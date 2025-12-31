Los 10 mejores vinos de 2025: Malbec, blends y un blanco sorpresa

El Malbec argentino consolida su lugar como variedad insignia en 2025 y lidera el ranking de los mejores vinos del país (Freepik)

Por un lado, es muy difícil separar solo diez vinos en uno de los países productores más importantes del mundo, con casi quinientos años de historia y más de mil bodegas que producen unas seis mil referencias anualmente. Pero por el otro, no lo es tanto, principalmente porque el vino es una construcción que lleva años.

Esto quiere decir que un gran vino no surge de un día para el otro, ni de un año para otro, sino más bien es el resultado de un proceso largo que, generalmente, comienza con una búsqueda muy precisa. Y esa búsqueda está inspirada en alguna visión y alimentada por pasiones y convicciones.

Claro que solo con las intenciones no alcanza. Hay que encontrar un lugar y, luego de imaginarlo e interpretarlo, comprobar que era el más apto para llevar a cabo la creación del vino en cuestión. Es un trabajo tan apasionante como demandante, de dedicación casi diaria, esperando que el clima ayude. Y, una vez en bodega, poder lograr con esas preciadas uvas, el vino soñado. Y para comprobarlo, también debe pasar tiempo. No solo para elaborarlo y criarlo, sino también para que el vino vaya acomodándose en la estiba y así, cada vez que alguien lo descorche, el vino logre el impacto imaginado por el hacedor. Y eso, con el paso del tiempo (10, 20, 30 años), debería seguir sucediendo al tratarse de un gran vino.

Es por ello que los “mejores vinos” no son tantos, más allá que toda bodega tenga esas intenciones. Es cierto que todas producen vinos y en distintas calidades, y que cada una de ellas, dentro de su portfolio, tienen su mejor vino, su vino top, su icono más preciado. Y no importa como lo llamen, seguramente las intenciones son buenas. Pero cuando ese vino llega al mercado y se codea con sus pares del mismo nivel, su impacto puede llegar a diluirse; o no.

Los mejores vinos primero deben sobresalir por su calidad. Pero se sabe que, a esta altura del partido, la calidad ya no es un valor agregado sino una obligación. Esto no quiere decir que no haya niveles. Están los vinos de consumo diario (calidad básica) y de ahí hacia arriba, los vinos van sumando atributos. Pero la calidad, así como tienen un límite inferior, también tiene un superior. Y esto es lo que le permite al vino ofrecer distintos niveles, multiplicando así su diversidad. Ahora bien, cuando se llega al límite superior de la calidad ¿qué pasa? ¿todos los vinos se igualan, más allá de sus estilos diferentes?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta es más sencilla de lo que parece. Toda bodega puede encontrar un gran lugar y plantar la uva más indicada para ese entorno, y manejar el viñedo con todos los cuidados, a lo largo del año. Llegando con la mejor calidad de uva al momento de cosecha, y tratando cada racimo en bodega como si fueran pequeños tesoros. Sin embargo, es imposible que hacer dos vinos iguales. Por más variedad, momento de cosecha, tiempo de crianza y marca de barricas que se use, los vinos se van a expresar distinto, porque son tantas las variables que influyen en un gran vino que es como si desarrollaran su propio ADN. Y así, como los seres humanos, ser únicos.

Después viene todo lo demás que, si bien no forma parte del vino (líquido), lo puede explicar y mostrar, aportando nuevas sensaciones al impacto causado por el vino en sí mismo. Es decir, hay tantas cosas que influyen en la opinión de un vino; e incluso muchas ni siquiera tienen que ver con la botella (ambiente de consumo, compañía, estado de ánimo, copas, comida, temperatura de servicio); que parece imposible determinar cuál o cuáles son mejores que otros.

Y si bien la máxima de Miguel Brascó (“el mejor vino es el que más te gusta”) le sirve a la mayoría de los consumidores, lo cierto es que se puede llegar a determinar qué vinos se destacaron más que otros, sin que ello implique la única verdad. No obstante, esa conclusión, a conciencia y luego de todo un año de degustaciones y análisis, debería ser avalada, por los que hacen vinos y también por los que lo toman.

