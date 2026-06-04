Serena Williams vuelve al tenis: los looks que definieron su estilo y su legado

Cada elección de vestuario de Williams genera repercusión en el ámbito deportivo y cultural

El mundo del tenis recibió esta semana una noticia inesperada: Serena Williams regresará al tenis profesional tras casi cuatro años retirada.

La ex número uno del mundo confirmó su vuelta a través de un video en sus redes sociales, en el que aparece sobre una cancha, raqueta en mano. Según comunicó la propia Williams, la cita será la próxima semana en el torneo de dobles de Queen’s, en Londres, luego de recibir una invitación especial de la Federación Británica de Tenis (LTA). La campeona de 23 títulos individuales de Grand Slam retornará a la competición a los 44 años, una edad inédita para el circuito femenino de elite.

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La última vez que Williams compitió fue en septiembre de 2022, durante el US Open. Su regreso no solo implica la reaparición de una de las figuras más dominantes de la historia reciente, sino también el retorno de un ícono de la moda deportiva y la cultura pop. Cada vez que la campeona estadounidense se presenta públicamente, su estilismo se convierte en comentario obligado. A continuación, un repaso por sus looks más emblemáticos, empezando por el atuendo elegido para anunciar esta nueva etapa.

El manifiesto blanco: el look con el que Serena Williams anunció su regreso al tenis

Serena Williams anuncia su regreso al tenis con un outfit íntegramente blanco, evocando la tradición de Wimbledon

El anuncio del regreso mostró a Serena Williams con un outfit íntegramente blanco, en alusión directa a los códigos tradicionales del tenis, especialmente los de Wimbledon.

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El conjunto incluyó un vestido de tenis tableado, una chaqueta deportiva ligera y una capa fluida que cayó hacia atrás, evocando la estética de una reina en su trono. La composición se completó con zapatillas técnicas y joyas sutiles, como un reloj de alta gama y un anillo destacado.

La puesta en escena, con iluminación dramática y postura de poder, remarcó el mensaje: la ganadora de 23 Grand Slam vuelve a reclamar su espacio en el tenis mundial. Este look ha sido interpretado como una fusión entre la tradición deportiva y la alta costura, un sello personal de la campeona.

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Met Gala: escultura, brillo y códigos reescritos

En la Met Gala, Williams deslumbra con un vestido de lamé plateado diseñado por Marc Jacobs

En la Met Gala, la multicampeona sorprendió con un vestido de lamé plateado diseñado por Marc Jacobs, de textura arrugada y silueta asimétrica.

El diseño incluyó un escote cruzado, una banda dramática sobre el brazo y una abertura lateral pronunciada. El calzado, unas sandalias gladiadoras doradas con hojas de laurel, rindió tributo a los campeones de la Grecia antigua.

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El estilismo desafió la prohibición clásica de mezclar metales, combinando plata y oro en una misma propuesta. El peinado recogido en rubio platino y la joyería de firmas de lujo completaron un look que fue reconocido como “diosa del Olimpo de la moda”.

El poder del rojo: minimalismo y sofisticación

Para la gala BELC Founders Award, Serena opta por un vestido columna rojo de corte asimétrico

En una gala BELC Founders Award, Williams apostó por un vestido columna rojo, de corte asimétrico y con un sutil cut-out en la cintura. La melena platinada y el maquillaje de acabado natural crearon un contraste marcado con el tono vibrante del diseño.

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La deportista posó con un trofeo de cristal transparente, en un entorno de atmósfera cálida y fondo escenográfico profundo, reforzando la idea de reconocimiento y liderazgo. La elección de un color sólido y un diseño limpio evidenció una búsqueda de elegancia sin excesos, adaptada a su estatus de campeona dentro y fuera de la cancha.

Blanco y negro: elegancia clásica en eventos benéficos

En un evento benéfico, elige un vestido largo negro con escote off-shoulder y banda satinada blanca

Para un evento de beneficencia, Serena Williams eligió un vestido largo de silueta columna en negro, con escote off-shoulder y banda satinada blanca. Sin estampados ni adornos, la propuesta se apoyó en la estructura y los materiales para conseguir un impacto visual contenido.

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Los accesorios discretos, el peinado suave y el maquillaje neutro completaron un look sobrio, adecuado para un entorno formal. La selección de fondo floral y el contraste cromático reforzaron el protagonismo del atuendo, alineado con los códigos de etiqueta de la ocasión.

Azul satinado y bata: sofisticación relajada en la playa

Accesorios discretos y peinado suave completan el look sobrio y clásico para la ocasión formal

En un contexto de celebración al aire libre, la referente del deporte optó por un vestido satinado azul celeste de tirantes finos y escote drapeado, sobre el que añadió una bata de baño color crema con iniciales bordadas.

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El peinado recogido en un moño bajo y los accesorios mínimos, junto a la elección de uñas rojas, generaron una imagen de comodidad y estilo personal. La escena, con el mar de fondo y vegetación alrededor, consolidó una propuesta de glamour descontracturado y funcionalidad estival.

Animal print: audacia y naturalidad

El animal print en tonos marrones y negros marca su estilo audaz y natural en otra postal playera

En otra postal de playa, la deportista norteamericana lució un vestido largo de animal print en tonos marrones y negros, de corte halter y ajuste natural al torso. Descalza y con el cabello suelto, acompañó el look con accesorios dorados mínimos. La propuesta reflejó una apuesta por la comodidad y la integración con el entorno, sin perder presencia escénica.

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Verde oliva para la alfombra roja: modernidad en “The Roast of Kevin Hart”

En “The Roast of Kevin Hart”, la extenista destaca con un vestido verde oliva de silueta ajustada y escote off-shoulder

Durante el especial “The Roast of Kevin Hart” de Netflix, Serena Williams se presentó con un vestido largo verde oliva de silueta ajustada y escote off-shoulder. La melena suelta en ondas con efecto balayage rubio, junto al collar de eslabones dorados y un maquillaje de ojos definidos, reforzó la imagen de seguridad y dominio del espacio.

El estilismo, adaptado a una gala informal y humorística, evidenció el manejo contemporáneo de las tendencias y la capacidad para destacarse en cualquier entorno mediático.