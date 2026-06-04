Violencia en un colegio de Tandil: “Nos ha pasado conocer casos de compañeros a los que casi les desprenden la retina”

La madre de alumnos del colegio San José afirmó que el estudiante que tiró la silla no fue quien golpeó al profesor de música

Un episodio de violencia escolar en Tandil generó conmoción en la comunidad del colegio San José, donde una pelea entre adolescentes dentro del aula resultó en una agresión a un profesor. El docente sufrió una fractura de mandíbula y debió ser internado. Julia, madre de jóvenes que van a la institución, dijo en Infobae en Vivo Al Mediodía que hubo situaciones previas y cuestionó la respuesta de la institución.

Adolescentes de 16 y 17 años participaron en un altercado que escaló rápidamente. En las imágenes, grabadas con un celular en formato vertical dentro de un aula, se ve a un alumno que arroja una silla, lo que derivó en un enfrentamiento físico en el que otro estudiante golpeó al profesor de música. Este hecho provocó alarma y malestar entre las familias, que señalaron una falta de medidas efectivas ante incidentes similares previos.

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“La realidad es que esto sorprendió a todos los padres, nos movilizó a todos, nos preocupa muchísimo”, indicó Julia en diálogo con Infobae. DEn este sentido señaló que desde hace años observan situaciones de violencia entre estudiantes.

Cómo se produjo la agresión

De acuerdo con la madre, “el chico que revolea la silla no es el chico que le pega al profesor”. Según explicó, el alumno que golpeó al docente no aparece en el video, pero intervino después de esa primera situación. También indicó que el profesor intentó frenar el desborde dentro del aula.

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La agresión en el aula comenzó cuando un alumno arrojó una silla durante una pelea entre adolescentes de 16 y 17 años

Según su reconstrucción, entre los alumnos hubo una provocación previa. “En esa situación, hay una pseudo apuesta donde uno le dice al otro: ‘a ver si te animás a tirar una silla’”, señaló. A partir de ahí, el profesor pidió orden, movió bancos para contener la situación y en ese momento cayó al piso el celular del alumno que luego lo golpeó.

El estudiante reaccionó después de la caída del teléfono. Ante la consulta sobre cómo fue la agresión, respondió que le dio un golpe de puño al docente. En este sentido, la mujer aclaró que el joven practica boxeo. “El chico es boxeador. Sabe pegar”, contó.

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Qué dijeron las familias sobre antecedentes de violencia

Julia sostuvo que en el colegio había episodios de violencia previos a este caso. “Hace ya unos años se viene evidenciando situaciones como esta, no al extremo de la lesión que sufrió el profesor, sino situaciones sí de violencia”, afirmó. Según su descripción, varios alumnos sufrieron agresiones directas o presenciaron maltratos a compañeros.

También planteó que el estudiante que golpeó al profesor arrastraba conflictos desde antes. “Es un chico que viene con problemas desde siempre”, dijo. A la vez, remarcó que no era el único caso dentro del aula y que las situaciones de violencia tenían distintos niveles.

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La violencia escolar en el colegio San José de Tandil terminó con un profesor internado por una fractura de mandíbula

En ese sentido, mencionó un antecedente fuera del establecimiento. “Hace algunos años atrás sucedió una situación muy violenta en la puerta del colegio con este chico, que terminó golpeando a otro compañero y éste necesitó asistencia médica”, afirmó.

Además, aseguró que las familias conocían otros episodios graves. Según expresó, hubo compañeros golpeados “al punto de casi desprenderles la retina” y otro alumno “perdió dos piezas dentales” tras recibir un golpe en la boca.

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El reclamo de los padres y la respuesta del colegio

La madre dijo que el caso abrió un nuevo reclamo de las familias hacia la institución. Según sostuvo, en una escuela con alta matrícula en Tandil faltan herramientas para abordar este tipo de conflictos. “Nos parece que desde el colegio no hay una estructura como para poder abordar estas situaciones”, afirmó.

También señaló que los cuestionamientos no empezaron con este episodio. Según dijo, los padres ya habían planteado su preocupación por hechos anteriores. A su criterio, la agresión al profesor expuso una falla en la forma de intervenir ante conflictos que, según su versión, se repiten desde hace años.

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Sobre la reacción institucional tras la agresión, Julia afirmó que la comunidad recibió solo “un mensaje genérico”. Según detalló, la comunicación indicó que el colegio estaba preocupado por la situación y que lamentaba lo ocurrido, pero no incluyó más precisiones para las familias.

La mujer dijo que no tenía información puntual sobre las medidas adoptadas con el alumno ni sobre decisiones internas posteriores al ataque. Sí indicó que suponía que el docente estaba siendo asistido. En cambio, remarcó que la comunidad en general no recibió otra respuesta del colegio.

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Cómo impactó el caso en la comunidad educativa de Tandil

El episodio generó preocupación entre las familias del colegio San José, una institución conocida de Tandil. Julia explicó que muchos padres eligieron esa escuela por su trayectoria y por vínculos familiares previos con el establecimiento. En ese marco, dijo que lo ocurrido profundizó la inquietud dentro de la comunidad educativa.

La madre planteó que el problema excede este hecho puntual y afecta la convivencia escolar. Según su relato, algunos estudiantes padecen agresiones directas y otros conviven con escenas de violencia entre compañeros. Esa situación, afirmó, también impacta sobre quienes solo presencian los episodios.

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Mientras el docente continúa su recuperación, el caso volvió a poner el foco sobre los mecanismos de prevención y respuesta frente a hechos de violencia escolar dentro del secundario.

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