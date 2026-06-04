Receta de muffins salados de calabaza y queso, rápida y fácil

Dorados por fuera, tiernos por dentro: ideales para compartir en cualquier momento del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién puede resistirse a una bandeja recién salida del horno, con el aroma tentador de calabaza y queso derretido? Los muffins salados de calabaza y queso son esa opción rápida y sabrosa para los que buscan algo distinto en las meriendas, picadas o incluso para sumar variedad a una mesa de brunch.

En Argentina, la combinación de calabaza y queso es un clásico que se reinventa en empanadas, tartas y budines. Los muffins salados, si bien se inspiran en la pastelería anglosajona, hoy se ganaron un lugar propio en las cocinas criollas, sobre todo en reuniones informales y como vianda para chicos y grandes.

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Receta de muffins salados de calabaza y queso

Los muffins salados de calabaza y queso son pequeñas piezas horneadas, húmedas y esponjosas, donde el puré de calabaza aporta dulzor y humedad, y el queso suma sabor y textura. Se preparan en moldes individuales, ideales para porcionar y transportar.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

El toque de queso y calabaza convierte a estos muffins en un clásico renovado de la cocina casera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

300 gr de puré de calabaza (bien escurrido)

2 huevos

120 ml de leche

50 ml de aceite neutro (girasol o maíz)

180 gr de harina leudante

120 gr de queso rallado (tipo Mar del Plata o pategrás)

100 gr de queso fresco en cubos (tipo cremoso o cuartirolo)

1 cebolla de verdeo (parte verde, opcional)

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada (opcional)

Cómo hacer muffins salados de calabaza y queso, paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar una bandeja para muffins, o colocar pirotines si se prefiere. En un bol grande, mezclar el puré de calabaza con los huevos y el aceite hasta integrar. Agregar la leche y batir apenas para unir. Incorporar la harina leudante tamizada, la sal, pimienta y nuez moscada. Mezclar suave, sin sobrebatir. Agregar el queso rallado, la cebolla de verdeo picada (si se usa) y mezclar. Rellenar los moldes hasta 3/4 partes. Insertar en cada muffin unos cubos de queso fresco. Llevar al horno y cocinar por 18-20 minutos, o hasta que estén dorados y al pinchar con un palillo, salga seco. Retirar y dejar entibiar antes de desmoldar. No abrir el horno durante los primeros 15 minutos para evitar que bajen.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 muffins medianos.

Una bandeja recién salida del horno, lista para tentarse en reuniones o como vianda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 140 kcal

Grasas: 7 gr

Carbohidratos: 13 gr

Proteínas: 6 gr Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, dentro de un recipiente hermético, hasta 3 días. Se pueden freezar hasta 1 mes. Para consumir, recalentar en horno bajo o microondas.