15 estrategias para mejorar una relación amorosa, según un terapeuta de parejas

Centrar las discusiones en el comportamiento y no en el carácter de la pareja incrementa la empatía y la comprensión mutua (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los consejos sobre relaciones están por todas partes, muchos de ellos simplistas, contradictorios o desconectados de cómo funcionan realmente las parejas. Tras más de cuatro décadas como terapeuta de parejas, he descubierto que una mejora duradera rara vez se logra con grandes gestos o técnicas ingeniosas.

Se basa en pequeños hábitos que cambian la forma en que las parejas hablan, escuchan y asumen la responsabilidad cuando las cosas se ponen difíciles.

A continuación, algunas de las mejores formas de comunicarse con su pareja, basadas en mi propia experiencia y en la investigación científica, para ayudarle a mejorar su relación con el tiempo:

1. Comienza con un comentario positivo

Las conversaciones suelen terminar como empiezan. Empezar con algo positivo sobre la otra persona aumenta la probabilidad de un resultado constructivo y demuestra que tu objetivo es mejorar la relación, no avergonzarla ni criticarla.

2. Elige el momento adecuado para hablar

Descubrir tu papel en las dinámicas con tu pareja ayuda a la empatía y la confianza (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hecho de que te hayas atrevido a plantear un problema no significa que ahora sea el mejor momento. Hazle saber a tu pareja que te gustaría trabajar en algo juntos y pregúntale si te parece bien. Si se niega, pregúntale cuándo sería, la próxima semana.

A menos que haya una crisis real, no aceptes un aplazamiento indefinido.

3. Calibra la intensidad de tu queja

Calificar tu preocupación del 1 al 10 puede ayudar a tu pareja a escucharte. Un “1” significa: “Esto no es para tanto, pero me gustaría que lo abordáramos”. Un “10” comunica: “Si esto no cambia, no estoy seguro de poder seguir en la relación”.

Darle contexto a tu pareja puede ayudar a reducir su miedo y, en última instancia, su actitud defensiva. También puede alertarla de que quizás deba prestar mucha más atención que antes.

4. Habla de su comportamiento, no de su carácter

En lugar de decir: “Eres un vago, egoísta y cruel”, habla de cómo te afecta su comportamiento. Di: “Cuando dices que llegarás a casa a las 7 y no llegas hasta las 8:30, y no llamas para avisarme, me siento herido, resentido y menospreciado “, en lugar de: “¡Eres tan egocéntrico y cruel que ni siquiera tuviste la decencia de avisarme que llegarías tarde!”.

La primera opción es más efectiva porque centra el comportamiento en tu reacción y no en los rasgos de carácter del otro.

Evitar el resentimiento implica no eludir el conflicto, expresando necesidades y emociones de forma clara y oportuna (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Sé directo sobre lo que quieres o necesitas

Si tu pareja te pregunta qué te gustaría para un cumpleaños o unas vacaciones, no lo conviertas en una prueba de su amor. Si quieres rosas en lugar de tulipanes, o una caja de herramientas en lugar de un masaje, díselo. Cuando te lo pida, considéralo una muestra de cariño, no una falta de atención.

6. Sea más asertivo y establezca límites en torno al comportamiento dañino

Las relaciones sanas requieren la capacidad de defenderse sin ser agresivo. Si la asertividad no surge de forma natural, la terapia, el desarrollo de habilidades o la lectura dirigida pueden ayudar.

7. Aprende a tomarte descansos cuando las emociones estén a flor de piel

Una vez que las conversaciones se llenan de emoción, la comunicación productiva se interrumpe. Tomar un breve descanso, con un acuerdo claro para retomar el tema, puede evitar que las discusiones se vuelvan destructivas.

Quien pida el tiempo fuera debe reiniciar la conversación en un plazo de 24 horas. Aprovecha el tiempo fuera para calmarte y comprender qué intentaba comunicar la otra persona, no para pensar en cómo le demostrarás que está equivocada al retomar el tema.

La escucha activa y la validación de la perspectiva del otro aumentan la conexión y la satisfacción en la convivencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

8. Practique la escucha activa

Sentirse comprendido suele ser más importante que estar de acuerdo. Túrnense para hablar de su perspectiva durante no más de dos minutos cada uno. Al hablar, sean cuidadosos con su lenguaje y, cuando sea su turno, no interrumpan ni les impidan hablar.

Al escuchar, procuren comprender a su pareja, no defenderse. Tómense un minuto para repetir lo que oyeron y asegurarse de haberla entendido correctamente antes de dar su punto de vista.

9. No evites el conflicto tan completamente que genere resentimiento

Mantener la paz guardando silencio puede parecer más seguro en el momento, pero con el tiempo crea distancia emocional y amargura. Las separaciones y los divorcios ocurren con más frecuencia como resultado de muertes por mil cortes que de una gran pelea de una sola vez.

10. No esperes que una persona satisfaga todas tus necesidades

Las relaciones sólidas se sustentan en amistades, intereses y fuentes de significado fuera de la relación. Depender excesivamente de una pareja para satisfacer todas tus necesidades emocionales o sociales crea una presión insoportable.

11. Habla con tu pareja como lo hacías cuando estaban saliendo

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas parejas dejan de invertir el tiempo, la atención y el cariño que antes les resultaban naturales. La cortesía, la curiosidad y la calidez no deberían desaparecer con la familiaridad.

12. Sorprende a tu pareja haciendo algo bien

Las personas se motivan mucho más con el reconocimiento que con la crítica. En lugar de comentar cuando se equivocan, felicítalos cuando aciertan. El investigador matrimonial John Gottman descubrió que en las relaciones de pareja exitosas, hay cinco interacciones positivas por cada una negativa.

13. Asume más responsabilidad por las dinámicas que ayudas a crear

El conflicto persiste mediante ciclos de retroalimentación. Antes de insistir en que no te escuchan, considera qué tan bien estás escuchando. Pregúntate cómo puedes, sin querer, sacar lo peor de tu pareja. La responsabilidad no es culparse, sino ver cómo reaccionas de maneras que aumentan la distancia en lugar de la cercanía.

14. No esperes que tu pareja cambie para mostrarte diferente

Muchas personas postergan su madurez, esperando que la otra persona se vuelva más comunicativa, menos defensiva o más consciente de sí misma. Pero tu forma de actuar debe reflejar tus valores, no las limitaciones de tu pareja. Aunque le cueste comunicarse bien, no tienes por qué imitar su evasión, silencio o reactividad.

15. No esperes demasiado para buscar ayuda

Muchas relaciones que parecen desesperadas pueden mejorar con el terapeuta de pareja adecuado. Esperar a que el resentimiento se agrave dificulta la reparación.

La mayoría de las relaciones no fracasan por falta de amor; fracasan por pequeños y repetidos momentos de incomprensión, actitud defensiva y falta de apreciación de lo que el otro hace bien. Prestar atención a cómo se gestionan esos momentos, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles, suele ser la diferencia entre distanciarse y reencontrarse.

No puedes obligar a tu pareja a crecer, pero sí puedes decidir cómo hablar, escuchar y asumir la responsabilidad. Esas decisiones no solo moldean el futuro de la relación, sino también tu propia felicidad y resiliencia.

*Joshua Coleman, PhD, es psicólogo clínico, autor y miembro sénior del Consejo de Familias Contemporáneas. Su libro más reciente es " Reglas del distanciamiento: Por qué los hijos adultos rompen lazos y cómo sanar el conflicto “

© The Washington Post, 2025