Tendencias

Sergio “Kun” Agüero cumple años: un repaso por sus 10 looks entre el lujo y el estilo urbano

Combina con soltura prendas de diseño europeo junto a una estética monocromática. Un recorrido por sus outfits más emblemáticos

Guardar
Google icon
Un collage de cuatro fotos de Kun Agüero: con un chándal azul de Manchester City, con camisa blanca, sin camiseta en la playa y con camiseta negra
Desde un conjunto inspirado en la Fórmula 1 hasta una escena de streaming con gorra y auriculares, la lista reúne elecciones que combinan comodidad, identidad deportiva y referencias urbanas en distintos contextos

Sergio “Kun” Agüero cumple 38 años y es una de las figuras más representativas del fútbol. Reconocido tanto por su estilo moderno y urbano fuera de las canchas como por su trayectoria deportiva, el exdelantero argentino se mantiene vigente en el mundo del deporte y la cultura popular.

Desde looks all black hasta guiños a la moda de lujo y el streetwear, construyó un repertorio visual versátil para distintas escenas y momentos de su vida pública. A continuación, diez looks destacados:

PUBLICIDAD

1. Estilo deportivo casual con acento urbano

Agüero combina camiseta negra del Manchester City con short gris y zapatillas blancas para un look deportivo con acento urbano (Instagram: @kunaguero)
Agüero combina camiseta negra del Manchester City con short gris y zapatillas blancas para un look deportivo con acento urbano (Instagram: @kunaguero)

Durante una visita a Nueva York, el Kun Agüero apostó por una camiseta negra del Manchester City con detalles plateados, acompañada por un short gris de textura acanalada y ajuste de cordón. Las zapatillas blancas con detalles en negro y suela de goma aportaron contraste y funcionalidad.

Completó el conjunto con un reloj negro y dejó visible el tatuaje en su antebrazo izquierdo.

2. Minimalismo monocromático para eventos junto al mar

El total black junto al mar refuerza una imagen minimalista y contemporánea, con líneas simples y contraste sutil en el calzado (Instagram: @kunaguero)
El total black junto al mar refuerza una imagen minimalista y contemporánea, con líneas simples y contraste sutil en el calzado (Instagram: @kunaguero)

El Kun asistió a la octava edición del Festival Internacional Canneseries en Francia para presentar su serie documental, “Kun por Agüero” en 2025 y eligió un look total black, una remera lisa y pantalón slim, rematados por zapatillas blancas con detalles geométricos en negro.

PUBLICIDAD

El contraste del atuendo otorgó protagonismo a las líneas simples y la ausencia de estampados o accesorios llamativos. El resultado fue una imagen contemporánea, pulcra y versátil.

3. Look celeste y blanco para la Fórmula 1

El singular atuendo del Kun Aguero en la Formula 1
El mono celeste y blanco con logos deportivos y gorra azul conecta la identidad futbolística con la estética de la Fórmula 1 (Foto: @F1)

Uno de sus looks destacados fue el elegido para el Gran Premio de Abu Dhabi 2023, eligió un overol especial similar al de los pilotos celeste y blanco con logos del Manchester City, acompañado de una gorra azul.

El diseño del traje, con franjas y parches, remitió a la estética de las carreras y fusionó la identidad futbolística con el universo automovilístico, sumando dinamismo y personalidad.

4. Elegancia sobria en clave all black

El traje negro con solapas satinadas y remera al tono marca una elegancia sobria, moderna y pensada para eventos nocturnos (Instagram: @kunaguero)
El traje negro con solapas satinadas y remera al tono marca una elegancia sobria, moderna y pensada para eventos nocturnos (Instagram: @kunaguero)

Para una ocasión formal, en la premiere de su serie “Kun por Agüero” recurrió a un traje negro de corte clásico con solapas satinadas, combinado con una remera negra en lugar de camisa. El look, sin accesorios visibles salvo un discreto pin metálico en la solapa, se apoyó en la monocromía y el corte entallado para transmitir una imagen actual y refinada.

5. Estilo veraniego con firma de lujo

Verano 2023 - Punta del Este - Kun Aguero
El short de baño negro con estampado dorado de Versace lleva el lujo a la playa con una impronta sofisticada y relajada (RS Fotos)

En las playas de Punta del Este, optó por un short de baño negro con estampado dorado de cadenas y grecas, característico de Versace.

El patrón dorado resaltó, reflejando una preferencia por marcas de lujo incluso en contextos relajados, con una imagen sofisticada y descontracturada a la vez.

6. Noche urbana en total black

Sofía Calzetti, la novia del Kun Agüero, mostró cómo se prepara para la llegada de su hija
La fórmula total black con zapatillas blancas y reloj metálico sostiene un estilo urbano, funcional y listo para una salida informal (Instagram @soficalzetti)

En una salida nocturna junto a Sofía Calzetti, el exdelantero mantuvo el negro como color central, vistiendo una remera básica y pantalón slim junto a zapatillas blancas robustas. El reloj metálico y el entorno residencial de fondo aportaron una nota de sofisticación relajada, ideal para noches informales y contextos urbanos. Ella, también optó por un look total black.

7. Inspiración automovilística con detalles

Sergio Agüero Porsche
La campera acolchada con cierre rojo y logos de automovilismo potencia un look técnico, inspirado en la velocidad y los materiales sintéticos (Instagram @kunaguero)

Entre autos deportivos, vistió un conjunto negro de pantalón y campera acolchada, destacada por un cierre rojo y logos de Porsche. Las zapatillas, también negras con detalles rojos y blancos, acentuaron el carácter técnico del look.

