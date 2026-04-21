Gonzalo Valenzuela recordó su relación con Juana Viale: “Seguimos teniendo una familia muy bonita”

Gonzalo Valenzuela se sinceró sobre su vínculo con Juana Viale y la familia que formaron

Entre 2005 y 2014, Gonzalo Valenzuela y Juana Viale compartieron una relación que resultó en el nacimiento de dos hijos, Silvestre, Ringo y Alí. A más de una década de haber iniciado ese vínculo y tras su separación, el actor chileno decidió abrir el baúl de los recuerdos y hablar de aquellos años en los que ambos lograron construir una familia donde prevalecen la cercanía, el respeto y el acompañamiento mutuo.

En una entrevista concedida al Diario Los Andes de Mendoza, Valenzuela profundizó sobre la transformación de su relación con Viale a lo largo de los años. El actor explicó que, aunque la pareja terminó, persiste una familia unida, guiada por el interés común de ofrecerles contención y afecto a sus hijos. El artista relató que mantiene contacto frecuente con la nieta de Mirtha Legrand y que ambos colaboran activamente en la crianza, priorizando la estabilidad emocional de Silvestre y Alí.

El círculo familiar se extiende más allá de los lazos sanguíneos. Valenzuela expresó su estima por Ámbar, la hija mayor de Juana Viale, con quien mantiene una relación de cariño y cercanía. Sostuvo que la familia, para él, se define por los vínculos afectivos y la madurez que se alcanza con el paso del tiempo, y no únicamente por lazos biológicos.

Sobre la paternidad, Valenzuela se mostró abierto al compartir su experiencia. Describió a sus hijos como personas creativas y alegres, y resaltó la importancia de disfrutar de su compañía. Afirmó que su día a día está marcado por viajes y cambios de rutina, pero que procura aprovechar al máximo el tiempo que pasa con ellos. De Silvestre destacó su vocación artística, mientras que de Alí y su hija menor —de seis años— remarcó la simpatía y el buen humor.

Gonzalo Valenzuela recordó su relación con Juana Viale y la familia que ambos formaron

El recuerdo de Ringo, el hijo que perdió siendo un bebé, sigue presente en su vida. El actor abordó el tema con sinceridad, señalando cómo la pérdida de un hijo y de otros familiares lo llevó a replantearse el significado de la muerte. Identificó en el duelo la oportunidad de aprender y de encontrar nuevas maneras de valorarse y de relacionarse con los demás. Para Valenzuela, atravesar el dolor implica permitirse sentir y aceptar las emociones, lo que considera una de las enseñanzas centrales de su historia personal.

“Pasé por la muerte de mis viejos, de mis hermanos y un hijo, de todo y la muerte está muy presente ahí, pero la muerte como como un acto generoso también, ¿no? No solamente el duelo, también lo positivo de la muerte, que es una certeza al final... Son etapas y empezar como a amarte si se quiere. Y hay que atreverse a hacer el el duelo, que no es fácil, porque es permitirse el dolor. Dejar que te duela. Permitirlo”, afirmó.

Gonzalo Valenzuela habló del dolor por Ringo y el apoyo de Juana Viale

La repercusión mediática de su vida privada también formó parte de la conversación. Valenzuela recordó la presión ejercida por la prensa durante su separación de Viale, describiendo ese periodo como un desafío que lo llevó a fortalecer su madurez y a priorizar el bienestar de sus hijos por encima de la atención pública.

Valenzuela también opinó sobre el impacto de las redes sociales en la actualidad, mostrando cierta incomodidad ante la necesidad de exposición constante y la valoración basada en la autopromoción: “Si no te autopublicás, es como que no existís”.

A través de estos aprendizajes, Valenzuela definió a su familia como un espacio de contención y evolución. Durante la charla, el invitado aseguró que el amor, la comprensión y la capacidad de resignificar los vínculos son los elementos que sostienen su vida familiar, más allá de las circunstancias y del paso del tiempo.