Tendencias

Contacto cero: la estrategia que ayudaría a dejar atrás una relación y recuperar el equilibrio emocional

Especialistas consultados por GQ explican por qué cortar toda comunicación tras una ruptura permite prevenir recaídas emocionales y fortalecer nuevas rutinas de bienestar

Guardar
El contacto cero tras una
El contacto cero tras una ruptura sentimental facilita la recuperación emocional y minimiza el riesgo de recaídas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras una ruptura, el deseo de comunicarse con una expareja puede ser intenso. Sin embargo, especialistas de GQ afirman que el contacto cero—cortar toda comunicación— es fundamental para recuperar el equilibrio emocional y avanzar en el duelo.

Aunque hoy las redes sociales dificultan este proceso, los expertos insisten en que establecer una distancia física y emocional permite iniciar la verdadera recuperación. El método implica evitar cualquier interacción o recordatorio de la relación, lo que ayuda a prevenir recaídas emocionales.

Recomendaciones prácticas para aplicar el contacto cero

Para llevar a cabo el contacto cero de manera efectiva, los profesionales sugieren un conjunto de acciones concretas. El primer paso consiste en eliminar accesos directos a la expareja: borrar o archivar conversaciones, eliminar el contacto telefónico, bloquear notificaciones y ajustar la configuración de privacidad en redes sociales.

Es fundamental evitar revisar las redes sociales de la otra persona o publicar mensajes con la expectativa de provocar una reacción. Limitar la información indirecta también es importante: pedir a amigos en común que no compartan novedades y abstenerse de preguntar por la expareja.

Especialistas destacan que cortar toda
Especialistas destacan que cortar toda comunicación con la expareja es clave para avanzar en el duelo amoroso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones recogidas por GQ aconsejan, además, mantener una rutina diaria saludable, cuidar los hábitos de sueño y alimentación y buscar nuevas actividades o pasatiempos que sirvan de apoyo emocional durante el proceso de adaptación. Incorporar ejercicio físico, dedicar tiempo a intereses personales o reforzar la red de apoyo social son estrategias que contribuyen a fortalecer el bienestar y la autonomía emocional.

¿Cuánto tiempo debe mantenerse el contacto cero?

No existe un periodo universalmente establecido para sostener este distanciamiento. Lo aconsejable es iniciar con lapsos breves, como un día o una semana, e ir ampliando el tiempo conforme se observe progreso en la recuperación personal.

Eliminar accesos, bloquear notificaciones y
Eliminar accesos, bloquear notificaciones y ajustar la privacidad son pasos esenciales para implementar el contacto cero eficazmente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos sugieren concebir el contacto cero como un hábito en construcción, lo que permite abordarlo con paciencia y flexibilidad, adaptándolo tanto a la naturaleza de la relación previa como al grado de dependencia emocional existente. La duración dependerá de cada caso y del ritmo individual de adaptación.

¿Cómo actuar si la expareja rompe el contacto cero?

En el caso de que la otra persona decida retomar el contacto, los especialistas recomiendan detenerse antes de responder de forma impulsiva. Es conveniente analizar las propias emociones y reflexionar sobre el progreso alcanzado hasta ese momento.

Este proceso de autoevaluación ayuda a determinar si es apropiado restablecer la comunicación o si la distancia sigue siendo la mejor opción para preservar el bienestar emocional. Mantener los límites personales y priorizar el autocuidado resulta fundamental en estas circunstancias.

Ante una ruptura del contacto
Ante una ruptura del contacto cero, los expertos recomiendan analizar las propias emociones antes de restablecer la comunicación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manera en que se responde a una ruptura del contacto cero puede evidenciar el avance logrado en el proceso de duelo. Decidir no responder a ese contacto también forma parte de la protección del bienestar personal y de la consolidación de los propios límites, concluye GQ al valorar la utilidad de esta estrategia.

Apoyos adicionales y consideraciones finales

El contacto cero no es una fórmula mágica ni garantiza una recuperación instantánea. Es una herramienta que, acompañada de apoyo psicológico profesional cuando sea necesario, puede facilitar el proceso de superación de una ruptura.