8. Estética relajada de streamer

Kun Agüero: "Los kirchneristas llevan años destruyendo el país y son cómplices de la corrupción"
La camiseta, la gorra hacia atrás y los auriculares grandes sintetizan una estética streamer cómoda y streetwear

Durante una transmisión en vivo, lució una camiseta negra, sumando una gorra blanca hacia atrás como accesorio fundamental y auriculares de gran tamaño. El conjunto, marcado por la comodidad y la influencia gamer, integró elementos funcionales y textiles suaves, en sintonía con la cultura streetwear.

9. Smart casual con camisa blanca

The Grand Hotel Party
La camisa blanca con jeans oscuros y zapatillas blancas equilibra formalidad y desenfado en una versión smart casual

En un evento durante el verano en Punta del Este, el Kun combinó una camisa blanca de algodón con jeans ajustados azul oscuro y zapatillas blancas de suela gruesa.

El reloj metálico plateado añadió un detalle clásico al conjunto, que equilibró formalidad y desenfado.

10. Look sobrio para el día a día

Sergio Agüero, para Luis Novaresio
El conjunto negro de jogger y remera básica consolida un athleisure sobrio, adaptable a la rutina y a un entorno creativo (Jaime Olivos)

Para la entrevista en Infobae con Luis Novaresio, Agüero lució un conjunto negro de jogger y remera básica, ambos sin estampados llamativos, junto a zapatillas deportivas blancas.

Las líneas simples y los materiales confortables proyectan una imagen funcional, moderna y adaptable a la rutina diaria, consolidando el estilo athleisure como seña de identidad del exfutbolista.

Temas Relacionados

Kun AgüeroModaFútbolVersaceúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de sorrentinos de calabaza asada, rápida y fácil

Un clásico de la cocina casera que combina el dulzor de la huerta con la cremosidad del queso. Ideal para quienes buscan una opción reconfortante, simple y llena de sabor

Receta de sorrentinos de calabaza asada, rápida y fácil

Receta de pizza en cono, rápida y fácil

Una versión práctica de la clásica masa rellena, pensada para comer fácil y sin complicaciones en cualquier momento

Receta de pizza en cono, rápida y fácil

Los 7 consejos de Tia-Clair Toomey, considerada la atleta más en forma del mundo, para mejorar la condición física

La múltiple campeona de los Crossfit Games compartió en una entrevista con The Independent las claves que aplica en su rutina diaria para sostener el máximo rendimiento, desde la planificación y la recuperación hasta la manera de afrontar los desafíos dentro y fuera del gimnasio

Los 7 consejos de Tia-Clair Toomey, considerada la atleta más en forma del mundo, para mejorar la condición física

De la isla al falso techo: los recursos de diseño que transforman la cocina abierta en un espacio con carácter

Puertas corredizas con marcos de metal, despensas en madera contrachapada y cambios de piso son algunas de las soluciones más sofisticadas para ganar privacidad sin renunciar a la amplitud

De la isla al falso techo: los recursos de diseño que transforman la cocina abierta en un espacio con carácter

Los 3 mejores ejercicios para fortalecer los trapecios y reducir los problemas posturales, según entrenadores

Especialistas consultados por GQ explicaron por qué este grupo muscular, frecuentemente relegado en las rutinas, desempeña un papel fundamental en la alineación corporal y en el funcionamiento adecuado de hombros y cuello

Los 3 mejores ejercicios para fortalecer los trapecios y reducir los problemas posturales, según entrenadores

DEPORTES

Histórico hallazgo en River Plate: el inédito escudo de 1914 que “nunca antes había sido difundido”

Histórico hallazgo en River Plate: el inédito escudo de 1914 que “nunca antes había sido difundido”

La frase de Dibu Martínez en medio de la recuperación de su lesión a 14 días del debut de Argentina en el Mundial

El video que emocionó hasta las lágrimas a Carlo Ancelotti a días del debut con Brasil en la Copa del Mundo

La figura de uno de los rivales de Argentina se perderá el Mundial: sufrió una lesión en la entrada en calor de un amistoso

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Mónaco tras su mejor resultado en la Fórmula 1: días y horarios de toda la actividad

TELESHOW

La tierna dedicatoria de Verónica Lozano a su hija Antonia por su cumpleaños: “17 años de amor”

La tierna dedicatoria de Verónica Lozano a su hija Antonia por su cumpleaños: “17 años de amor”

Donato De Santis se emocionó hasta las lágrimas al ver una imagen de su madre: “La única razón”

Así fue el esperado y apasionado beso entre Wanda Nara y Maxi López en la ficción

Los mejores looks de los famosos en Sottovoce, la comedia de Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega

Quién fue la última eliminada de Gran Hermano: el mano a mano entre Titi Tcherkaski y Tati Luna

INFOBAE AMÉRICA

El espíritu insurrecto del infrarrealismo llega a Barcelona con una exposición imperdible

El espíritu insurrecto del infrarrealismo llega a Barcelona con una exposición imperdible

Un suplemento de longevidad podría estar basado en un principio erróneo

Disturbios en cárcel de Panamá terminan con 80 presos fugados, víctimas fatales y operativos masivos

Simularon la evolución del COVID en el laboratorio y detectaron puntos clave para prevenir la próxima pandemia

Voltaire, escritor francés: “El optimismo es la locura de insistir en que todo está bien cuando somos miserables”