Cómo y por qué son los mejores del 2025

Lo más destacable del vino argentino es que en uno de sus años más difíciles continuó consolidando se calidad y en todos los segmentos de precio. Y, por lo tanto, la calidad dejó de ser un valor agregado para pasar a ser un aspecto más del vino, siendo esto lo que obliga a las bodegas a buscar valor agregado en otro lado. Así, la diversidad es la que más se beneficia. Y esto explica la gran cantidad de etiquetas que hay disponibles, aunque las bodegas saben que deben optimizar su competitividad si quieren sobresalir. Claro que hay varias formas de hacerlo, pero hay una que prevalece; la autenticidad. Porque el vino es un producto que se percibe como algo natural, que viene de un lugar específico y que hay alguien que lo hace. Por eso, el valor de mostrar todas esas realidades detrás de los vinos se vuelve la ventaja más competitiva.

Para hacer buenos vinos hay que invertir muchas recursos y tiempo, y para lograr grandes vinos, muchos más. Estos vinos trascienden lo agradable y se perciben como elegantes, delicados y complejos (sumatoria de atributos positivos). Además, son vinos que al abrirse en la copa sueltan sus capas, de aromas y sabores, captando más la atención de los consumidores. Pero no solo se quedan en el impacto de sus sensaciones sino también de su significado. Porque una marca, una bodega, un personaje, un terruño, una historia, etc., significan muchas cosas y aportan otra sensibilidad a la precepción organoléptica del vino. Claro que eso debe estar relacionado al conocimiento que se tenga del vino en cuestión. Es por ello que la mayoría prefiere quedarse con el “me gusta” que involucrarse con la información detrás de la etiqueta. Pero es eso lo que explica la diferencia.

La autenticidad y el trabajo artesanal son aspectos clave detrás de las etiquetas premiadas en 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

De los 10 mejores vinos del 2025 uno solo es blanco, y uno solo no es de Mendoza. Esto no implica que no haya otros grandes blancos ni otros grandes vinos en otras regiones vitivinícolas. Sino simplemente muestra una realidad. Que los grandes Chardonnay nacionales son muy pocos, pero con gran potencial. Y que Mendoza sigue siendo cuna de la mayoría de los vinos (más del 75%). De los nueve tintos del ranking, cuatro son Malbec y tres blends con mucha base de Malbec.

Una vez más, está claro que hay muchas otras variedades con las que se están haciendo muy buenos vinos. Pero la consistencia y adaptabilidad del Malbec, siguen marcado la diferencia y lo siguen coronando como el mejor vino argentino. Pero la gran novedad es que el Cabernet Sauvignon; el rey de los tintos en el mundo; se está despertando, y así queda demostrado con dos blends que lo tienen como protagonista. Y el tinto restante, que también es un blend, representa todo lo que se puede lograr en la Argentina, con una visión más amplia y una inspiración precisa, a partir de otras uvas clásicas.

Esta selección de apenas diez vinos, sirve para sorprenderse y tentarse con seguir degustando en busca de los mejores para cada uno. Y más allá de las polémicas que puedan surgir o de los ausentes por elección o falta de testeo, queda claro que el nivel de calidad y la precisión que se está alcanzando con el carácter de lugar, está llevando a los grandes vinos argentinos a otro nivel. Además, los hacedores todavía no tienen idea del potencial de guarda de sus flamantes creaciones, aunque ya saben que con ellas pueden compararse con los mejores vinos del mundo.

Los 10 mejores vinos del 2025

Bin Otto 2022

BIRA Wines, Mendoza, Valle de Uco ($68.000)

Santiago Bernasconi y Federico Isgró se unieron para hacer realidad su sueño, ligado al vino y al origen de ambas familias; vinos de amigos inspirados en los grandes exponentes italianos. Así nacen estas etiquetas de inspiración italiana, con alma argentina. Lo italiano tiene más una explicación científica que la mera coincidencia de los orígenes familiares. Federico vivió cinco años en el Véneto, y realizó una maestría en Siena (Toscana). Por su parte, Santiago se había quedado con ganas de hacer algo con ese Sangiovese viejo escondido que había encontrado en el Alto Valle de Río Negro.

Como Federico en Italia aprendió mucho del cepaje, se lanzaron a hacer algo con la uva más importante de la Toscana y protagonista de algunos de los vinos más prestigiosos de Italia (Chianti Classico y Brunello di Montalcino). Aseguran que lo difícil es lograr que el Sangiovese evolucione bien en botella. En este vino, representa el 90% y fermenta en bines, con maceraciones largas antes de ir a barricas nuevas. Así se concibe este blend, con extracciones suaves para lograr un trago consistente, pero sin peso. Con un carácter frutado y también equilibrado en su mensaje, delicado y con un toque de clasicismo, más allá de su agarre final. Hoy, con un año más en botella, al vino se lo siente mejor, se nota la madurez y el espíritu de la variedad, con algo terroso y vegetal, con equilibrio y elegancia más allá de sus texturas vivas, que resaltan el carácter único de ese espaldero de 1967 del cual provienen las uvas.

