Panamá cierra su preparación rumbo al Mundial frente a Dominicana

La selección de Panamá disputará su último partido de preparación para el Mundial FIFA 2026 frente a República Dominicana el 3 de junio en el Estadio Rommel Fernández. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección de Panamá disputará su partido de despedida ante República Dominicana el miércoles 3 de junio a las 19:45, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez de la Ciudad de Panamá. El encuentro marcará el cierre de la preparación del equipo dirigido por Thomas Christiansen antes de viajar a la Copa Mundial de la FIFA 2026, según comunicó la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

De acuerdo con la información proporcionada por la FPF, este compromiso representa el último examen para la llamada Marea Roja ante su afición local, previo a su debut mundialista frente a Ghana el 17 de junio en el Estadio de Toronto. La entidad destacó que “este partido marcará el cierre de la preparación en casa para el elenco comandado por el entrenador Thomas Christiansen y dará inicio a la cuenta regresiva previo a su debut en el próximo Mundial”.

El historial entre las selecciones absolutas de Panamá y República Dominicana registra seis enfrentamientos, con cinco victorias y once goles a favor del conjunto canalero, además de un empate. El equipo dominicano ha logrado tres goles en esos partidos.

Ambos equipos se midieron por última vez durante las eliminatorias al Mundial de Catar 2022, cuando Panamá se impuso 3-0 el 8 de junio de 2021 en el Estadio Rod Carew. En el más reciente ránking de la FIFA, República Dominicana ocupa el puesto 143, mientras que Panamá figura en la posición 33.

El amistoso Panamá vs República Dominicana marcará la despedida oficial del equipo dirigido por Thomas Christiansen ante su afición local. (Cortesía: Fepafut)

Antes de enfrentar a los dominicanos, la selección panameña tendrá un compromiso ante Brasil el 31 de mayo en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde el conjunto sudamericano se despedirá de su público, informó la agencia EFE.

El debut de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el 17 de junio ante Ghana, en el primer partido correspondiente al Grupo L, a disputarse en la ciudad de Toronto. La participación en esta edición representa la segunda presencia mundialista de la selección centroamericana, tras su debut en Rusia 2018.

El último antecedente oficial entre ambas selecciones ocurrió el 8 de junio de 2021, durante las eliminatorias rumbo a Catar 2022, cuando Panamá se impuso 3-0 como local en el Estadio Rod Carew. Aquel triunfo consolidó la hegemonía de los canaleros en enfrentamientos directos y reforzó su posición regional. El historial se remonta al primer cruce registrado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1974, con victoria panameña 3-1. En 1987, ambas selecciones se midieron en dos amistosos en Santo Domingo, donde se registró un empate 1-1 y una victoria panameña 1-0.

La relación deportiva entre Panamá y República Dominicana ha trascendido el fútbol. El 4 de febrero de 2026 se celebró un amistoso entre ambos países en el marco de la Serie del Caribe, ampliando la competencia a otras disciplinas. La rivalidad en el fútbol, sin embargo, se ha caracterizado por la clara superioridad panameña, reflejada tanto en el marcador global como en la evolución de ambos equipos en el escalafón internacional.

Fotografía de archivo del seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, quien este lunes ha recibido el anuncio de que el último partido de preparación de su plantilla para el Mundial de 2026 se jugará el 3 de junio contra República Dominicana en el estadio Rommel Fernández, de la capital del país. EFE/ Bienvenido Velasco

El duelo del 3 de junio servirá de fogueo final para Panamá antes de su debut en el Mundial 2026, mientras que República Dominicana busca sumar experiencia ante un rival de mayor jerarquía. De acuerdo con las proyecciones del encuentro será una oportunidad para que el público local despida a su selección y para que el cuerpo técnico ultime detalles en la alineación y estrategia.

La expectativa se centra en la actuación de los dirigidos por el seleccionador panameño, quienes buscarán consolidar su preparación y responder a la confianza de una afición que ha acompañado el proceso de clasificación. El historial reciente y la diferencia en el ranking FIFA refuerzan el favoritismo local, aunque el partido representa una ocasión para observar posibles sorpresas y ajustes tácticos antes de la cita mundialista.