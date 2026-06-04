El Salvador

La industria farmacéutica salvadoreña acelera innovación con inteligencia artificial para anticipar fallos en la producción

Las empresas del sector cargan datos en sus sistemas para prever el comportamiento de los lotes, ajustar variables antes de fabricar a gran escala y reducir pérdidas, tiempos muertos y repeticiones evitables

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Dos mujeres en batas de laboratorio blancas y guantes, una mirando a través de un microscopio con gafas de seguridad, y la otra trabajando al fondo.
La industria farmacéutica de El Salvador avanza con tecnología, estándares internacionales y gestión de patentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria farmacéutica en El Salvador experimenta una transformación significativa impulsada por la incorporación de tecnología, el cumplimiento de estándares internacionales y la gestión de patentes.

Carmen Estela Pérez, presidenta de la Asociación de Industriales Químico-Farmacéuticos de El Salvador (INQUIFAR), destacó que el sector mantiene su compromiso con la calidad, la investigación y la modernización de procesos productivos.

El desarrollo de medicamentos en el país responde a un estricto marco regulatorio internacional en materia de propiedad intelectual. Pérez explicó que la investigación y el desarrollo de productos farmacéuticos en El Salvador y la región se centran en la elaboración de medicamentos una vez que vencen las patentes originales.

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“Nosotros somos suscriptores de tratados internacionales en donde se protege la propiedad intelectual. Una vez vencido el plazo de la patente, entonces usted puede sacar ese medicamento bajo otra formulación, pero necesita un proceso de investigación y desarrollo para que esa formulación llegue al mercado,” puntualizó la presidenta de INQUIFAR a través de la entrevista matutina de Frente a Frente.

INQUIFAR promueve alianzas con colegios y universidades para incentivar carreras STEM y reducir el miedo a la química y matemáticas. (Imagen de cortesía)
INQUIFAR promueve alianzas con colegios y universidades para incentivar carreras STEM y reducir el miedo a la química y matemáticas. (Imagen de cortesía)

El procedimiento para poner en el mercado un nuevo medicamento genérico implica una serie de pasos rigurosos, desde la selección y calificación de proveedores de materias primas, la producción de lotes piloto y la realización de estudios de estabilidad, hasta la obtención del registro sanitario. “No es copiar y pegar. Hay todo un proceso de investigación y desarrollo detrás de cada medicamento que sale de las plantas de producción de los laboratorios salvadoreños,” remarcó Pérez.

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Uno de los retos del sector es garantizar la calidad y la seguridad de los medicamentos en un entorno climático desafiante, como el de El Salvador.

Pérez indicó que los estudios de estabilidad de los nuevos productos consideran la zona climática local, lo que exige controles estrictos y pruebas adicionales para asegurar que los medicamentos mantengan sus propiedades durante toda su vida útil.

Una científica de pelo rizado y gafas de seguridad, con bata blanca y guantes azules, transfiere un líquido azul con un gotero en un laboratorio.
Carmen Estela Pérez, presidenta de INQUIFAR, afirmó que el sector farmacéutico mantiene su apuesta por la calidad, la investigación y la modernización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la innovación no se limita a la adaptación de patentes y la investigación, sino que también abarca la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos industriales. En ese sentido, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta clave para la optimización de la producción farmacéutica. Según la presidenta de INQUIFAR, “la inteligencia artificial ya se está aplicando en los procesos para volverlos más eficientes, para generar oportunidades y optimizar tiempos. Esto permite que el recurso humano pueda enfocarse en otras áreas.”

La implementación de inteligencia artificial facilita el control y la proyección de resultados en los procesos productivos, lo que reduce las mermas y evita reprocesos innecesarios. Pérez detalló que, al ingresar datos en los sistemas, las empresas pueden anticipar cómo se comportarán los lotes de medicamentos, ajustar variables y tomar decisiones informadas antes de que los productos lleguen al mercado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El desarrollo de medicamentos en El Salvador se realiza cuando vencen las patentes originales y bajo normas de propiedad intelectual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos de propiedad intelectual, la duración de las patentes para medicamentos es de veinte años y su gestión responde a estándares internacionales. “Las patentes son un derecho de exclusiva que genera un monopolio en el mercado para la persona que es titular, pero el titular de la patente puede excluir a otros de la materia patentable. Hay que cumplir requisitos como novedad, aplicación industrial y altura inventiva,” precisó la presidenta de INQUIFAR.

El sector farmacéutico salvadoreño se apoya en la innovación tecnológica, el cumplimiento de las normativas de propiedad intelectual y la formación continua para responder a las demandas del mercado nacional e internacional. La visión de la industria pasa por fortalecer la investigación, modernizar procesos y aprovechar las ventajas de la tecnología para mantener altos estándares de calidad y competitividad.

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