Puntos: 94

La Linterna El Tomillo Estate Malbec 2019

La Linterna, Mendoza, Valle de Uco, Gualtallary ($180.000)

El auge de los blends con base de Malbec redefine el concepto de excelencia en la vitivinicultura argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta bodega se creó para lograr los mejores vinos del mundo, ya que no solo el viñedo es soñado y está ubicado en uno de los mejores rincones vitivinícolas de Mendoza, sino que además la bodega ha sido diseñada por el reconocido enólogo Daniel Pi. Allí, desde esta cosecha (2019), solo elabora grandes vinos de parcela, pensados para la larga guarda. Como este Malbec que proviene de la parcela número 5, que con seis años parece nuevo. Sus aromas son intensos y equilibrados, con un perfume único. En boca, los taninos de grano fino anticipan un trago consistente, no muy profundo, en el que predominan las frutas rojas de baya.

Hay frescura y texturas bien de Gualta, con la frescura que sobresale y aporta en el final esa sequedad delicada que deja con ganas de más. Sorprende por la fuerza de sus expresiones, tanto en nariz como en boca, demostrando que es joven y tiene mucha vida por delante. Pero más allá de sus atributos, el mensaje que deja este vino llama la atención, porque con seis años, parece muy joven. Y esto no solo le permitirá vivir por muchos años, sino que refleja una visión y un estilo propio que, potenciado con el carácter de lugar, da un Malbec único.

Puntos: 95

Nassella Chardonnay 2022

Viña Artesano, Mendoza, Valle de Uco, Gualtallary ($80.000)

El estudio de “Matriz Viva” encarado hace algunos años por el Grupo Alejandro Bulgheroni Family Vineyards, determinó bandas florales, descubriendo más de quince especies autóctonas con distintas características potenciadoras del entorno natural del viñedo, y Nassella fue una de las más relevantes, especialmente para los suelos arenosos-profundos de Gualtallary. Se trata de una flor nativa rústica, resistente al sol y a la altura. Dejando una muy buena cobertura sobre el viñedo, en su floración atrae muchos insectos y logrando captar más la esencia del lugar de una manera sustentable. Este Chardonnay llegó, no solo para confirmar que la Argentina ya está a la altura de los mejores exponentes del varietal en el mundo (Borgoña, Francia), sino también para ampliar la oferta de blancos nacionales top.

Se elabora con uvas de la parcela número 2, de 1,5ha, a 1400 m. El suelo es aluvial y presenta 20cm de arena y 90% de piedras con carbonato de calcio. Después de una cosecha y elaboración muy cuidadas, el vino se guarda en tres tipos de vasijas durante quince meses (60% en foudres, 20% en barricas de 500 l y 20% en tanques). Así se logró un blanco limpio y tenso, con muy buena frescura integrada que equilibra su fuerza, y un gran volumen, pero delineado por la acidez. Hay notas de levaduras y algo de frutas blancas, con texturas vivaces. Es limpio y profundo, y ostenta mucho potencial para ganar complejidad.

Puntos: 95

Pulenta Estate Gran Cabernet Franc ($96.000)

Elegancia varietal, legado silencioso

El Cabernet Franc representa una de las expresiones más sofisticadas del terroir mendocino. Pulenta Estate fue una de las bodegas pioneras en su cultivo en Argentina, particularmente en Alto Agrelo y, durante años, contó con la mayor superficie plantada del país. Esta dedicación temprana permitió un desarrollo preciso y sostenido de la variedad, con un enfoque estilístico centrado en la elegancia, la estructura y la autenticidad.

El vino argentino de alta gama se posiciona entre los referentes mundiales por su carácter, frescura y complejidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Vemos que se puso de moda y, después del Malbec, es una de las grandes variedades que se adaptaron a cada uno de los lugares que tenemos maravillosos en Mendoza para producir vino”, afirma Javier Lo Forte, Chief Winemaker de la bodega.

La historia del Gran Cabernet Franc comienza con la cosecha 2002, considerada una de las más destacadas de las últimas décadas. Aquel vino inaugural, que no se replicó en 2003 ni 2004 debido a condiciones climáticas adversas, reapareció en 2005 con una expresión tan singular que dio origen a la línea Gran Cabernet Franc. “Al principio no fue tan importante, pero en 2005 salió otra cosa, y de ahí en más siempre lo cuidamos, lo mimamos y lo presentamos con nuestro Gran Cabernet Franc”, recuerda Eduardo Pulenta, Presidente de Pulenta Estate.

