Estados Unidos

Reglas estrictas para hinchas: qué pueden y qué no pueden llevar al estadio durante el Mundial 2026

El máximo organismo del fútbol impone una serie de controles en los accesos de los partidos del torneo, limitando el ingreso de objetos personales ante el impacto de las altas temperaturas y priorizando la seguridad de jugadores y espectadores en cada sede

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La nueva normativa de la FIFA en el Mundial 2026 impacta de forma directa en la experiencia de los hinchas al ingresar a los estadios de Norteamérica (REUTERS/Agustin Marcarian/Archivo)
La nueva normativa de la FIFA en el Mundial 2026 impacta de forma directa en la experiencia de los hinchas al ingresar a los estadios de Norteamérica (REUTERS/Agustin Marcarian/Archivo)

La actualización del Stadium Code of Conduct de la FIFA introduce restricciones para los hinchas que asistan al Mundial 2026, incluyendo la prohibición de ingresar botellas reutilizables de agua a los estadios.

La medida abarca los 16 recintos en Estados Unidos, México y Canadá que serán sede del torneo, y responde a motivos de seguridad y logística frente al contexto de altas temperaturas.

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Según información recogida por AP y comunicados recientes de la organización, la decisión modifica reglas previas que permitían el ingreso de recipientes vacíos y transparentes de hasta un litro de capacidad.

Los organizadores implementaron estaciones de hidratación y áreas de sombra para enfrentar las altas temperaturas previstas durante los partidos (REUTERS/Adrees Latif/File Photo)
Los organizadores implementaron estaciones de hidratación y áreas de sombra para enfrentar las altas temperaturas previstas durante los partidos (REUTERS/Adrees Latif/File Photo)

Qué objetos están permitidos y cuáles quedan prohibidos

Los hinchas que asistan a los estadios del Mundial 2026 deberán considerar las siguientes reglas oficiales:

Prohibido ingresar:

  • Botellas reutilizables de cualquier material, vacías o llenas
  • Recipientes que no sean provistos o adquiridos dentro del estadio
  • Objetos que puedan ser utilizados como proyectiles o pongan en riesgo la seguridad

Permitido:

  • Bebidas y envases adquiridos exclusivamente dentro del estadio
  • Elementos personales no restringidos específicamente por el reglamento de seguridad (cada sede publica su propia lista completa)
Los aficionados deben consultar la lista oficial de elementos autorizados antes de asistir a cada sede, ya que los controles serán estrictos desde el ingreso (REUTERS/Alberto Lingria/Archivo)
Los aficionados deben consultar la lista oficial de elementos autorizados antes de asistir a cada sede, ya que los controles serán estrictos desde el ingreso (REUTERS/Alberto Lingria/Archivo)

Cambios en la política de acceso y contexto de la medida

Hasta este año, el Stadium Code of Conduct permitía a los asistentes ingresar una botella reutilizable y transparente de hasta 1 litro (33,8 onzas). La actualización del reglamento, oficializada el martes previo al inicio de la competencia, indica: “Para evitar dudas, no se permite el ingreso de botellas reutilizables al estadio”.

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De acuerdo con AP, la FIFA fundamentó la decisión en la necesidad de aplicar un criterio uniforme, ya que algunos estadios de las 16 sedes ya restringían el ingreso de botellas de agua.

La federación aseguró que “la medida responde a la prevención de riesgos y lesiones tanto para futbolistas como para asistentes”.

La actualización reciente del reglamento unifica criterios entre las distintas ciudades anfitrionas y responde a estándares internacionales de seguridad deportiva (REUTERS/Brian Snyder)
La actualización reciente del reglamento unifica criterios entre las distintas ciudades anfitrionas y responde a estándares internacionales de seguridad deportiva (REUTERS/Brian Snyder)

Los hinchas solo podrán consumir bebidas adquiridas dentro de los estadios, donde el suministro de agua, gaseosas y jugos estará a cargo exclusivo del patrocinador oficial, Coca-Cola.

El precio del agua mantendrá la equivalencia con otros eventos realizados en esos recintos, aunque el acceso gratuito estará garantizado a través de “estaciones de hidratación”, ventiladores, puestos de rociado y carpas de enfriamiento, según comunicados recientes de la FIFA.

Las previsiones meteorológicas anticipan temperaturas que superarán los 32°C (90°F) en varias de las ciudades anfitrionas. En respuesta, la organización reforzó las medidas de mitigación, incluyendo pausas para hidratación de tres minutos en cada tiempo de partido.

El operativo policial será reforzado en los accesos a los estadios para garantizar el cumplimiento de las restricciones y prevenir incidentes (Kirby Lee-Imagn Images/REUTERS)
El operativo policial será reforzado en los accesos a los estadios para garantizar el cumplimiento de las restricciones y prevenir incidentes (Kirby Lee-Imagn Images/REUTERS)

Argumentos, reacciones y nuevas condiciones para los asistentes

La FIFA justificó la actualización del reglamento en su compromiso de “proteger la salud y seguridad” de todos los participantes del evento, incluidos los propios aficionados.

“La decisión de prohibir botellas que puedan ser arrojadas busca reducir el riesgo de incidentes y lesiones dentro de los estadios”, puntualizó el ente rector en declaraciones recogidas por AP.

El cambio generó críticas de agrupaciones de hinchas, como Free Lions, que representa a seguidores ingleses y advirtió que la medida contradice promesas previas de la FIFA sobre la libre disponibilidad de agua y el derecho a portar recipientes reutilizables.

“En todas nuestras conversaciones, la disponibilidad de agua gratuita en los estadios fue un tema central y recibimos garantías de que así sería”, expresó el grupo en declaraciones citadas por AP.

Hinchas expresaron su preocupación por el acceso al agua y cuestionaron la aplicación de la nueva regulación durante el certamen (REUTERS/Hannah Mckay/Archivo)
Hinchas expresaron su preocupación por el acceso al agua y cuestionaron la aplicación de la nueva regulación durante el certamen (REUTERS/Hannah Mckay/Archivo)

La federación aclaró que las alternativas de hidratación estarán disponibles en el perímetro y dentro de cada estadio, con acceso tanto a agua gratuita como a opciones pagas de refrescos y jugos bajo la marca Coca-Cola. Además, la infraestructura de soporte climático, como ventiladores y carpas refrigeradas, buscará mitigar los efectos de las altas temperaturas.

Las reglas completas y actualizadas del “Stadium Code of Conduct” pueden consultarse en los canales oficiales de la FIFA y de cada estadio sede.

AP advierte que el cumplimiento de las nuevas reglas será estricto desde el primer partido, con controles adicionales en los accesos y una política unificada en las ciudades anfitrionas de Estados Unidos, México y Canadá.

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