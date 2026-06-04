Sociedad

El ataque a un profesor en un colegio de Tandil reavivó la discusión sobre los límites y la convivencia en las aulas

Un estudiante golpeó a un profesor y le fracturó la mandíbula en el Colegio San José de Tandil. El caso generó repercusiones en la comunidad educativa y reabrió el debate sobre la violencia escolar, la convivencia y el rol de las familias y las escuelas

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El ataque a un profesor en el Colegio San José de Tandil reavivó la discusión sobre la violencia escolar y la convivencia en las aulas

Un violento episodio en el colegio San José de Tandil sacudió a la comunidad educativa de Argentina. Un estudiante fracturó la mandíbula de un profesor. El hecho ocurrió durante una clase comenzó con un desafío entre alumnos que incluyó arrojar una silla dentro del aula. El episodio generó repercusiones en la comunidad educativa.

Rogelio Iparraguirre, concejal y exalumno del Colegio San José, sostuvo en Infobae en Vivo Al Mediodia que el episodio debe servir para analizar problemas más amplios. “Claramente no es la escuela el ámbito donde se engendra la violencia”, afirmó.

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Iparraguirre planteó que el caso refleja tensiones que exceden a una institución educativa en particular. Según indicó, existe una “insatisfacción cruzada” entre docentes, estudiantes, familias y directivos dentro del sistema educativo argentino. Para el concejal, ese escenario requiere una discusión profunda sobre el funcionamiento actual de la escuela y su relación con los cambios sociales.

Violencia colegio Tandil
Un estudiante golpeó a un profesor y le fracturó la mandíbula durante una clase en el colegio de Tandil

Una discusión que trasciende a una escuela

Al mismo tiempo, el funcionario remarcó que el problema no se limita al Colegio San José. “No estoy hablando de esta escuela, del Colegio San José, sino que estoy hablando del sistema educativo en la República Argentina”, señaló.

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Asimimsmo, consideró que la escuela enfrenta transformaciones vinculadas al acceso al conocimiento, la relación entre estudiantes y docentes y las nuevas formas de construcción de identidad entre adolescentes. En ese contexto, sostuvo que algunas estructuras tradicionales atraviesan una crisis que afecta la convivencia dentro de las aulas.

También se refirió al concepto de anomia para describir parte del fenómeno. “Se vacían de contenido y de sentido cosas que venían funcionando de alguna manera como ordenadores”, explicó. Según su análisis, ese proceso contribuye a que se vuelvan difusos ciertos límites dentro de distintos ámbitos sociales.

Iparraguirre señaló que algunos adolescentes encuentran referencias en actividades vinculadas a las apuestas online, las redes sociales o los denominados influencers financieros. A su criterio, esas dinámicas impactan sobre la percepción de la escuela y de las figuras de autoridad.

El episodio en el Colegio San José comenzó con un desafío entre alumnos que incluyó arrojar una silla dentro del aula
El episodio en el Colegio San José comenzó con un desafío entre alumnos que incluyó arrojar una silla dentro del aula

Las propuestas para abordar el problema

Iparraguirre propuso avanzar en medidas que fortalezcan los vínculos dentro de las escuelas. Entre ellas mencionó una mayor presencia de la educación física, el deporte y las actividades artísticas. “El deporte por definición es offline”, afirmó. Según explicó, las actividades deportivas permiten recuperar espacios de interacción directa entre jóvenes y favorecen experiencias compartidas fuera de las pantallas.

El concejal también planteó la necesidad de fortalecer la participación de las familias. En ese sentido, propuso discutir una nueva legislación sobre cooperadoras escolares para ampliar el compromiso de padres y madres con las instituciones educativas.

“Hoy las cooperadoras escolares en muchísimas escuelas no existen y en la enorme mayoría de las que existen tienen un rol y un peso muy marginal”, sostuvo. Para Iparraguirre, la escuela no puede afrontar sola los desafíos actuales y requiere una mayor corresponsabilidad familiar.

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