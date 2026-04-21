Presentan un zapato fabricado con la red de raíces de los hongos en la Semana del Diseño de Milán

Un zapato de diseño vanguardista, con una suela distintiva de varias capas y caña alta, se exhibe como pieza central en la prestigiosa Semana del Diseño de Milán (Universidad Libre de Bruselas)

Un innovador prototipo de zapato fabricado enteramente con micelio puro, la estructura subterránea de raíces de los hongos, será presentado en la Semana del Diseño de Milán. El desarrollo es resultado del programa MycoMatters de la Universidad Libre de Bruselas y apunta a repensar la fabricación de calzado a partir de biomateriales avanzados.

A diferencia de intentos previos que empleaban el micelio como reemplazo superficial del cuero, este proyecto avanza hacia su uso como componente estructural portante: la suela, compuesta mediante la unión de láminas densas de micelio puro, soporta el peso del usuario sin refuerzos añadidos.

La iniciativa, bajo la dirección del Grupo de Investigación en Microbiología que lideran Eveline Peeters y Elise Vanden Elsacker, busca desarrollar materiales de micelio puro con el desempeño y la escalabilidad requeridos para aplicaciones reales.

Los expertos ensamblan meticulosamente los componentes del zapato, parte del proceso creativo que se exhibirá en la prestigiosa Semana del Diseño de Milán (Universidad Libre de Bruselas)

Un zapato de micelio puro con ingeniería funcional y mirada artesanal

El proceso de desarrollo, que llevó dos años de trabajo iterativo, equilibró el ciclo de crecimiento biológico del micelio con exigencias técnicas de resistencia y funcionalidad propias del calzado.

El diseñador Lars Dittrich, junto con la responsable de zapatería de La Monnaie/De Munt, Marie De Ryck, seleccionó intencionalmente dos cepas fúngicas distintas: una genera un material similar a la espuma, moldeable y apto para la suela; la otra produce una lámina elástica y flexible adecuada para la parte superior, similar al cuero.

Un artesano experto trabaja meticulosamente en la creación de un zapato de diseño (Universidad Libre de Bruselas)

La clave del proyecto residió en adaptar la técnica de laminado tradicional de suelas de cuero al micelio, transformando láminas planas en una forma tridimensional capaz de resistir la carga del usuario. El resultado es una bota montada en capas, con silueta robusta y acabados que resaltan tanto los bordes como las costuras expuestas, permitiendo que las irregularidades propias del material dialoguen con las exigencias funcionales y estéticas del oficio zapatero.

El propio Dittrich señaló: “Se trata de un objeto conceptual que pretende mostrar las posibilidades actuales del material. Refleja el estado actual de nuestra investigación, abordando cómo cultivamos y transformamos este material, derivado de un microorganismo, en una forma tridimensional funcional”.

La colaboración entre investigación y saber artesanal impulsa alternativas sostenibles

El micelio, red de raíces de hongos, se consolida como material estructural y funcional para la fabricación de productos de diseño (Universidad Libre de Bruselas)

Marie De Ryck, jefa de zapatería en La Monnaie/De Munt, destacó el giro que representa para su oficio: “Si bien las primeras muestras del material supusieron un auténtico reto y no satisfacían aún los requerimientos técnicos para la construcción compleja de un zapato, el progreso logrado resulta inspirador. Al integrar la herencia artesanal de La Monnaie/De Munt con esta biotecnología avanzada, y al retroalimentar nuestra experiencia práctica en el laboratorio, hemos dado un paso importante hacia la viabilidad real del calzado biofabricado. Esta búsqueda constante de evolución es parte esencial de nuestra estrategia ‘Green Opera’. Buscamos de manera continua innovaciones que puedan contribuir a asegurar un futuro sostenible para las artes”.

La presentación del zapato de micelio puro en la Semana del Diseño de Milán no solo exhibe el potencial técnico y conceptual de este biomaterial, sino que evidencia que la unión entre ciencia y artesanía puede traducirse en avances concretos para industrias tradicionales.

El programa MycoMatters demuestra que el micelio puede soportar peso como base portante sin refuerzos adicionales (Universidad Libre de Bruselas)

En términos técnicos, el proyecto demostró que es posible fabricar una suela portante uniendo láminas densas de micelio sin refuerzos, mientras que la selección de cepas permite adaptar partes del calzado según diversas exigencias de firmeza y elasticidad.

La colaboración sustentada entre la Universidad Libre de Bruselas y el equipo de La Monnaie/De Munt posiciona al calzado biofabricado como una alternativa factible en el horizonte de la moda sostenible.

La Semana del Diseño de Milán 2026

La Semana del Diseño de Milán (Milan Design Week) es el evento más importante del mundo en el ámbito del diseño y la creatividad. Cada año, transforma la ciudad en un epicentro internacional de innovación, tendencias y exposiciones, atrayendo tanto a profesionales como al público general.

El diseño experimental de la bota resalta la unión entre técnicas artesanales y biotecnología avanzada (Universidad Libre de Bruselas)

En 2026, la Milan Design Week se realiza del 19 al 25 de abril, y está compuesta por dos grandes ejes: el Salone del Mobile (feria internacional del mueble, del 21 al 26 de abril en Fiera Milano Rho) y el Fuorisalone, que abarca cientos de eventos, instalaciones y exposiciones gratuitas distribuidas en los principales distritos creativos de la ciudad, como Brera, Tortona, Isola, 5VIE y Porta Venezia.

El tema oficial de este año es “Be the Project”, una invitación a poner en el centro a las personas, la experimentación y la evolución constante del diseño. Durante toda la semana, marcas, diseñadores, estudios y universidades presentan sus propuestas, instalaciones interactivas, lanzamientos y muestras que exploran la relación entre creatividad, tecnología, sustentabilidad y sociedad.