Política

Senado: la oposición logró incluir el pliego de Verónica Michelli y se votará esta tarde en el recinto

Se acordó con el voto de los dos tercios de los presentes en la sesión de esta tarde, luego de un acuerdo político. Lo informó la senadora Patricia Bullirch luego de un cuarto intermedio

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Victoria Villarruel, este mediodía en el Senado: llegó más tarde porque estaba enferma y cuestionó la estrategia del oficialismo
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El comienzo de la sesión en el Senado volvió a tener cruces entre el oficialismo y la oposición por lo que terminó siendo el temario de la sesión.

Los bloques habían acordado en Labor Parlamentaria que se iban a tratar 50 pliegos de los candidatos a los jueces, pero 30 minutos antes de que comenzara la sesión, aparecieron 23 pliegos en la lista, por lo que cuando comenzó el tratamiento el peronismo pidió la palabra para plantear este cambio.

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“El acuerdo de labor parlamentaria se cumple, sino ¿para qué carajo hacemos labor parlamentaria?” señaló la senadora Juliana Di Tullio. “Le pedí a la senadora Patricia Bullrich que me mandara el listado, me mandó el listado con los 50 nombres. Siempre fueron 50 y ahora hay más, se están pasando de la raya", dijo la senadora bonaerense.

“Habíamos acordado 50 pliegos lo que están haciendo es traición parlamentaria, ustedes estaban presentes, que la secretaria parlamentaria diga si miento” espetó el jefe del bloque José Mayans.

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Sesión Ordinaria en el Senado de la Nación el 14 de mayo de 2026 en Buenos Aires, Argentina - Patricia Bullrich
La presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, fue blanco del enojo de la posición

En este momento tomó la palabra la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, en defensa de la secretaria parlamentaria Dolores Martínez, y le dio la razón al bloque del PJ.

“En efecto se dijeron 50 pliegos, a media hora de la sesión se empezaron a agregar y comienza la sesión con 73 pliegos, a excepción de Michelli”, dijo la Vicepresidenta de la Nación quien luego leyó los nombres de todos los senadores que estuvieron presentes en la reunión de Labor.

“En esto no tuvo intervención ni la presidencia ni la secretaria parlamentaria”, cerró la titular del Senado en clara alusión a la presidencia del bloque, Patricia Bullrich.

En medio de este ida y vuelta entre el oficialismo y la oposición, el senador Eduardo Vischi, presidente del bloque de la UCR pidió la palabra y propuso un cuarto intermedio.

El foco estaba puesto en Patricia Bullrich, la presidenta del bloque libertario y quien definió que sean 73 y no 50. “No hay ninguna mala fe, solo que no es fácil quienes son los 50 porque los demás sienten que es una discriminación”, se defendió la senadora.

Frente a la crítica de que esto había sido una jugada para dejar solo el pliego de Michelli, Bullrich lo negó. “No tiene nada que ver porque el pliego pasa para la semana que viene. No lo vamos a dejar colgado”.

Mujer con cabello castaño largo, blazer crema y blusa de encaje blanco, hablando en un micrófono con el logo "Senado Argentina" en un fondo azul.
María Verónica Michelli expone durante una conferencia o sesión en el Senado argentino, vestida con un blazer color crema y una blusa de encaje, con el logo del Senado de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bullrich argumentó que eso no sucederá porque el “Presidente de la Nación envió un pedido de retiro y hoy entró. No es que no quiere que se trate, quiere el retiro, es explícito y eso se tiene que votar también aca, por eso no va a quedar escondido -el pliego de Michelli. En la próxima sesión se tratará esa posición”.

La ex Ministra de Seguridad señaló que le resultaba “muy difícil” elegir 50 porque cuando explicitaron que iban a ser medio centenar “llamaron los 73″ y que podría tomar el acta de labor parlamentaria que “formalmente no dice un número, pero les planteamos un cuarto intermedio para discutirlo”.

Antes de votar el cuarto intermedio, Mayans propuso que si quieren ir a 73 pliegos “piden una ampliación del temario que se necesitan dos tercios. Y pedimos el tratamiento sobre tablas el pliego de Michelli que también necesita los dos tercios”.

Frente a este pedido del tratamiento sobre tablas Bullrich pidió votar un cuarto intermedio, pedido que fue acompañado por Villarruel. “Vayamos a un cuarto intermedio y arreglen sus cosas” señaló.

El cuarto intermedio duró alrededor de 40 minutos y pasado ese tiempo comenzó a sonar la chicharra que llama a sesión para juntar nuevamente el quórum. En ese tiempo, cambió toda la sesiñon

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