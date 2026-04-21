La reacción de los fanáticos del Real Madrid cuando ingresó Mastantuono en medio de un clima hostil en el Bernabéu

El argentino fue abucheado por la hinchada del Real Madrid

El Real Madrid volvió a jugar en el Estadio Santiago Bernabéu tras la eliminación en la Champions League ante el Bayern Múnich y, pese a superar por 2-1 al Alavés por la fecha 32 de LaLiga 2025/2026, la jornada estuvo marcada más por la tensión en las tribunas que por el resultado. Los aficionados del conjunto blanco manifestaron abiertamente su descontento: primero con Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, que fueron abucheados desde el inicio, y después con el joven Franco Mastantuono, quien recibió una reprobación colectiva al ingresar en el segundo tiempo.

El malestar de los seguidores del Real se relaciona con el bajo rendimiento mostrado por el ex futbolista de River Plate en su primera temporada con el club español, un hecho que se intensificó tras la salida de Xabi Alonso, quien había sido uno de los principales apoyos del joven de 18 años.

La reprobación de la hincha merengue se hizo evidente cuando, en el minuto 58, el jugador argentino ingresó al campo tras una serie de cambios dispuestos por Álvaro Arbeloa.

*El pedido de disculpas de Vinícius tras su gol

La animosidad del público, poco habitual hacia figuras históricamente protegidas del equipo, se amplificó tras la eliminación europea. Vinícius Júnior, en particular, enfrentó silbidos en cada intervención durante la primera parte del partido.

Pese al clima adverso, Mbappé inauguró el marcador a los 30 minutos con un gol tras una jugada accidentada. El francés optó por una celebración discreta, limitándose a gestos sobrios con sus compañeros, en un ambiente marcado por el reproche del público.

Mastantuono fue silbado por los hinchas del Real Madrid. EFE/Juanjo Martín.

Posteriormente, en el segundo tiempo, Vinícius marcó el 2-0 con un remate desde fuera del área, pero evitó festejar y llevó las manos a la cabeza, repitiendo un gesto de disculpa hacia las tribunas.

“No es la primera vez que nos pasa, como siempre digo. Siempre ha hecho un gran esfuerzo en las situaciones complicadas. No podemos negar la actitud de querer más y de intentarlo. Tiene una grandísima valentía. Siente mucho el escudo y la camiseta. Me alegra cuando el público lo recompensa con aplausos”, expresó Arbeloa en conferencia de prensa sobre los silbidos al brasileño surgido del Flamengo.

“No tengo la sensación de que sea algo generalizado, de todos los días, o que sea solo a él. Es la exigencia del estadio y de la afición, quieren sacar lo mejor de sus jugadores. A mí también me han silbado cuando era jugador. Lo que siempre me alegra es lo que hizo hoy, cambiar los pitos por aplausos. Para mí, eso es lo importante”, agregó el DT.

Con este resultado, el Real Madrid alcanzó los 73 puntos en el certamen español y se encuentra a seis puntos del líder, Barcelona, que tiene un partido menos. “No creo que se hará largo ni corto (el campeonato). Tenemos seis partidos y ese es el objetivo: conseguir ganar estos partidos. Saber que cada partido cuenta y que estamos pensando en lo que tenemos que mejorar como grupo. Hay que ser capaces de luchar cada partido sin importar el rival”, sumó Arbeloa.

“No importa lo que me juego yo, importa lo que se juega el Real Madrid”, concluyó de manera contundente el DT del elenco español.

*El resumen del partido