Mauro Icardi y la China Suárez regresan al país: el acuerdo con Wanda Nara y la estadía en “la casa de los sueños”

Ana Rosenfeld: “Nuestra exigencia era saber cuándo venía Icardi, porque hasta ahora era una incógnita"

La abogada Ana Rosenfeld remarcó el alivio que significó, para Wanda Nara, confirmar por fin la fecha en que Mauro Icardi regresaría al país para reencontrarse con sus hijas. “Nuestra exigencia era saber cuándo venía, porque hasta ahora era una incógnita. Parecía que estábamos jugando al gato y al ratón. Nunca había precisión de fechas”, relató la letrada en diálogo con Teleshow, describiendo el clima de incertidumbre previo en la familia.

A partir de la notificación oficial sobre el arribo de Icardi, Rosenfeld detalló el nuevo escenario pactado para el cuidado de las menores. “Por supuesto que retire a las niñas el sábado del domicilio materno, disfrute con las niñas las tres semanas que dice que se va a quedar, pero la obligación sí o sí es… que cumpla con todas las responsabilidades que tienen las niñas: ir al colegio”, puntualizó Rosenfeld acerca del acuerdo alcanzado.

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Durante esas semanas, la abogada dejó claro que las rutinas de las menores no pueden verse alteradas. “Tienen psicólogas, tienen actividades extracurriculares que están obviamente ya en su calendario y tienen turnos médicos que ya están fijados porque tienen tratamientos médicos, como todos los chicos, que no pueden interrumpir”, aclaró en conversación con Teleshow.

El acuerdo establece que el padre podrá compartir tiempo con sus hijas durante el período acordado, pero la vida cotidiana de las niñas debe mantenerse intacta. La obligación de asistir a clases y respetar los tratamientos médicos conforma una parte innegociable del trato. La abogada subrayó la importancia de no interferir con esas obligaciones ni con las actividades programadas previamente.

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En este contexto, la disputa familiar sumó un aspecto adicional: el vínculo de las niñas con sus mascotas. Rosenfeld fue taxativa frente a la posibilidad de separarlas. “Los perros ya están integrados en la familia. Forman parte de las niñas. Si en tres semanas las niñas no van a estar con su mamá, no entiendo por qué la vida de él está ensamblada”, sostuvo la abogada, insistiendo en que los animales son parte de la cotidianeidad de las menores. “Las niñas van con las mascotas porque así corresponde”, siguió Rosenfeld, dejando sentado que, a su entender, la presencia de los animales junto a las menores durante el tiempo con su padre no es negociable. “Tienen un parque enorme”, concluyó la abogada.

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El acuerdo entre las partes contempla que las niñas permanezcan con su padre durante tres semanas, siempre y cuando se garantice el cumplimiento de sus rutinas y responsabilidades. La abogada enfatizó que el bienestar emocional y la estabilidad de las menores fueron condiciones fundamentales para aceptar el esquema propuesto por Icardi.

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Durante el proceso de negociación, la abogada insistió en que el esquema acordado debía contemplar “todas las responsabilidades que tienen las niñas”, colocando la asistencia escolar y las actividades programadas en el centro de las prioridades.

Tras la confirmación de la fecha del viaje, de Icardi, las partes pudieron avanzar en los detalles logísticos y en el resguardo de los intereses de las menores

El acuerdo, según detalló Rosenfeld, representa un intento de equilibrar el derecho del padre a estar con sus hijas con las necesidades de estabilidad y rutina que atraviesan la infancia. El pacto contempla, sin excepciones, la obligación del adulto de velar por las actividades y tratamientos de las menores.

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Tras la confirmación de la fecha del viaje, las partes pudieron avanzar en los detalles logísticos y en el resguardo de los intereses de las menores. En síntesis, el acuerdo alcanzado contempla la convivencia temporal de las niñas con su padre, el cumplimiento estricto de sus obligaciones y rutinas, y la presencia de sus mascotas como parte indispensable de su entorno.

La abogada de Wanda Nara Ana Rosenfeld cerró su intervención reafirmando el compromiso de asegurar que cada aspecto de la vida cotidiana de las menores sea preservado, incluso durante el tiempo que compartan con Icardi.

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