Tendencias

Receta de muffins salados de calabaza y queso, rápida y fácil

Una opción esponjosa y sabrosa, perfecta para acompañar mates, sumar a la vianda o resolver una comida con ingredientes habituales de la cocina argentina

Guardar
Google icon
Primer plano de muffins salados de calabaza y queso sobre una tabla de madera, adornados con trozos de calabaza asada, queso derretido y una ramita de hierba fresca.
Dorados por fuera, tiernos por dentro: ideales para compartir en cualquier momento del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién puede resistirse a una bandeja recién salida del horno, con el aroma tentador de calabaza y queso derretido? Los muffins salados de calabaza y queso son esa opción rápida y sabrosa para los que buscan algo distinto en las meriendas, picadas o incluso para sumar variedad a una mesa de brunch.

En Argentina, la combinación de calabaza y queso es un clásico que se reinventa en empanadas, tartas y budines. Los muffins salados, si bien se inspiran en la pastelería anglosajona, hoy se ganaron un lugar propio en las cocinas criollas, sobre todo en reuniones informales y como vianda para chicos y grandes.

PUBLICIDAD

Receta de muffins salados de calabaza y queso

Los muffins salados de calabaza y queso son pequeñas piezas horneadas, húmedas y esponjosas, donde el puré de calabaza aporta dulzor y humedad, y el queso suma sabor y textura. Se preparan en moldes individuales, ideales para porcionar y transportar.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

Ingredientes de cocina sobre una mesada de madera, incluyendo puré de calabaza, huevos, leche, aceite, harina, queso en cubos, queso rallado y cebolla de verdeo.
El toque de queso y calabaza convierte a estos muffins en un clásico renovado de la cocina casera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 300 gr de puré de calabaza (bien escurrido)
  • 2 huevos
  • 120 ml de leche
  • 50 ml de aceite neutro (girasol o maíz)
  • 180 gr de harina leudante
  • 120 gr de queso rallado (tipo Mar del Plata o pategrás)
  • 100 gr de queso fresco en cubos (tipo cremoso o cuartirolo)
  • 1 cebolla de verdeo (parte verde, opcional)
  • Sal y pimienta a gusto
  • Nuez moscada (opcional)

Cómo hacer muffins salados de calabaza y queso, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar una bandeja para muffins, o colocar pirotines si se prefiere.
  2. En un bol grande, mezclar el puré de calabaza con los huevos y el aceite hasta integrar.
  3. Agregar la leche y batir apenas para unir.
  4. Incorporar la harina leudante tamizada, la sal, pimienta y nuez moscada. Mezclar suave, sin sobrebatir.
  5. Agregar el queso rallado, la cebolla de verdeo picada (si se usa) y mezclar.
  6. Rellenar los moldes hasta 3/4 partes. Insertar en cada muffin unos cubos de queso fresco.
  7. Llevar al horno y cocinar por 18-20 minutos, o hasta que estén dorados y al pinchar con un palillo, salga seco.
  8. Retirar y dejar entibiar antes de desmoldar. No abrir el horno durante los primeros 15 minutos para evitar que bajen.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 muffins medianos.

Mesa de madera con un mantel floral, mostrando muffins salados de calabaza y queso, aceitunas, sándwiches y quesos, con una familia compartiendo una merienda.
Una bandeja recién salida del horno, lista para tentarse en reuniones o como vianda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 140 kcal
  • Grasas: 7 gr
  • Carbohidratos: 13 gr
  • Proteínas: 6 gr Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, dentro de un recipiente hermético, hasta 3 días. Se pueden freezar hasta 1 mes. Para consumir, recalentar en horno bajo o microondas.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas saladasPlatos principalesNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Es mecánico y creó un dispositivo innovador para facilitar los partos

El argentino Jorge Odón relató en Infobae a las Nueve cómo su invención, inspirada en un truco con una botella y un corcho, llegó a la Organización Mundial de la Salud y hoy asiste partos en Europa

Es mecánico y creó un dispositivo innovador para facilitar los partos

Qué rasgos de la personalidad se asocian con una mayor felicidad, según la ciencia

Un análisis en 76 países, basado en datos de encuestas y pruebas de comportamiento con más de 80.000 personas, examinó qué características individuales se relacionan con una vida más satisfactoria

Qué rasgos de la personalidad se asocian con una mayor felicidad, según la ciencia

Receta de guiso de carbonada con cebada, rápida y fácil

Este guiso argentino de invierno combina carne, verduras y zapallo con un cereal perlado que aporta cremosidad, mantiene el toque dulce de los orejones y permite llevar una cazuela abundante a la mesa

Receta de guiso de carbonada con cebada, rápida y fácil

Revelan que el escorpión más grande de la historia vivió antes que los dinosaurios

Los restos fósiles del ejemplar llevaban más de 150 años en colecciones de museos y ahora científicos del Reino Unido e Irlanda los analizaron con tomografía computada. Qué sugieren para comprender el tamaño de la especie

Revelan que el escorpión más grande de la historia vivió antes que los dinosaurios

Cómo elegir la alfombra perfecta para el dormitorio y cuidados clave para mantenerla impecable

Una sola pieza bien elegida cambia la acústica, el confort y la atmósfera del espacio. Especialistas en tendencias explican qué materiales, colores y rutinas marcan la diferencia

Cómo elegir la alfombra perfecta para el dormitorio y cuidados clave para mantenerla impecable

DEPORTES

La exitosa gestión dirigencial de River Plate fue elegida como caso de estudio por la prestigiosa IE Business School

La exitosa gestión dirigencial de River Plate fue elegida como caso de estudio por la prestigiosa IE Business School

Un fanático invadió la cancha en las Finales de la NBA y desafió a la seguridad para tomarse una selfie con Wembanyama

“¡Hasta mi mamá me pide que lo eche!”: el presidente de Rosario Central respaldó la continuidad de Almirón con un curioso discurso

“Lástima a nadie”: el detrás de escena del cruce más recordado del Nene Sanfilippo con Diego Armando Maradona en un programa de TV

La Catedral recibe una nueva edición del clásico de San Isidro

TELESHOW

Mauro Icardi y la China Suárez regresan al país: el acuerdo con Wanda Nara y la estadía en “la casa de los sueños”

Mauro Icardi y la China Suárez regresan al país: el acuerdo con Wanda Nara y la estadía en “la casa de los sueños”

Pampita eligió Capri como su nuevo descanso y compartió el paisaje más soñado: el video

Fernando Marín y cómo descubrió a Gómez Bolaños: de la censura de la dictadura a reventar el Luna Park en 6 meses

Ana Rosenfeld habló de la deuda de Mauro Icardi a Wanda Nara: “La cuota alimentaria es como una semana en Maldivas”

Los tiernos saludos de Fito Páez y Romina Richi a su hija Margarita por su cumpleaños: “Seguí iluminando el mundo”

INFOBAE AMÉRICA

El tapiz de Bayeux viaja a Londres con el mayor operativo de la historia para cuidar una obra de arte

El tapiz de Bayeux viaja a Londres con el mayor operativo de la historia para cuidar una obra de arte

La piedra del altar de Stonehenge recorrió 700 km mediante la acción humana

Millones de personas están bajo alerta por tormentas severas, granizo e inundaciones en Estados Unidos

El Ministerio de Educación de Guatemala anuncia un incremento del 3% para el salario base de los maestros

“Queremos vivir”: el clamor que refleja el costo humano de los bloqueos en Bolivia