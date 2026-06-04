El “vacío legal” que Alpine aprovechó para innovar en su coche y otras escuderías copiaron para el Gran Premio de Mónaco

Ante la ausencia de la aerodinámica activa, las escuderías optaron por buscar innovaciones técnicas en el alerón trasero

El Gran Premio de Mónaco se presentó con la peculiaridad de que la Fórmula 1 prohibió la aerodinámica activa. Tras la decisión de la organización, que tomó la medida por la especificación del trazado urbano del Principado, las escuderías aprovecharon un vacío legal con el alerón trasero para presentar grandes innovaciones técnicas. Alpine impulsó la idea en Japón para tener una mayor carga y el resto de los equipos lo emularon para el circuito más lento del calendario.

Por primera vez en esta temporada, los equipos no podrán usar alerones móviles en Mónaco porque el trazado urbano no tiene zonas rectas designadas para esos modos de carrera. Esa restricción elimina la necesidad de mantener los mecanismos habituales de activación en las alas delantera y trasera, ya que la posición de los flaps no cambiará durante la vuelta.

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El portal especializado Motorsport remarcó que la condición abrió una oportunidad reglamentaria: varios equipos rediseñaron la zona de los mecanismos de sus alerones traseros para incorporar pequeños perfiles adicionales que aportan carga aerodinámica extra.

La referencia inicial de la innovación aerodinámica apareció en el Alpine A526 durante el GP de Japón. “La idea de Alpine que copian rivales para el GP de Mónaco y aprovechan un vacío legal en el alerón trasero”, remarcó el portal mencionado. En Suzuka, el equipo comandado por Franco Colapinto y Pierre Gasly introdujo una microaleta adicional en el actuador de la aerodinámica activa del alerón trasero: una prolongación de la cubierta de carbono con un pequeño perfil sobre el último elemento, concebido para aumentar la carga aerodinámica sin un costo elevado en resistencia al avance.

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Alpine utilizó en Japón un flap extra en la zona central del actuador del alerón trasero, el cual fue replicado para Mónaco (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

La idea de Alpine fue adoptada, con su desarrollo distintivo, por equipos como Mercedes, Audi, Haas y Racing Bulls. “En la búsqueda de cadenas marginales, los equipos han visto una oportunidad en la ausencia de aerodinámica activa y han rediseñado las áreas de los mecanismos en sus alerones traseros para introducir unos pequeños alerones adicionales únicos que añadirán carga aerodinámica extra”, explicó The Race.

Mercedes fue uno de los equipos que buscó una modificación profunda: el mecanismo fue reducido y reemplazado por un conjunto complejo de pequeños alerones. En cambio, Red Bull presentó dos elementos conectados con la parte superior del mecanismo de actuación central.

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Racing Bulls, por su parte, sobre la prolongación del mando que acciona el movimiento del segundo flap, el equipo extendió un soporte de carbono que sostiene un pequeño elemento vertical. Haas eligió otra interpretación en el VF-26: prolongó la cubierta de carbono y luego “excavó” la aleta entre las dos paredes de la estructura. Audi llevó el concepto más lejos, al punto de quitar los mecanismos necesarios para accionar los flaps tanto en el alerón delantero como trasero.

Mercedes fue una de las escuderías que aprovechó el "vacío legal" en el alerón trasero para Mónaco (REUTERS/Manon Cruz)

Montecarlo es el circuito más corto del Mundial y el de menor velocidad media. Esa combinación reduce de forma marcada la necesidad de eficiencia aerodinámica y permite a los equipos montar alas más grandes para ganar agarre en curvas lentas y mejorar la aceleración bajo tracción. En ese escenario, la búsqueda de carga deja de estar tan condicionada por la penalización de resistencia al avance.

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La F1 implementó dos medidas de cara a la carrera en Mónaco. Además de la ausencia de sectores para habilitar la aerodinámica activa, el otro cambio centrado en cuestiones de seguridad se enfoca en el “Overtake Mode” (Modo adelantamiento). Más allá de que los pilotos podrán activar para tener un extra de energía a la hora de realizar un sobrepaso, la potencia eléctrica que se desplegará será menor: el MGU-K dejará de brindar la potencia máxima a 200 km/h en lugar de los recurrentes 335 km/h, aunque la curva de caída no será tan abrupta.

“La FIA ha tomado esta decisión teniendo en cuenta la seguridad, dado que el circuito urbano cuenta con pocas rectas y, por lo demás, está compuesto por tramos estrechos y sinuosos. La FIA tiene en cuenta varios factores al establecer estas zonas, entre ellos la duración mínima de la zona, los márgenes de agarre de los neumáticos y el control de velocidad en las curvas críticas”, explicó la F1 mediante un comunicado oficial respecto a la ausencia de la aerodinámica activa.

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Durante el media day del jueves, Franco Colapinto palpitó lo que será la carrera y explicó las características especiales que tiene el trazado. “Mónaco es una pista muy específica. El haber andado bien en pistas anteriores no significa que vamos a estar bien acá. Hay que construir el fin de semana. Arrancar de cero, es un finde largo con tres sesiones, eso ayuda en la confianza. Esta pista requiere mucha confianza y, más allá de laburar en el auto que ya lo hicimos, va a ser muy importante armar el setup (configuración) para sentirme bien y cómodo para empujar en las entradas o en los frenajes sin bloquear. Hay mucho trabajo, más allá del setup, capaz se gana más tiempo con la confianza para ir cerca de las paredes que solo maximizando el auto en cuanto al setup”, argumentó con ESPN. La carrera del Gran Premio de Mónaco será a las 10:00 del domingo.