Elaborado a partir de viñedos antiguos, plantados en 1992 por Don Antonio Pulenta, con un balance natural excepcional, este Cabernet Franc despliega una paleta aromática compleja, frutas negras, pimiento asado, especias y una textura sedosa, acompañada de taninos pulidos y una crianza precisa en roble francés.

Cada cosecha es una edición limitada de carácter sobrio, coherente con la visión estilística que distingue a Pulenta Estate, y que ha transformado al Gran Cabernet Franc en un vino emblema de la bodega, aclamado por la crítica y considerado uno de los Cabernet Francs más icónicos de la Argentina.

Raquis Los Parajes Gualtallary 2022

Raquis, Mendoza, Gualtallary, Valle de Uco ($219.000)

El vino argentino logra reconocimiento internacional gracias a la consistencia, la innovación y el potencial de guarda de sus etiquetas (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Raquis” es la palabra griega que designa la columna vertebral. Pero también habla de sostén y estructura, y es el escobajo que constituye la conexión vital entre la uva y la planta. El corazón de Raquis está formado por tres profesionales del vino con una larga trayectoria que mezcla en partes iguales inquietud y excelencia: Andrés Vignoni es enólogo e hijo de enólogos; Facundo Impagliazzo, ingeniero agrónomo; y Ariel Núñez Porolli, un ingeniero industrial con el don de conectar talentos y liderar equipos.

Luego de trabajar muchos años juntos en una reconocida bodega, y de degustar muchos vinos del mundo, decidieron emprender un nuevo rumbo. Y a través de calicatas, charlas con productores y visitas a viñedos, fueron armando un gran archivo que se convirtió en el mapa elemental de Raquis. Sus nuevos vinos debían transparentar el lugar, ser respetuosos de esa identidad y de la naturaleza circundante. Tal es el compromiso con el origen, que en Raquis ya no se habla de varietales, solo se habla de zonas, cuyo vehículo es la mezcla varietal que convive en el lugar. Con uvas de Gualtallary Monasterio, de las Lomas del Jaboncillo, se hace este vino que refleja un lugar y la añada.

Eso explica que sus aromas sean más compactos que la añada anterior (2021). Su paladar está en sintonía, porque hay más carnosidad y una fruta más roja. Además, una mayor definición en nariz, y un paso por boca a puro equilibrio entre volumen, frescura y tensión. Los taninos afinados resaltan un poco las notas de cedro en el final de boca. Se nota que tiene mucho para dar.

Puntos: 95

Araucana Azul 2020

Ribera del Cuarzo, Río Negro, Valle Azul ($130.000)

Las bodegas de Mendoza y otras regiones reafirman su protagonismo en la calidad de los vinos nacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las raíces en la Patagonia y en la tradición vitivinícola de la familia de Felipe José Menéndez Arguelles, fundador de la bodega, se remontan a más de 150 años. Provenientes de dos orígenes muy diferentes, Bodega Ribera del Cuarzo parece ser la síntesis de esas dos poderosas fuerzas. Su abuela, Melchor Concha y Toro, fundó su bodega en 1883, solo unos años después de que José Menéndez comenzara su empresa de producción y transporte de lana en la lejana Patagonia. Ese fue el lugar donde pasó los veranos de su infancia y al que viajó muchas veces en su juventud. Siempre fue un sitio donde se sintió verdaderamente en casa. Su carrera en el mundo del vino comenzó cuando, siendo muy joven, se unió a la bodega del doctor Nicolás Catena y descubrió, a su lado, el fascinante mundo del vino, que se ha convertido en su vida.

Aprendió de él cada detalle sobre cómo cultivar las mejores uvas, cómo producir los mejores vinos y, sobre todo, cómo nunca renunciar en la búsqueda de la excelencia. Así fundó la pequeña bodega más pujante de la Patagonia. Si bien este vino es un blend de las mejores barricas, los componentes vienen del viñedo de

cinco hectáreas fundacionales, con manejo orgánico/biodinámico. Las variedades de esta cosecha son las mismas que la del 2019 fundacional, aunque las proporciones no se respetan. La base es Malbec, con aporte de Merlot y toque de Petit Verdot. De aromas expresivos y equilibrados, voluptuoso y fresco, muy franco en su mensaje de frutos del bosque, especias y hierbas, bien matizadas por las notas de crianza. Los taninos finos alargan el placer en boca. Para Felipe, el lugar es maravilloso y no hace falta tener que trabajar tanto en la bodega, porque lo importante está en la uva y su entendimiento.

