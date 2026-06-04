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La escapada romántica de Laurita Fernández y su novio a las Cataratas: aventura, glamour y mucho amor

La bailarina afianzó su vínculo con Matías Bousquet y repartió sus días entre la quietud del alojamiento y la naturaleza salvaje que ofrece uno de los destinos más imponentes del país

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La bailarina armó las valijas y fue a conocer el imponente paisaje de la provincia de Misiones (Video: Instagram)

Laurita Fernández y Matías Busquet se tomaron unos días para escaparse juntos a recorrer una de las maravillas naturales del país. La conductora compartió el viaje en sus redes sociales con un álbum de fotos que muestra cada momento de sus días: el hotel, los atardeceres, las salidas nocturnas y la excursión en lancha frente a las Cataratas del Iguazú.

La frase que eligió para abrir la publicación resumió todo: “Conocer las Cataratas, al finnnnn check, sos una experiencia única”. Una deuda saldada, una asignatura pendiente celebrada con entusiasmo y varios signos de exclamación.

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El lugar donde se alojaron tiene vista directa a las cataratas y piscina infinity. Una de las primeras imágenes muestra la habitación: amplia, luminosa, con bañera exenta blanca en primer plano, mesada doble con toallas dobladas y, al fondo, ventanales de piso a techo con vista a la selva misionera bañada por la luz de la tarde. Laurita posa frente al espejo del baño en bikini animal print con corpiño y bombacha de tiras, una camisa negra abierta encima y el teléfono en la mano.

Laurita Fernández camina por una terraza soleada. Viste una chaqueta rosa y un conjunto borgoña, con gorra y zapatillas. Detrás se ven las Cataratas del Iguazú y una piscina
Todos los outfits que eligió la bailarina fueron combinados a la perfección y dentro de la misma gama de colores
Una mujer rubia de cabello largo sonríe mientras camina en un espacio nocturno iluminado por luces cálidas, vistiendo un conjunto beige de dos piezas
Pollera, musculosa irregular y el pelo suelto fue el look que eligió para cenar
Mujer rubia camina por un puente de madera oscuro sobre agua, sosteniendo un mate. Viste suéter claro con patrón y pantalones oscuros, con vegetación y cielo rosado al fondo
El mate fue el gran aliado en estas vacaciones
Laurita Fernández, de cabello rubio, sonríe ampliamente mientras sostiene un cóctel naranja en un bar ambientado con velas y estantes de madera
La felicidad de la bailarina en la miniescapada que hizo con su novio

Otra toma la captura en los espacios comunes del alojamiento: sentada en un sillón bajo de tela gris, con ropa deportiva verde menta —calza y remera ajustada— y gorra del mismo tono, zapatillas blancas y una sonrisa que refleja su estado de ánimo. De fondo, un living de estilo tropical con techo de caña, columnas de bambú, almohadones con mariposas bordadas y una mesa de tronco macizo.

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Los atardeceres tuvieron su propio capítulo. Una foto la muestra parada en el deck de madera oscura junto a la piscina, con buzo de lana blanco de rombos, pantalón gris ancho y un mate en la mano, la mirada hacia abajo y el cielo detrás en degradé de rosa y celeste. En otra imagen, tomada desde más lejos, aparece de espaldas sobre una terraza con baranda de vidrio, mirando el horizonte: la piscina infinity, los jardines verdes y, al fondo, la nube de vapor que levanta la Garganta del Diablo.

El momento de descanso más íntimo del álbum llegó en dos fotos. La primera es una toma desde la reposera: las piernas al sol en primer plano, una toalla rosa con iniciales bordadas a un costado, el mate y el termo listos, la piscina abriéndose hacia el río y la vegetación bajo un cielo azul con las cataratas al fondo. La segunda la muestra de noche, sola en una piscina cubierta de agua turquesa iluminada, de espaldas a la cámara, frente a una cascada artificial que cae sobre la superficie en penumbras.

Laurita Fernández sentada sonriente en un banco de tela gris en el lobby de un hotel, vistiendo un conjunto deportivo verde y gorra, con muebles rústicos detrás
El conjunto deportivo que seleccionó Laurita para caminar por el parque nacional
Mujer rubia toma una selfie en el espejo de un baño de hotel, viste top marrón transparente y bikini estampado, con un paisaje verde visible por la ventana
Bikini de animal print y remera manga larga fueron los elegidos para relajarse
Laurita Fernández, con cabello rubio y vestido claro, sentada sobre Matías Busquet, quien la abraza, ambos sonríen en un interior nocturno
La cena romántica que compartió la pareja durante sus minivacaciones
Vista trasera de una persona en una piscina climatizada con cascada de agua, burbujas y reflejos de luz. Ventanales oscuros de fondo y una planta en maceta
Fernández, junto a Busquet, disfruta de un momento de relajación en una piscina climatizada

Las noches tuvieron otro registro. En un restaurante de ambiente cálido, con estantes de madera llenos de velas encendidas al fondo, Laurita aparece sentada, con vestido blanco sin mangas y detalle de tachas en el cuello, el pelo suelto y largo, sosteniendo un trago naranja con pajita negra y sonriendo a cámara. En otra foto nocturna, luce un conjunto blanco de top y minifalda con apliques metálicos, el pelo al viento y una pose desenfadada.

La foto de pareja llegó en una de esas salidas. Laurita y Matías posaron juntos en una silla blanca: él sentado con camisa negra y pantalón gris claro, ella encima con el mismo vestido blanco sin mangas, el brazo apoyado sobre sus hombros y las dos manos entrelazadas sobre las rodillas. Los dos sonríen a cámara con el exterior iluminado del restaurante de fondo.

Laurita Fernández sonriendo, con cabello rubio suelto y chaleco salvavidas naranja, en un barco frente a las Cataratas del Iguazú y acantilados verdes
La conductora tuvo la oportunidad de hacer la excursión que te acerca a las Cataratas
Mujer de espaldas en un balcón de madera con barandilla de cristal, mirando las Cataratas del Iguazú y un paisaje verde boscoso
La bailarina apostó por looks cómodos y relajados para sus días en las Cataratas
Piernas de una persona recostada en un sillón junto a una piscina de borde infinito, con las Cataratas del Iguazú de fondo, un mate y un termo
La vista desde la pileta del hotel en el que se hospedaron Laurita y Matías (Instagram)

El momento más cercano a las cataratas llegó con la excursión en lancha. Laurita se fotografió en primer plano con chaleco salvavidas naranja sobre campera rosa, el pelo al viento y una sonrisa amplia, con las cataratas en pleno caudal rugiendo detrás entre las rocas rojizas y el cielo celeste despejado.

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Laurita FernádezMatías BousquetCataratas del Iguazú

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