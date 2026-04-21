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Receta de panqueques con harina de almendras, rápida y fácil

Una alternativa práctica y nutritiva para quienes buscan variedad sin dejar de lado lo esponjoso y sabroso, e ideal para desayunos, meriendas o cenas livianas

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Primer plano de panqueques de almendras dorados con almendras laminadas y miel goteando; tazones de arándanos y fresas desenfocados en el fondo.
La receta de panqueques con harina de almendras ofrece una alternativa rápida, fácil y sin gluten para el desayuno o la merienda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los panqueques con harina de almendras sorprenden por su textura suave y su sabor delicado, ideales para quienes desean evitar harinas tradicionales sin resignar el placer de algo dulce. Perfectos para una merienda distinta o para arrancar el día con un desayuno nutritivo, estos panqueques se integran con facilidad a rutinas alimenticias que priorizan ingredientes naturales y alternativas sin gluten.

La preparación es sencilla: solo se necesita mezclar harina de almendras, huevos y un líquido como leche vegetal o agua. La ausencia de gluten genera una textura diferente a la de los panqueques clásicos, pero su flexibilidad permite enrollarlos o doblarlos sin que se quiebren. El sabor levemente tostado de la harina de almendras resulta adecuado tanto para rellenos dulces —como frutas frescas, mermeladas sin azúcar o miel— como para versiones saladas, con queso, vegetales salteados o fiambres.

La harina de almendras, obtenida de almendras molidas, se distingue por su aporte de grasas saludables, proteínas y fibra, con bajo contenido de carbohidratos respecto a la harina de trigo. Esta composición la convierte en una opción valiosa para quienes buscan alimentos saciantes y nutritivos, además de ser apta para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten.

Este tipo de panqueque encontró un lugar en la cocina argentina moderna y forma parte de menús tanto familiares como de cafeterías especializadas. Su versatilidad permite adaptarlos tanto para un desayuno energético como para una cena liviana, y la rapidez de preparación los convierte en una alternativa práctica para quienes desean evitar harinas refinadas.

En los últimos años, la tendencia hacia una alimentación más saludable y personalizada impulsó la popularidad de alternativas como la harina de almendras en la gastronomía casera. Chefs y nutricionistas locales recomiendan experimentar con diferentes proporciones y líquidos para adaptar la receta al gusto y necesidades de cada hogar.

Receta de panqueques con harina de almendras

Los panqueques con harina de almendras son discos finos y flexibles , de sabor levemente tostado, que se cocinan en sartén y pueden usarse tanto para rellenos dulces como salados. La harina de almendras aporta humedad natural y un toque nutritivo, sin harinas refinadas.

Primer plano de una pila de panqueques con sirope y mantequilla, arándanos y almendras en un plato blanco sobre una tabla de madera.
La receta de panqueques con harina de almendras destaca por su preparación rápida y fácil, con solo tres ingredientes básicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos

  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 4 cucharadas de harina de almendras (aprox. 40 gr)
  • 1/2 taza de leche (puede ser de vaca o vegetal)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional, para versión dulce)
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de manteca derretida (más extra para la sartén)

Cómo hacer panqueques con harina de almendras, paso a paso

  1. Batir los huevos en un bol junto con la leche y la esencia de vainilla.
  2. Incorporar la harina de almendras y la pizca de sal. Mezclar bien hasta conseguir una preparación homogénea, sin grumos.
  3. Agregar la manteca derretida y mezclar nuevamente.
  4. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y untar apenas un poco de manteca.
  5. Verter aproximadamente 1/4 de taza de mezcla en la sartén caliente, girando para cubrir la base.
  6. Cocinar hasta que los bordes se despeguen y la base esté dorada (1 a 2 minutos). El punto justo es cuando la superficie se ve seca y se puede dar vuelta fácil.
  7. Dar vuelta con espátula y cocinar 30 segundos más del otro lado.
  8. Retirar y reservar en un plato tapado para que no se sequen. Repetir hasta terminar la mezcla.
  9. Servir con dulce de leche, frutas, queso crema o el acompañamiento preferido.
Vista cenital de panqueques de almendras con mantequilla y miel en un plato blanco, rodeados de arándanos, fresas y frambuesas frescas sobre una mesa de madera.
Versátiles y adaptables, estos panqueques con harina de almendras pueden presentarse con rellenos dulces o salados según la ocasión (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 4 y 6 panqueques (2 porciones generosas).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 180 kcal
  • Grasas: 13 gr
  • Carbohidratos: 5 gr
  • Proteínas: 9 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, duran hasta 3 días en recipiente hermético. Se pueden congelar por 1 mes, separados con papel manteca para evitar que se peguen.

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