Identificar las propias necesidades, buscar ayuda si se presentan síntomas de ansiedad intensa o tristeza prolongada, y rodearse de una red de apoyo confiable, son acciones complementarias que refuerzan la eficacia de esta estrategia.

El apoyo profesional y una
El apoyo profesional y una red de confianza refuerzan la eficacia del contacto cero en la superación de una separación sentimental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El distanciamiento saludable permite reconstruir la identidad personal, restablecer la autoestima y fomentar la autonomía emocional. Al aplicar el contacto cero, cada persona puede avanzar hacia una etapa de mayor bienestar y crecimiento, minimizando el riesgo de recaídas emocionales y favoreciendo un proceso de duelo más saludable y consciente.

Temas Relacionados

Contacto ceroRuptura amorosaEstabilidad emocionalDependencia emocionalDuelo sentimentalrelaciónautocuidadorupturaGQNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Psicología de las relaciones tóxicas y las razones profundas que llevan a ignorar señales de alerta en la pareja

Especialistas de Psychology Today analizan cómo el autoengaño y la manipulación emocional llevan a justificar el maltrato en la pareja

Psicología de las relaciones tóxicas

Qué es el “microshifting” y por qué podría ser el secreto para una vida más feliz y equilibrada

La división de la jornada laboral en bloques breves y personalizables permite a empleados adaptar sus actividades profesionales a las demandas de la vida cotidiana, integrando en la rutina asuntos familiares, citas médicas o actividades adicionales

Qué es el “microshifting” y

Procrastinar, culparse y buscar lo perfecto: por qué son reacciones que el cerebro usa para “protegernos”

Lejos de ser simple “falta de voluntad”, estos hábitos surgen de mecanismos de supervivencia heredados por evolución: entender cómo funcionan ayuda a reducir la culpa y a cortar el ciclo del auto-boicot

Procrastinar, culparse y buscar lo

Cómo el brain rot digital afecta la memoria y la concentración en jóvenes de la Generación Z, alerta un estudio

El uso constante de tecnología plantea interrogantes sobre el bienestar mental y la posibilidad de restablecer el equilibrio interior. Claves de los expertos para fortalecer la atención y reconectar con el mundo fuera de las pantallas

Cómo el brain rot digital

Detectaron datos clave sobre antiguas “estrellas monstruosas” y el origen de los agujeros negros

Astrónomos presentaron este hallazgo tras analizar información inédita obtenida con el telescopio espacial James Webb

Detectaron datos clave sobre antiguas
DEPORTES
El desesperado pedido del padre

El desesperado pedido del padre Jules Bianchi, el piloto de Fórmula 1 que murió en un trágico accidente

Cadillac anunció la llegada de un ex piloto de Ferrari y completó su equipo para su debut en la Fórmula 1

Sebastián Báez dio otro golpe en la United Cup y superó a Stan Wawrinka para darle un punto clave a Argentina

Boca Juniors acordó la salida del club de uno de los futbolistas más experimentados del plantel

El partido de tenis más extraño de la historia: anotó apenas 3 puntos, no sabía sacar y desconocía las reglas

TELESHOW
La primera discusión de Jimena

La primera discusión de Jimena Barón y Matías Palleiro por la casa nueva: “Vos dijiste de poner un sauna”

Rocío Marengo celebró el primer día de Reyes de su hijo Isidro: rituales, regalos y una mirada llena de amor

Así fue el primer festejo de 15 de Allegra Cubero: el look a tono con Nicole Neumann y el vals con Manu Urcera

Sabrina Rojas, entre el alivio y la ironía tras los rumores de infidelidad de Luciano Castro: “Me pedía disculpas”

El gran sueño de Thiago, el hijo de 15 años de Nazarena Vélez: “Me gustaría trabajar arriba del escenario”

INFOBAE AMÉRICA

Murió Aldrich Ames, el ex

Murió Aldrich Ames, el ex agente de la CIA condenado a cadena perpetua por espiar para Moscú

El Gobierno de Rodrigo Paz abre diálogo con otros sectores por el decreto 5503 mientras persisten los bloqueos

David Uclés ganó el Premio Nadal, el más antiguo galardón literario de España

El mayor desafío de Delcy Rodríguez

Brigitte Bardot murió de cáncer y será enterrada junto a sus padres en Saint-Tropez