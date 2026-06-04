Costa Rica

Costa Rica busca resguardar a sus exportadores ante la propuesta arancelaria de Estados Unidos de hasta 12.5%

El Ministerio de Comercio Exterior seguirá las audiencias y consultas sobre la iniciativa, que exceptúa al café, la piña, el banano y el jugo de naranja del posible aumento tributario

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la Oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) propuso elevar los aranceles a un 12.5 % para productos provenientes de Costa Rica, cifra que se sitúa en el rango superior de la medida diseñada por la administración estadounidense. EFE/Orestis Panagiotou
la Oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) propuso elevar los aranceles a un 12.5 % para productos provenientes de Costa Rica, cifra que se sitúa en el rango superior de la medida diseñada por la administración estadounidense. EFE/Orestis Panagiotou

La reciente iniciativa de Estados Unidos para aumentar los aranceles a productos importados de Costa Rica y otras economías ha generado un inmediato pronunciamiento por parte del Ministerio de Comercio Exterior costarricense, destaca una nota de la agencia EFE.

El Gobierno local aseguró la protección de los exportadores nacionales en medio de esta potencial modificación comercial, cuyo trasfondo está vinculado a una investigación sobre trabajo forzoso en cadenas de suministro internacionales.

De acuerdo a EFE, la Oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) propuso elevar los aranceles a un 12.5 % para productos provenientes de Costa Rica, cifra que se sitúa en el rango superior de la medida diseñada por la administración estadounidense.

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Según detalló el ministerio costarricense, la iniciativa responde a la presunción de que sesenta economías, entre ellas México, Argentina, Israel, Ecuador, El Salvador, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea, no habrían implementado suficientes controles para frenar la entrada de bienes fabricados bajo condiciones de trabajo forzoso en terceros países.

El objetivo declarado es forzar la adopción de medidas más estrictas contra el trabajo forzoso en las cadenas de suministro externas. EFE/Saul Martínez/Archivo
El objetivo declarado es forzar la adopción de medidas más estrictas contra el trabajo forzoso en las cadenas de suministro externas. EFE/Saul Martínez/Archivo

EE.UU. endurece controles a las importaciones

La propuesta estadounidense contempla aranceles diferenciados, que varían entre el 10 % y el 12.5 %, dependiendo de la evaluación realizada a cada país.

El objetivo declarado es forzar la adopción de medidas más estrictas contra el trabajo forzoso en las cadenas de suministro externas. La medida se enmarca en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, aunque las exclusiones para ciertos productos agrícolas siguen lo estipulado por la Sección 122 de la misma normativa.

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El proceso aún no está cerrado: antes de que las nuevas tasas sean definitivas, habrá una etapa de consulta pública y audiencias donde los países señalados podrán presentar sus argumentos.

Las autoridades costarricenses confirmaron que el Ministerio de Comercio Exterior mantendrá una “coordinación estrecha” y participará activamente en estas instancias, con el propósito de “continuar salvaguardando los intereses del sector productivo y exportador costarricense”.

Excepciones para productos clave de la agroexportación

Aunque la propuesta norteamericana plantea un aumento arancelario considerable, también incluye excepciones relevantes para Costa Rica.

El propio Ministerio de Comercio Exterior informó que productos como café, piña, banano y jugo de naranja —rubros esenciales en la canasta exportadora nacional— estarían exentos de la medida, de acuerdo con los lineamientos de la Sección 122.

El propio Ministerio de Comercio Exterior informó que productos como café, piña, banano y jugo de naranja —rubros esenciales en la canasta exportadora nacional— estarían exentos de la medida. EFE/Archivo
El propio Ministerio de Comercio Exterior informó que productos como café, piña, banano y jugo de naranja —rubros esenciales en la canasta exportadora nacional— estarían exentos de la medida. EFE/Archivo

La iniciativa de la USTR surge en un contexto de creciente presión internacional para erradicar el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Estados Unidos argumenta que, pese a los compromisos internacionales, decenas de países aún no han implementado mecanismos efectivos para bloquear la importación de bienes producidos bajo estas condiciones.

¿Qué implica la medida para Costa Rica?

El anuncio de la USTR representa una posible amenaza para el acceso de productos costarricenses al mercado estadounidense, su principal socio comercial. No obstante, la exclusión de los bienes agrícolas más exportados mitiga de forma parcial el impacto inmediato sobre el sector.

En términos concretos, la propuesta estadounidense busca condicionar la entrada de productos extranjeros a una vigilancia más estricta de la cadena de suministro, presionando a los países exportadores para que refuercen sus sistemas de control y prevención del trabajo forzoso.

La próxima fase del proceso —la consulta pública— será determinante para definir si las tasas arancelarias propuestas se aplicarán tal como fueron planteadas o si se ajustarán tras la revisión de los argumentos presentados por los países implicados.

Costa Rica, por su parte, reiteró su compromiso de proteger los intereses de sus exportadores durante todo el procedimiento.

El Ministerio de Comercio Exterior enfatizó que dará seguimiento cercano al proceso y coordinará las acciones necesarias para defender la posición nacional frente a la eventual entrada en vigor de los nuevos aranceles estadounidenses.

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