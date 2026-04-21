Anne Hathaway deslumbró en Nueva York: elegancia y estilo vintage en la premiere de “El diablo viste a la moda 2”

Anne Hathaway apostó por un vestido rojo de Louis Vuitton que evocó la esencia glamorosa de la saga cinematográfica (REUTERS/Jeenah Moon)

La noche de estreno de “El diablo viste a la moda 2” en Nueva York reunió a figuras clave del cine y la moda, pero fue Anne Hathaway quien acaparó la atención con una aparición icónica.

El evento, celebrado en el emblemático Lincoln Center, sirvió como escenario para la presentación mundial de la esperada secuela y también para que la protagonista mostrara su dominio absoluto de la alfombra roja.

La llegada de Hathaway no solo marcó el tono glamuroso de la gala, sino que reafirmó su lugar como un ícono de estilo contemporáneo. La elección del vestido rojo firmado por Louis Vuitton destacó la audacia y elegancia del conjunto.

El look de Anne Hathaway: un homenaje a la moda y la narrativa de la saga

El atuendo elegido por Hathaway incorporó detalles retro y una silueta dramática, en sintonía con la narrativa de la película (REUTERS/Jeenah Moon)

El atuendo seleccionado por la actriz para la ocasión fue un vestido rojo palabra de honor de inspiración retro, confeccionado en una tela satinada de acabado liso que capturó la luz de los reflectores. El diseño, de estructura voluminosa, incluyó un corsé bien definido con costuras visibles que realzaban la parte superior del cuerpo.

La pollera, de corte amplio y largo midi, generó una silueta dramática que evocó la sofisticación de la vieja escuela, en sintonía con el universo de la moda retratado en la saga.

Para completar el conjunto, Hathaway eligió sandalias de tacón alto a juego en tono rojo, sumando pendientes colgantes, una pulsera brillante y un anillo como complementos. El peinado, con cabello suelto y raya lateral, junto a un maquillaje clásico de labios rojos y delineado oscuro en los ojos, reforzó la imagen de elegancia atemporal.

La combinación de accesorios brillantes y maquillaje clásico reforzó la imagen de elegancia atemporal de Anne Hathaway (REUTERS/Jeenah Moon)

Estreno mundial de “El diablo viste a la moda 2”: expectativas y contexto

La secuela de “El diablo viste a la moda” se presentó en medio de una gran expectación mediática y con un fuerte despliegue de prensa internacional.

Nueva York fue el punto de encuentro para la industria, en una noche en la que el glamour y la nostalgia se mezclaron con la anticipación por el regreso de una franquicia que marcó época.

El vestuario elegido por Anne Hathaway se convirtió en un guiño directo a la estética lujosa y sofisticada que caracteriza la historia. El color rojo y la silueta retro del vestido son los códigos visuales de la película original y reafirman la centralidad de la moda como eje narrativo.

El estreno mundial de la secuela se vivió como una auténtica celebración del glamour y la sofisticación cinematográfica (Captura de tráiler oficial)

La presencia de Hathaway en la premiere fue una declaración de intenciones: la actriz regresa al universo de “El diablo viste a la moda” con una imagen que resume la evolución de su personaje y su propio crecimiento como referente de la moda a nivel mundial.

Otros looks recientes de Anne Hathaway

Anne Hathaway en la Prize Gala 2026 con un vestido largo negro de un solo hombro (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una de sus apariciones más recientes, durante la Prize Gala 2026 llevó un vestido largo de color negro, de un solo hombro y con volantes asimétricos en la parte superior. Sostuvo un clutch dorado y combinó el conjunto con pulsera y anillos brillantes.

Lució el cabello suelto y ondulado, con un maquillaje natural.

Anne Hathaway rumbo a “The Late Show with Stephen Colbert” con minivestido negro de terciopelo (MediaPunch Inc)

Durante una caminata hacia “The Late Show with Stephen Colbert” optó por un minivestido negro de terciopelo con botones dorados y escote pronunciado, acompañado de medias transparentes y zapatos de plataforma negros con pulsera al tobillo.

Llevó anteojos de sol oscuros y un collar rígido dorado. El cabello largo, suelto y con ondas suaves completó el look.

Anne Hathaway en los Premios Oscar 2026 con un vestido negro de corte sirena, aplicaciones florales claras, cinturón ancho y guantes largos (REUTERS/Mike Blake)

Durante los Premios Oscar 2026 Hathaway lució un vestido negro de corte sirena con aplicaciones florales en tonos claros y cinturón ancho. Completó el atuendo con guantes largos negros, collar y pendientes plateados de gran tamaño. El cabello recogido hacia atrás y un maquillaje suave realzaron el conjunto.

Anne Hathaway en el desfile de Ralph Lauren en la New York Fashion Week 2026 con vestido largo negro de textura y volumen (REUTERS/Angelina Katsanis)

Durante el desfile de modas de Ralph Lauren durante la New York Fashion Week 2026 eligió un vestido largo negro con textura y volumen, acompañado de un abrigo de plumas en tono oscuro. Llevó anteojos de sol oscuros y optó por el cabello suelto y ondulado.