Terminal aérea de Tocumen mantiene sus operaciones en un vuelo de crecimiento sostenido

Tocumen se consolida como la principal puerta de entrada a Latinoamérica. REUTERS/Erick Marciscano

El terminal aéreo de Tocumen, el principal aeropuerto de Panamá, registró un crecimiento sostenido en movimiento de pasajeros, operaciones y carga durante el primer trimestre de 2026.

El movimiento de pasajeros entre enero y marzo de este año fue de 5,720,853 viajeros, cantidad que representa un incremento del 15%, en comparación con el mismo periodo de 2025.

La cifra, en términos absolutos, corresponde a 754,213 pasajeros adicionales que utilizaron la terminal panameña, marcando un nuevo máximo histórico en la trayectoria del aeropuerto, y de paso reafirmando su rol estratégico como eje de conectividad internacional.

Los números respaldan la posición de la terminal como la principal puerta de entrada a Latinoamérica y uno de los centros de conexiones aéreas más relevantes de la región, al registrar un crecimiento sostenido en movimiento de pasajeros, operaciones y carga durante el primer trimestre del año en curso.

El dinamismo, según una nota de prensa del aeropuerto, también se reflejó en las operaciones aéreas, toda vez que en los tres primeros meses del año Tocumen gestionó 44,557 vuelos, un aumento del 12%, respecto al mismo trimestre del año anterior.

Tocumen proyecta alcanzar un movimiento de 30 millones de pasajeros anuales para 2030, reforzando su liderazgo regional. (Cortesía: Panamá Prestige)

Esto se traduce en 4,437 operaciones adicionales entre despegues y aterrizajes, lo que marca un desempeño que evidencia la creciente demanda de conectividad aérea y la confianza de las aerolíneas en Panamá, como punto clave para la interconexión regional y global.

Al referirse al aspecto logístico, la información aérea manifiesta que el transporte de carga aérea mantuvo una evolución positiva, con 61,194 toneladas métricas movilizadas, un 9% más que en 2025.

Dicho volumen implicó más de 4,821 movimientos de importación y exportación de mercancías y correos, fortaleciendo el papel de Tocumen como plataforma estratégica para el comercio internacional y la competitividad del país.

Los resultados positivos también se extendieron a la red de aeropuertos regionales administrada por Tocumen, S.A., que integran las terminales Enrique Malek, en la ciudad de David, provincia de Chiriquí; en Panamá Pacífico, el Scarlett Martínez, ubicado en Río Hato, provincia de Coclé, así como el Enrique Jiménez, en la ciudad de Colón.

En su conjunto, estas terminales movilizaron 236,682 pasajeros y registraron 10,552 movimientos de aeronaves durante el primer trimestre, contribuyendo al desarrollo del turismo y la conectividad interna de Panamá, señala la información.

José Ruiz Blanco, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, sostuvo que los resultados obtenidos reflejan el compromiso con el desarrollo sostenible del sector aeronáutico. (Cortesía: Astrid Salazar)

Durante el periodo analizado, Tocumen mantuvo una robusta red de conexiones al enlazar más de 90 destinos en Suramérica, Centroamérica, el Caribe, Norteamérica y Europa, a través de 15 aerolíneas de pasajeros y 17 compañías de carga, consolidándose como un “hub” clave que impulsa el turismo, facilita el intercambio comercial y fortalece la competitividad del país.

José Ruiz Blanco, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, sostuvo que estos resultados reflejan el compromiso de la terminal con el desarrollo sostenible del sector aeronáutico.

Dijo que “el crecimiento que estamos experimentando es resultado de una estrategia enfocada en fortalecer la conectividad aérea, mejorar la experiencia del pasajero y consolidar a Panamá como el principal centro de conexiones de la región. Tocumen no solo conecta destinos, conecta oportunidades para el turismo, el comercio y el desarrollo económico del país”.

El gerente general de la terminal aérea panameña reiteró que con estos resultados, Tocumen reafirma su papel como motor clave del crecimiento económico de Panamá y como plataforma esencial para la integración de América Latina con el resto del mundo, manteniendo su compromiso con la eficiencia operativa, la innovación y la excelencia en el servicio.