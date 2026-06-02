Sergio “Kun” Agüero cumple años: un repaso por sus 10 looks entre el lujo y el estilo urbano

Desde un conjunto inspirado en la Fórmula 1 hasta una escena de streaming con gorra y auriculares, la lista reúne elecciones que combinan comodidad, identidad deportiva y referencias urbanas en distintos contextos

Sergio “Kun” Agüero cumple 38 años y es una de las figuras más representativas del fútbol. Reconocido tanto por su estilo moderno y urbano fuera de las canchas como por su trayectoria deportiva, el exdelantero argentino se mantiene vigente en el mundo del deporte y la cultura popular.

Desde looks all black hasta guiños a la moda de lujo y el streetwear, construyó un repertorio visual versátil para distintas escenas y momentos de su vida pública. A continuación, diez looks destacados:

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1. Estilo deportivo casual con acento urbano

Agüero combina camiseta negra del Manchester City con short gris y zapatillas blancas para un look deportivo con acento urbano (Instagram: @kunaguero)

Durante una visita a Nueva York, el Kun Agüero apostó por una camiseta negra del Manchester City con detalles plateados, acompañada por un short gris de textura acanalada y ajuste de cordón. Las zapatillas blancas con detalles en negro y suela de goma aportaron contraste y funcionalidad.

Completó el conjunto con un reloj negro y dejó visible el tatuaje en su antebrazo izquierdo.

2. Minimalismo monocromático para eventos junto al mar

El total black junto al mar refuerza una imagen minimalista y contemporánea, con líneas simples y contraste sutil en el calzado (Instagram: @kunaguero)

El Kun asistió a la octava edición del Festival Internacional Canneseries en Francia para presentar su serie documental, “Kun por Agüero” en 2025 y eligió un look total black, una remera lisa y pantalón slim, rematados por zapatillas blancas con detalles geométricos en negro.

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El contraste del atuendo otorgó protagonismo a las líneas simples y la ausencia de estampados o accesorios llamativos. El resultado fue una imagen contemporánea, pulcra y versátil.

3. Look celeste y blanco para la Fórmula 1

El mono celeste y blanco con logos deportivos y gorra azul conecta la identidad futbolística con la estética de la Fórmula 1 (Foto: @F1)

Uno de sus looks destacados fue el elegido para el Gran Premio de Abu Dhabi 2023, eligió un overol especial similar al de los pilotos celeste y blanco con logos del Manchester City, acompañado de una gorra azul.

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El diseño del traje, con franjas y parches, remitió a la estética de las carreras y fusionó la identidad futbolística con el universo automovilístico, sumando dinamismo y personalidad.

4. Elegancia sobria en clave all black

El traje negro con solapas satinadas y remera al tono marca una elegancia sobria, moderna y pensada para eventos nocturnos (Instagram: @kunaguero)

Para una ocasión formal, en la premiere de su serie “Kun por Agüero” recurrió a un traje negro de corte clásico con solapas satinadas, combinado con una remera negra en lugar de camisa. El look, sin accesorios visibles salvo un discreto pin metálico en la solapa, se apoyó en la monocromía y el corte entallado para transmitir una imagen actual y refinada.

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5. Estilo veraniego con firma de lujo

El short de baño negro con estampado dorado de Versace lleva el lujo a la playa con una impronta sofisticada y relajada (RS Fotos)

En las playas de Punta del Este, optó por un short de baño negro con estampado dorado de cadenas y grecas, característico de Versace.

El patrón dorado resaltó, reflejando una preferencia por marcas de lujo incluso en contextos relajados, con una imagen sofisticada y descontracturada a la vez.

6. Noche urbana en total black

La fórmula total black con zapatillas blancas y reloj metálico sostiene un estilo urbano, funcional y listo para una salida informal (Instagram @soficalzetti)

En una salida nocturna junto a Sofía Calzetti, el exdelantero mantuvo el negro como color central, vistiendo una remera básica y pantalón slim junto a zapatillas blancas robustas. El reloj metálico y el entorno residencial de fondo aportaron una nota de sofisticación relajada, ideal para noches informales y contextos urbanos. Ella, también optó por un look total black.

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7. Inspiración automovilística con detalles

La campera acolchada con cierre rojo y logos de automovilismo potencia un look técnico, inspirado en la velocidad y los materiales sintéticos (Instagram @kunaguero)

Entre autos deportivos, vistió un conjunto negro de pantalón y campera acolchada, destacada por un cierre rojo y logos de Porsche. Las zapatillas, también negras con detalles rojos y blancos, acentuaron el carácter técnico del look.

8. Estética relajada de streamer

La camiseta, la gorra hacia atrás y los auriculares grandes sintetizan una estética streamer cómoda y streetwear

Durante una transmisión en vivo, lució una camiseta negra, sumando una gorra blanca hacia atrás como accesorio fundamental y auriculares de gran tamaño. El conjunto, marcado por la comodidad y la influencia gamer, integró elementos funcionales y textiles suaves, en sintonía con la cultura streetwear.

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9. Smart casual con camisa blanca

La camisa blanca con jeans oscuros y zapatillas blancas equilibra formalidad y desenfado en una versión smart casual

En un evento durante el verano en Punta del Este, el Kun combinó una camisa blanca de algodón con jeans ajustados azul oscuro y zapatillas blancas de suela gruesa.

El reloj metálico plateado añadió un detalle clásico al conjunto, que equilibró formalidad y desenfado.

10. Look sobrio para el día a día

El conjunto negro de jogger y remera básica consolida un athleisure sobrio, adaptable a la rutina y a un entorno creativo (Jaime Olivos)

Para la entrevista en Infobae con Luis Novaresio, Agüero lució un conjunto negro de jogger y remera básica, ambos sin estampados llamativos, junto a zapatillas deportivas blancas.

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Las líneas simples y los materiales confortables proyectan una imagen funcional, moderna y adaptable a la rutina diaria, consolidando el estilo athleisure como seña de identidad del exfutbolista.