclar nuevamente. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y untar apenas un poco de manteca. Verter aproximadamente 1/4 de taza de mezcla en la sartén caliente, girando para cubrir la base. Cocinar hasta que los bordes se despeguen y la base esté dorada (1 a 2 minutos). El punto justo es cuando la superficie se ve seca y se puede dar vuelta fácil. Dar vuelta con espátula y cocinar 30 segundos más del otro lado. Retirar y reservar en un plato tapado para que no se sequen. Repetir hasta terminar la mezcla. Servir con dulce de leche, frutas, queso crema o el acompañamiento preferido.

Versátiles y adaptables, estos panqueques con harina de almendras pueden presentarse con rellenos dulces o salados según la ocasión (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 4 y 6 panqueques (2 porciones generosas).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 180 kcal

Grasas: 13 gr

Carbohidratos: 5 gr

Proteínas: 9 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, duran hasta 3 días en recipiente hermético. Se pueden congelar por 1 mes, separados con papel manteca para evitar que se peguen.