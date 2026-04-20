Receta de budín de arándanos y limón, rápida y fácil

El aroma a limón fresco y el estallido jugoso de los arándanos en cada bocado es todo lo que se necesita para transportarse a una merienda de invierno en casa. Nada más reconfortante que un budín húmedo, con ese toque ácido y dulce que despierta recuerdos de tardes familiares.
Esta receta de budín de arándanos y limón es una de las preferidas para acompañar un té, una charla de sobremesa, o simplemente para endulzar cualquier día. En Argentina, el budín casero es sinónimo de compartir y aprovechar los frutos de estación, especialmente cuando los arándanos aparecen en las verdulerías y supermercados.
Receta de budín de arándanos y limón
El budín de arándanos y limón es una masa húmeda y esponjosa, con base de manteca y huevo, aromatizada con ralladura y jugo de limón, y cargada de arándanos frescos o congelados. Se cocina en budinera y suele terminarse con un glaseado cítrico o simplemente con azúcar impalpable.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 1 hora y 20 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 1 hora y 5 minutos
Ingredientes
- 125 gr de manteca a temperatura ambiente
- 150 gr de azúcar
- 2 huevos
- 200 gr de harina leudante
- 1 pizca de sal
- Ralladura de 1 limón
- Jugo de 1/2 limón
- 100 cc de leche
- 150 gr de arándanos frescos o congelados
- 2 cucharadas de azúcar impalpable (opcional, para decorar)
Cómo hacer budín de arándanos y limón, paso a paso
- Precalentar el horno a 170 °C (moderado). Enmantecar y enharinar una budinera.
- Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema clara.
- Incorporar los huevos de a uno, batiendo bien luego de cada adición.
- Agregar la ralladura y el jugo de limón.
- Sumar la harina leudante y la pizca de sal, alternando con la leche, hasta obtener una masa homogénea.
- Incorporar los arándanos con movimientos suaves para que no se rompan.
- Volcar la preparación en el molde. No llenar hasta el tope: dejar 2 dedos libres para que crezca.
- Llevar al horno y cocinar durante 1 hora o hasta que, al pinchar con un palillo, salga seco.
- Dejar enfriar 10 minutos en el molde. Desmoldar y, si se desea, espolvorear con azúcar impalpable.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 260 kcal
- Grasas: 9 gr
- Carbohidratos: 39 gr
- Proteínas: 5 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, bien envuelto en film o en recipiente hermético, hasta 4 días. Se puede freezar (ya frío y envuelto) hasta 2 meses.