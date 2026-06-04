La exitosa gestión dirigencial de River Plate fue elegida como caso de estudio por la prestigiosa IE Business School

La IE Bussiness School presentó el "Caso River". El ex vicepresidente del club, Matías Patanian, fue uno de los oradores del evento

River Plate fue seleccionado como caso de estudio por la prestigiosa IE Business School de Europa, que presentó recientemente el análisis “Del Infierno al Cielo” sobre la transformación del club en los últimos doce años. Este material formará parte de programas académicos internacionales, enfocándose en el modelo de gestión que permitió a la institución de Núñez quintuplicar su masa societaria, modernizar su infraestructura y fortalecer su marca a escala global.

El punto de partida fue el descenso del club en 2011, un hecho que dejó a River Plate en una situación crítica tanto a nivel deportivo como institucional. Desde 2013, bajo la presidencia de Rodolfo D’Onofrio y luego con la conducción de Jorge Brito y ahora con Stefano Di Carlo, el conjunto riverplatense inició un proceso de transformación profunda. “Este caso significa la concreción por parte del Instituto Empresarial de España, IE Business School, que tiene que ver con la redacción del caso de éxito de River”, expresó Matías Patanian, quien supo ser vicepresidente del conjunto de Núñez.

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El estudio detalla cómo el club pasó de una situación de crisis a una etapa de crecimiento sostenido. “Es un caso de éxito que tiene que ver con el modelo de River a partir de la presidencia de Rodolfo D’Onofrio en 2013, pasando por la de Jorge Brito y ahora con Stefano Di Carlo. Todos los que estuvimos involucrados, donde un poco hablamos de cómo maximizamos los ingresos, cómo unimos a la familia Riverplatense, cómo mejoramos las situaciones, cómo hicimos la obra de infraestructura, la revolución digital con el River ID y, ahora, la internacionalización de la marca River”, explicó Patanian.

Uno de los ejes principales del caso de la IE Business School es la multiplicación de socios. River Plate pasó de 68.000 a 350.000 asociados, cifra que lo coloca entre los clubes con más afiliados del mundo. “Pasamos de tener sesenta y ocho mil socios a trescientos cincuenta mil, y ser hoy el club con más socios en el mundo compartido por el Bayern de Múnich”, señaló Patanian. Además, el club se ubica como el octavo equipo en el mundo en ingresos por match day, un ranking que incluye solo entidades alemanas, inglesas y españolas.

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River Plate proyecta aumentar el aforo del estadio Monumental a 101 mil espectadores (@riverplate)

La modernización del estadio Monumental es otro de los focos del estudio. En poco más de una década, la capacidad aumentó de 70.000 a 86.000 espectadores, y existen obras en marcha para alcanzar los 101.000 lugares. “Mejorar ostensiblemente la infraestructura, yendo de un estadio que tenía setenta mil lugares a uno de ochenta y seis mil, y ya comenzando la obra para ir dentro de dos años y medio o tres a ciento un mil”, detalló Patanian. El club ha logrado mantener la ocupación total durante cien partidos consecutivos, apoyado por el ecosistema digital implementado a través del River ID.

El componente tecnológico y de gestión digital se consolidó como un pilar del modelo River. “La revolución digital con el River ID... un ecosistema digital que interactúa directamente con todos nuestros fans, han permitido una acción directa y exitosa en lo que es hoy tener el Monumental full 100 veces seguidas”, subrayó Patanian en diálogo con Infobae.

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La diversificación de actividades y el compromiso con la educación y el deporte amateur también forman parte de la estrategia que estudia la IE Business School. El club sostiene 24 actividades federadas y mantiene un colegio primario, secundario y universitario con 1.700 alumnos. Además, acoge a 8.000 atletas y 100 chicos que residen en Casa River, el espacio dedicado a los jóvenes de las divisiones formativas. El crecimiento se refleja también en la apertura de un nuevo predio en Cantilo y la expansión de las instalaciones educativas y residenciales.

Matías Patanian, ex vicepresidente de River Plate, explicó los secretos del Millonario

El ciclo de gestión, iniciado por D’Onofrio y continuado por Brito y Di Carlo, se vio acompañado de éxitos deportivos. “En el medio, además, se ganaron 19 títulos. Dos con Ramón Díaz, tres con Martín Demichelis, 14 con Marcelo Gallardo. Lo que significa River en función de que no solamente es un club de fútbol, sino que además cuenta con 24 actividades federadas, un colegio primario, secundario y universitario para 1.700, 8.000 mil atletas, 45 actividades, 100 chicos viviendo en Casa River, el nuevo predio de Cantilo, el nuevo colegio, la nueva Casa River para los chicos que viven en el club...”, enumeró el ex vicepresidente millonario.

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La clave del éxito, según el ex directivo de River Plate, radicó en la profesionalización, la recuperación reputacional y la inversión estratégica. “Las claves fueron armar un proyecto, tener un equipo, conducido primero por Rodolfo D’Onofrio, después por Jorge Brito y ahora por Stefano Di Carlo; profesionalizar las áreas del club, recuperar el valor reputacional de la institución y a partir de ahí empezar a mejorar desde la deuda tóxica que tenía River a tener un financiamiento sano, comenzar a invertir en fútbol, lograr los éxitos deportivos que se lograron, pasar a la época de la revolución digital con el River ID y mejorar ostensiblemente la infraestructura...”, remarcó.

La facturación de River Plate también refleja el impacto del modelo de gestión. “River factura cinco veces más de lo que facturaba hace doce años”, subrayó el dirigente. El club de Núñez sostiene un crecimiento patrimonial que le permite competir en diversos frentes y avanzar hacia la internalización de la marca.

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La experiencia de River Plate se estudia ahora en las aulas de las principales escuelas de negocios del mundo, aportando un modelo concreto de cómo la estrategia, la innovación y la comunidad pueden convertir una crisis en una oportunidad de desarrollo sostenible.