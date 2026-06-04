Franco Colapinto explicó qué tiene que pasar para que le vaya bien a Alpine en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1

Franco Colapinto afrontará el Gran Premio de Mónaco luego de concretar sus mejores resultados en la Fórmula 1. Alpine arriba como la quinta fuerza de la grilla con un gran rendimiento. El argentino explicó las dificultades del monoplaza que podrían generar problemas en las calles del Principado. El joven de 23 años también bromeó sobre la importancia de la sesión de clasificación y la histórica complejidad de adelantar en el trazado callejero.

“Mónaco es único, es la carrera que todos quieren ganar y apuntan a tener un buen resultado. Mónaco es el show más grande del año. Hay un poco más de esa sensación de querer hacerlo bien, pero personalmente Mónaco me da una gran satisfacción. Es un circuito que al ir tan cerca de las paredes, al ser tan histórico e ir tan angosto en una ciudad como Mónaco es algo muy especial. Siempre da un condimento extra y la sensación un poquito diferente”, reflejó Colapinto en diálogo con ESPN sobre la icónica carrera.

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Inmediatamente, Franco bromeó sobre la chance de hacer una mala qualy y quedar relegado en la grilla, algo que podría truncar las posibilidades de pelear por los puntos. “Intentaremos hacerlo bien, ganar es complicado. Si largamos entre los diez el domingo, vean la carrera, si no ni la vean. Va a estar difícil pasar”, soltó entre risas el pilarense.

Franco Colapinto puntualizó que las grandes incógnitas de Alpine se centran en la clasificación, algo trascendental en Mónaco. El argentino hizo hincapié en problemas que tiene el monoplaza A526 para poner los neumáticos en una temperatura óptima, además de las dificultades que se presentan a la hora de pasar sobre los pianos y los baches, que predominan en las calles del Principado.

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“Si miramos hacia atrás, creo que nuestra fortaleza ha estado claramente en las carreras, y aquí no se puede adelantar, así que estamos tratando de entender por qué no somos tan competitivos como esperábamos en clasificación y qué necesitamos mejorar en ese aspecto para ser más fuertes los sábados. Tenemos dificultades cuando necesitamos generar energía en los neumáticos y cuando no contamos con suficientes curvas rápidas o con la carga aerodinámica necesaria para transmitir a los neumáticos la energía que necesitan. Esa es la razón por la que no somos tan fuertes en clasificación”, argumentó con Motorsport.

En esta misma línea, con ESPN, profundizó: “Mónaco es una pista muy específica. El haber andado bien en pistas anteriores no significa que vamos a estar bien acá. Hay que construir el fin de semana. Arrancar de cero, es un finde largo con tres sesiones, eso ayuda en la confianza. Esta pista requiere mucha confianza y, más allá de laburar en el auto que ya lo hicimos, va a ser muy importante armar el setup (configuración) para sentirme bien y cómodo para empujar en las entradas o en los frenajes sin bloquear. Hay mucho trabajo, más allá del setup, capaz se gana más tiempo con la confianza para ir cerca de las paredes que solo maximizando el auto en cuanto al setup”.

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Colapinto (15) y Gasly (20) mostraron un buen rendimiento en las primeras carreras y, con 35 puntos, Alpine marcha quinto en el campeonato (@AlpineF1Team)

Más allá de las complejidades que presenta Mónaco para Alpine, Colapinto se mostró optimista de cara al desarrollo del fin de semana. “Fue todo bastante bien en cuanto a la preparación. Pero que hayamos estado bien en circuitos anteriores no quiere decir que lo podamos trasladar a esta pista. Tiene un asfalto muy suave con el que no podes calentar las gomas. Para nosotros, especialmente en Canadá, nos costó mucho poner en temperatura las gomas y mostramos en qualy estar un poco más débiles. Nos costó porque no podíamos poner en temperatura las gomas. Si es solo eso, creo que podemos llegar a tener una solución, pero no estuvimos tan fuertes como en Miami. Es un circuito muy lento que va a costar poner toda la energía que necesitamos en las gomas”, aseguró.

A esto, sumó: “Mónaco es pura confianza. Lo más importante es tener esa confianza rápido porque es muy importante para poder desarrollar el auto. Cuando das un pasito atrás, es difícil dar dos adelante de golpe. Por eso es tan importante arrancar bien y mantenerte. Siempre vas progresando en cada vuelta y, si arrancas atrás, ese paso tiene que ser muy grande en algún momento, lo que es difícil. Es un fin de semana específico y especial. Creo que nuestro auto puede andar bien, es una pista que tiene muchas curvas lentas. De lo que no estamos seguros es de las gomas y el raid, que es por los pozos y los pianos. En Canadá nos costó más el raid, el auto iba rígido al usar los pianos y las partes bacheadas”.

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La actividad en las calles del Principado iniciará a las 8:30 (hora argentina) del viernes 5 de junio con las primeras prácticas libres, mientras que a las 12 del mismo día serán las segundas. La FP3 comenzará a las 7:30 del sábado y, desde las 11, la atención se centrará en la clasificación. La carrera del Gran Premio de Mónaco será a las 10:00 del domingo.