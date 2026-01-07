Contacto cero: la estrategia que ayudaría a dejar atrás una relación y recuperar el equilibrio emocional

El contacto cero tras una ruptura sentimental facilita la recuperación emocional y minimiza el riesgo de recaídas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras una ruptura, el deseo de comunicarse con una expareja puede ser intenso. Sin embargo, especialistas de GQ afirman que el contacto cero—cortar toda comunicación— es fundamental para recuperar el equilibrio emocional y avanzar en el duelo.

Aunque hoy las redes sociales dificultan este proceso, los expertos insisten en que establecer una distancia física y emocional permite iniciar la verdadera recuperación. El método implica evitar cualquier interacción o recordatorio de la relación, lo que ayuda a prevenir recaídas emocionales.

Recomendaciones prácticas para aplicar el contacto cero

Para llevar a cabo el contacto cero de manera efectiva, los profesionales sugieren un conjunto de acciones concretas. El primer paso consiste en eliminar accesos directos a la expareja: borrar o archivar conversaciones, eliminar el contacto telefónico, bloquear notificaciones y ajustar la configuración de privacidad en redes sociales.

Es fundamental evitar revisar las redes sociales de la otra persona o publicar mensajes con la expectativa de provocar una reacción. Limitar la información indirecta también es importante: pedir a amigos en común que no compartan novedades y abstenerse de preguntar por la expareja.

Las recomendaciones recogidas por GQ aconsejan, además, mantener una rutina diaria saludable, cuidar los hábitos de sueño y alimentación y buscar nuevas actividades o pasatiempos que sirvan de apoyo emocional durante el proceso de adaptación. Incorporar ejercicio físico, dedicar tiempo a intereses personales o reforzar la red de apoyo social son estrategias que contribuyen a fortalecer el bienestar y la autonomía emocional.

¿Cuánto tiempo debe mantenerse el contacto cero?

No existe un periodo universalmente establecido para sostener este distanciamiento. Lo aconsejable es iniciar con lapsos breves, como un día o una semana, e ir ampliando el tiempo conforme se observe progreso en la recuperación personal.

Los expertos sugieren concebir el contacto cero como un hábito en construcción, lo que permite abordarlo con paciencia y flexibilidad, adaptándolo tanto a la naturaleza de la relación previa como al grado de dependencia emocional existente. La duración dependerá de cada caso y del ritmo individual de adaptación.

¿Cómo actuar si la expareja rompe el contacto cero?

En el caso de que la otra persona decida retomar el contacto, los especialistas recomiendan detenerse antes de responder de forma impulsiva. Es conveniente analizar las propias emociones y reflexionar sobre el progreso alcanzado hasta ese momento.

Este proceso de autoevaluación ayuda a determinar si es apropiado restablecer la comunicación o si la distancia sigue siendo la mejor opción para preservar el bienestar emocional. Mantener los límites personales y priorizar el autocuidado resulta fundamental en estas circunstancias.

La manera en que se responde a una ruptura del contacto cero puede evidenciar el avance logrado en el proceso de duelo. Decidir no responder a ese contacto también forma parte de la protección del bienestar personal y de la consolidación de los propios límites, concluye GQ al valorar la utilidad de esta estrategia.

Apoyos adicionales y consideraciones finales

El contacto cero no es una fórmula mágica ni garantiza una recuperación instantánea. Es una herramienta que, acompañada de apoyo psicológico profesional cuando sea necesario, puede facilitar el proceso de superación de una ruptura.

Identificar las propias necesidades, buscar ayuda si se presentan síntomas de ansiedad intensa o tristeza prolongada, y rodearse de una red de apoyo confiable, son acciones complementarias que refuerzan la eficacia de esta estrategia.

El distanciamiento saludable permite reconstruir la identidad personal, restablecer la autoestima y fomentar la autonomía emocional. Al aplicar el contacto cero, cada persona puede avanzar hacia una etapa de mayor bienestar y crecimiento, minimizando el riesgo de recaídas emocionales y favoreciendo un proceso de duelo más saludable y consciente.