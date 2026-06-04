Honduras

Investigan presunto femicidio de enfermera en Honduras y suman más 112 muertes violentas de mujeres en 2026

Las autoridades investigan la muerte violenta de la enfermera Elvia Mercedes Gómez, hallada sin vida en su vivienda en San Manuel, Cortés

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La enfermera fue encontrada dentro de su vivienda y la información preliminar indica una posible muerte por estrangulamiento.
En 2026, al menos 112 mujeres murieron de forma violenta en Honduras, según la estadística nacional citada en el caso.

Elvia Mercedes Gómez, enfermera hallada muerta en su vivienda de San Manuel, Cortés, es investigada en un caso de posible feminicidio. La información preliminar indica que fue encontrada dentro de la casa con indicios de una posible muerte por estrangulamiento, mientras su pareja figura como principal sospechoso.

Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones y personal forense llegaron a la escena para levantar evidencias, inspeccionar la vivienda y recolectar indicios con los que buscan establecer la dinámica del crimen y las posibles responsabilidades.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron más detalles porque las diligencias siguen en desarrollo y forman parte de un proceso reservado mientras avanzan las pericias científicas y las entrevistas a personas cercanas a la víctima.

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Entorno de la víctima

La muerte de Elvia Mercedes Gómez generó consternación entre familiares, amistades y compañeros del sector salud, que expresaron indignación y dolor por la forma en que murió la profesional.

En distintos espacios, allegados pidieron que el caso no quede en la impunidad y que las autoridades actúen con celeridad para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

La enfermera fue encontrada dentro de su vivienda y la información preliminar indica una posible muerte por estrangulamiento.
En 2026, al menos 112 mujeres murieron de forma violenta en Honduras, según la estadística nacional citada en el caso.

Mensajes de duelo y solidaridad también circularon en redes sociales, donde conocidos de la víctima la recuerdan como una profesional comprometida con su labor en el área de enfermería.

Las cifras de violencia

El caso se suma a un panorama de violencia de género. Según registros de organizaciones de monitoreo de violencia, en lo que va de 2026 al menos 112 mujeres murieron de forma violenta en Honduras.

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Distintos sectores sociales advirtieron sobre la persistencia de patrones de violencia que afectan principalmente a mujeres en contextos domésticos y comunitarios, así como sobre la respuesta limitada en prevención y justicia.

Exigen protección

Organizaciones feministas y defensoras de derechos de las mujeres reaccionaron al nuevo caso y señalaron que la situación refleja una crisis sostenida de violencia de género en el país.

Los colectivos consultados reiteraron que los feminicidios continúan ocurriendo en un contexto marcado por la impunidad, la debilidad institucional y la falta de mecanismos efectivos de protección para mujeres en riesgo.

La pareja de Elvia Mercedes Gómez figura como principal sospechoso en la investigación del posible feminicidio. EFE/Gustavo Amador
La pareja de Elvia Mercedes Gómez figura como principal sospechoso en la investigación del posible feminicidio. EFE/Gustavo Amador

También insistieron en que no basta con la reacción posterior a los hechos violentos, sino que es necesario fortalecer las políticas de prevención, la educación en igualdad de género y la respuesta inmediata de las autoridades de seguridad y justicia.

Advirtieron además que muchos de estos casos comienzan con señales previas de violencia en el entorno familiar o de pareja, por lo que consideran urgente mejorar los sistemas de alerta temprana y atención a víctimas.

Las organizaciones también reclamaron que las investigaciones se desarrollen con enfoque de género, para garantizar que los procesos judiciales no revictimicen a las familias y que los responsables enfrenten consecuencias legales efectivas.

Investigación abierta

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación en torno al caso. Entre ellas, analizan la posible participación de personas cercanas a la víctima, incluida su pareja sentimental, señalada preliminarmente como principal sospechoso.

Fuentes policiales indicaron que el análisis forense será determinante para confirmar la causa de muerte y establecer si existió participación directa de terceros.

Mientras avanzan las diligencias, el caso permanece bajo investigación y en reserva, a la espera de resultados técnicos y testimoniales que permitan sustentar una eventual acusación formal.

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