El canciller Carlos Martínez aborda en Bélgica la relación entre Guatemala y la Unión Europea

Delegaciones de Guatemala y la Unión Europea se reúnen en un encuentro oficial para discutir asuntos bilaterales e internacionales, con las banderas de ambas entidades visibles en el fondo. (Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala)

El canciller Carlos, Ramiro, Martínez abordó en Bélgica la relación bilateral entre Guatemala y la Unión Europea, con énfasis en los procesos electorales, la gobernanza democrática y la cooperación en seguridad y justicia, durante una visita de trabajo que también sirvió para ratificar el respaldo europeo a la transición democrática y al Estado de derecho, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala.

En las reuniones, también se destacó el acompañamiento de la UE mediante misiones de observación electoral, el apoyo al fortalecimiento institucional, el seguimiento del respeto al orden democrático y el respaldo a los esfuerzos de fortalecimiento del Estado de derecho, de acuerdo con la información difundida por el Minex en sus redes oficiales.

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Martínez se reunió con el vicepresidente del Parlamento Europeo, Javi López, y con Gabriel Mato, presidente de la Delegación del Parlamento Europeo en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, EuroLat, según el Minex. En esos encuentros se revisó la relación bilateral entre Guatemala y la Unión Europea y se presentó una actualización sobre la situación política del país, incluidos los procesos electorales de segundo grado, de acuerdo con la cancillería guatemalteca.

El canciller agradeció ante las autoridades del Parlamento Europeo el acompañamiento brindado durante el proceso electoral democrático en Guatemala y el respaldo a la transición democrática, además del seguimiento a los procesos de elección de segundo grado desarrollados en el país, según el Minex.

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La agenda incluyó diálogo político y gobernanza democrática

La visita también incluyó una reunión con Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese encuentro se abordaron los temas principales de la relación bilateral, entre ellos el diálogo político y la gobernanza democrática, con atención especial a los procesos electorales y al acompañamiento de misiones de la UE, de acuerdo con la misma fuente.

Guatemala y la Unión Europea reafirmaron en esa conversación la importancia de seguir fortaleciéndose como socios confiables, comprometidos con la democracia, el desarrollo y la cooperación birregional, particularmente en materia de seguridad y justicia, según el Minex.

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Ese punto responde al eje central de la visita: Guatemala buscó revisar con las instituciones europeas el estado de la relación política y de cooperación, mientras la UE reiteró su seguimiento a los procesos democráticos del país y su apoyo institucional, de acuerdo con la información oficial divulgada por la cancillería guatemalteca.

El Parlamento Europeo mantuvo su seguimiento sobre la transición democrática

Según el Minex, el intercambio con representantes del Parlamento Europeo incluyó una revisión del contexto político interno de Guatemala. La información oficial señaló de forma expresa que la agenda incorporó los procesos electorales de segundo grado, un asunto que la parte europea ha seguido junto con el proceso de transición democrática.

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La cancillería también subrayó que el acompañamiento europeo no se limita a la observación electoral. Según el ministerio, ese respaldo incluye fortalecimiento institucional, vigilancia sobre el respeto al orden democrático y apoyo a las acciones orientadas a consolidar el Estado de derecho en Guatemala.

El comercio entre Guatemala y la Unión Europea se duplicó desde el acuerdo con Centroamérica

La gira de Martínez se produjo en una secuencia más amplia de contactos entre Guatemala y Europa que se aceleró en las últimas semanas. A mediados de mayo, António Costa se convirtió en el primer presidente del Consejo Europeo en realizar una visita oficial al país, donde se reunió con el presidente Bernardo Arévalo.

En esa ocasión, ambos destacaron que el comercio entre Guatemala y la UE se ha duplicado desde la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y el bloque europeo, según lo informado tras ese encuentro. Ese dato ubicó la relación política dentro de un marco de intereses económicos ya en expansión.

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Días antes, el 12 de mayo, Martínez se había reunido en Madrid con su homólogo español, José Manuel Albares, quien reiteró el apoyo de España a la estabilidad democrática guatemalteca, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores español. Ese mismo ministerio señaló que España es el único país europeo que mantiene una presencia bilateral de cooperación en Guatemala bajo el marco del Plan Director de Cooperación Española 2024-2027.