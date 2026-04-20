Receta de budín de arándanos y limón, rápida y fácil

El budín de arándanos y limón combina el aroma cítrico con el dulzor de la fruta para crear una merienda inolvidable (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma a limón fresco y el estallido jugoso de los arándanos en cada bocado es todo lo que se necesita para transportarse a una merienda de invierno en casa. Nada más reconfortante que un budín húmedo, con ese toque ácido y dulce que despierta recuerdos de tardes familiares.

Esta receta de budín de arándanos y limón es una de las preferidas para acompañar un té, una charla de sobremesa, o simplemente para endulzar cualquier día. En Argentina, el budín casero es sinónimo de compartir y aprovechar los frutos de estación, especialmente cuando los arándanos aparecen en las verdulerías y supermercados.

Receta de budín de arándanos y limón

El budín de arándanos y limón es una masa húmeda y esponjosa, con base de manteca y huevo, aromatizada con ralladura y jugo de limón, y cargada de arándanos frescos o congelados. Se cocina en budinera y suele terminarse con un glaseado cítrico o simplemente con azúcar impalpable.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 20 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 1 hora y 5 minutos

Ingredientes

125 gr de manteca a temperatura ambiente

150 gr de azúcar

2 huevos

200 gr de harina leudante

1 pizca de sal

Ralladura de 1 limón

Jugo de 1/2 limón

100 cc de leche

150 gr de arándanos frescos o congelados

2 cucharadas de azúcar impalpable (opcional, para decorar)

Utilizar ingredientes frescos como huevos, limón y arándanos aumenta la calidad y el aroma de los muffins caseros de arándanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer budín de arándanos y limón, paso a paso

Precalentar el horno a 170 °C (moderado). Enmantecar y enharinar una budinera. Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema clara. Incorporar los huevos de a uno, batiendo bien luego de cada adición. Agregar la ralladura y el jugo de limón. Sumar la harina leudante y la pizca de sal, alternando con la leche, hasta obtener una masa homogénea. Incorporar los arándanos con movimientos suaves para que no se rompan. Volcar la preparación en el molde. No llenar hasta el tope: dejar 2 dedos libres para que crezca. Llevar al horno y cocinar durante 1 hora o hasta que, al pinchar con un palillo, salga seco. Dejar enfriar 10 minutos en el molde. Desmoldar y, si se desea, espolvorear con azúcar impalpable.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 260 kcal

Grasas: 9 gr

Carbohidratos: 39 gr

Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien envuelto en film o en recipiente hermético, hasta 4 días. Se puede freezar (ya frío y envuelto) hasta 2 meses.