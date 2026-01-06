El uso excesivo de redes sociales afecta la comunicación y la salud mental de los jóvenes, alerta un estudio

El deterioro de las habilidades de comunicación entre jóvenes preocupa a expertos, educadores y padres en todo el mundo (Imagen ilustrativa Infobae)

El deterioro de las habilidades de comunicación entre los jóvenes ha generado preocupación entre expertos, educadores y padres, quienes observan cómo la dependencia de las redes sociales y la inteligencia artificial afecta la capacidad de las nuevas generaciones para expresarse con profundidad, confianza y empatía.

Según un análisis de TIME, este fenómeno, que se ha intensificado desde la pandemia de COVID-19, amenaza con dejar a los adolescentes menos preparados para enfrentar los retos sociales, académicos y profesionales del futuro.

En el corazón de Silicon Valley, docentes y consultores en comunicación han detectado un acelerado deterioro en las habilidades de escritura y oratoria de los jóvenes. Aunque esta tendencia ya preocupaba antes de la pandemia, TIME señala que el ritmo de erosión se ha incrementado mes a mes.

La conectividad digital ha desplazado la interacción cara a cara, mientras que memes y mensajes breves sustituyen las conversaciones profundas. El sistema educativo, por su parte, prioriza la memorización y los exámenes estandarizados, relegando competencias fundamentales como la narración y el debate, esenciales para la formación de la identidad y la cohesión social.

La conectividad digital desplaza la interacción cara a cara y limita las conversaciones profundas entre adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos especialistas de Mayo Clinic advierten que el desplazamiento de la comunicación presencial por los medios digitales afecta la capacidad de los adolescentes para desarrollar habilidades sociales sólidas. El uso excesivo de redes sociales puede limitar oportunidades para la escucha activa y la empatía, elementos clave en la construcción de relaciones y en el fortalecimiento de la confianza personal.

Un punto de quiebre durante la pandemia

El confinamiento impuesto por la pandemia de COVID-19 marcó un punto de inflexión. Durante ese periodo, la interacción presencial entre adolescentes disminuyó drásticamente, dando paso a una comunicación mediada casi exclusivamente por mensajes de texto, redes sociales y, desde finales de 2022, asistentes de IA.

Expertos consultados por TIME destacan que, por ejemplo, los adolescentes en Estados Unidos dedican en promedio cinco horas diarias a las redes sociales, y casi la mitad permanece conectada de forma constante. Aunque los “likes”, las rachas y los emojis pueden dar una sensación de conexión, la publicación subraya que solo el contacto cara a cara construye intimidad significativa y refuerza las habilidades comunicativas.

Mayo Clinic señala que esta reducción del contacto directo repercute en la salud mental y emocional de los jóvenes, con un aumento del riesgo de ansiedad, depresión y aislamiento social. El reemplazo de las conversaciones personales por interacciones digitales puede dificultar la construcción de vínculos significativos y la adquisición de competencias comunicativas duraderas.

Nueve de cada diez jóvenes emplean asistentes de IA para realizar tareas escolares y resolver dudas complejas (Imagen ilustrativa Infobae)

El uso de IA en el ámbito escolar se ha generalizado: casi 9 de cada 10 estudiantes de entre 14 y 22 años emplean estas herramientas para sus tareas. Al recurrir a chatbots para resolver preguntas complejas, los jóvenes obtienen respuestas pulidas en segundos, lo que reduce la necesidad de investigar o reflexionar por cuenta propia.

Investigaciones citadas por TIME advierten que esta práctica disminuye el esfuerzo mental, reduce la actividad cerebral en áreas responsables de la memoria y la creatividad, y fomenta la dependencia de los bots, con consecuencias como trabajos poco originales, menor autoconciencia y dificultades para recordar información.

Consecuencias más allá de la escuela

La pérdida de habilidades comunicativas tiene efectos que van más allá del ámbito académico. Según TIME, los adolescentes corren el riesgo de perder el entusiasmo por relacionarse, lo que puede derivar en mayores desafíos de salud mental, desvinculación de sus comunidades y dificultades en el entorno laboral. La publicación advierte que, si no se revierte esta tendencia, la llamada “epidemia de soledad” de la década de 2020 podría transformarse en un problema estructural que marque a toda una generación.

En la región de la Bahía de San Francisco, donde el uso de IA es especialmente intenso, los propios estudiantes han comenzado a solicitar ayuda para recuperar sus habilidades de escritura y expresión oral.

Participar en actividades comunitarias sin pantallas fortalece la empatía y la paciencia en los jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

TIME recoge varias recomendaciones prácticas para abordar este desafío. Para los jóvenes, se sugiere valorar las ideas propias y utilizar la IA solo como herramienta de apoyo en etapas avanzadas del trabajo, participar en actividades comunitarias sin pantallas —como clubes de teatro, debate o improvisación— y buscar empleos que impliquen trato directo con personas de diferentes edades y orígenes, lo que fortalece la empatía y la paciencia.

A los docentes, la publicación aconseja priorizar el proceso intelectual sobre los resultados académicos convencionales, mediante ejercicios frecuentes de escritura y expresión oral en clase que exijan pensamiento coherente y comunicación precisa. Se recomienda evaluar a los estudiantes por la calidad de su análisis y argumentación, y emplear la técnica del “cold call” —elegir al azar a un alumno para responder—, ya que el temor a equivocarse ante sus compañeros motiva una mayor preparación y reflexión.

El papel de las familias

Como recomienda Mayo Clinic, el acompañamiento familiar es clave para contrarrestar estos efectos. Fomentar la comunicación cara a cara, limitar el tiempo frente a pantallas y modelar conductas saludables ayuda a que los adolescentes fortalezcan sus habilidades expresivas y relacionales en un contexto cada vez más digitalizado.

Para los padres, TIME sugiere modelar una “presencia intencional”: evitar el multitasking, silenciar los teléfonos durante las comidas, potenciar la comunicación no verbal y verbalizar los propios procesos de pensamiento y resolución de conflictos. Compartir y debatir artículos, podcasts y libros en familia puede transformar el diálogo en un hábito, en lugar de limitarse al consumo pasivo de contenidos.

La capacidad de comunicarse influye en la manera en que las personas piensan, se relacionan y aprenden. Si estas habilidades no se recuperan y fortalecen, las próximas generaciones podrían carecer de las herramientas necesarias para colaborar, liderar y ejercer un pensamiento crítico en la vida cívica, advierte TIME en su análisis.