Puntos: 95

Nicolás Catena Zapata 2021

Catena Zapata, Valle de Uco ($75.000)

La selección anual resalta la importancia de la historia, el terruño y el trabajo humano en cada botella (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este vino ha cambiado su etiqueta, haciendo referencia a las uvas pre-filoxéricas de selecciones masales, poniendo énfasis en la historia de los viñedos propios. Esta reivindicación de lo clásico tiene que ver con el contenido, pero también con el mensaje que hoy quiere llevar este vino al mundo, que nació como la mejor expresión de un blend internacional. Muchos años de trabajo detrás de un vino con mucha historia, no solo del enólogo Alejandro Vigil, sino también del equipo del Catena Institute of Wine, que busca entender cada parcela de cada viñedo, poque saben que es ahí donde nacen los grandes vinos.

En esta combinación de Cabernet Sauvignon y Malbec, con toque de Cabernet Franc, las uvas provienen de parcelas seleccionadas (Crus) de los viñedos Adrianna (Gualtallary) y Nicasia (Paraje Altamira).

Sus aromas integrados y equilibrados denotan un vino con clase y seriedad. En boca hay vivacidad y frescura, sus taninos finos resaltan su estilo moderno y a la vez delicado. Son esas mismas texturas las que aportan profundidad y armonía al final de boca, persistente y con las notas de crianza muy bien puestas. Y la estiba lo sigue redondeando, demostrando que el potencial de este vino está más lejos que cerca en el tiempo, desarrollando a su paso, delicadas notas de complejidad.

Puntos: 95,5

Terrazas Extremo Malbec 2022

Terrazas de los Andes, Mendoza, Valle de Uco, Gualtallary ($187.600)

El Malbec sigue siendo amo y señor en tierras argentinas y eso está muy bien, porque es el único camino para que algún día se convierta en una variedad global. Por otra parte, las bodegas y los hacedores están convencidos que después del Malbec, vienen más Malbec, aludiendo a su gran potencial. Gracias a ello los vinos que más impactan siguen siendo Malbec. Como este Terrazas Extremo, que nació en la cosecha 2016, después de algunas pruebas, en El Espinillo; el viñedo más alto en producción de Gualtallary (1650m). Esto habla de las condiciones extremas de ese lugar (de ahí su nombre) que, por un lado, le confieren un carácter muy distintivo, y por el otro las adversidades climáticas no permiten su elaboración todas las cosechas.

El Chardonnay y el Cabernet Sauvignon muestran su potencial y sorprenden en la lista de los mejores vinos del año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiene la misma condición climática que la Champagne; no hay otro de esas condiciones climáticas en la Argentina. Y eso explica lo diferente del lugar y su expresión tan distinta. Es un vino fluido, con buen agarre y con toque herbal maduro. No tiene peso su cuerpo, pero sí mucho carácter de lugar, con una muy buena relación entre la fruta negra y las hierbas. Se destaca por su frescura integrada, potenciada por su particular herbalidad, y su consistente agilidad en boca. Sin dudas, un gran Malbec que abre más el juego del varietal, mostrando un perfil totalmente opuesto a los tradicionales.

Puntos: 95,5

Paraíso 2021

Luigi Bosca, Mendoza ($160.000)

La bodega de la familia Arizu, próxima a cumplir 125 años, este año pateó el tablero con Leon, un Cabernet Sauvignon de excepción. No obstante, también presentó la cuarta cosecha de este, su nuevo vino. Un vino que, para el enólogo de la casa Pablo Cúneo, significó un gran desafío junto a Alberto Arizu (h). Una vez definidos los atributos de los grandes vinos (precisión, fruta, frescura, armonía, elegancia y austeridad) lo buscaron en este blend, que no pretende ser perfecto, pero sí buscar la excelencia.

Ese es el trabajo detrás de este vino en el que cada porcentaje de las variedades que lo componen, es el resultado de la búsqueda de un estilo. Todo comenzó en el viñedo, con una primera cosecha 2019 fría, solo con vinos del Valle de Uco. La 2020 fue una cosecha complicada por la pandemia y adelantada por el clima.

La 2021 llegó con un cambio técnico, porque empezaron a degustar los componentes con 6 meses de crianza y descubrieron vinos con más vibrancia. Y los vinos seleccionados siguieron su crianza en foudres. Y llegó la 2022, que sigue el mismo camino que su antecesor, con un poco más de Cabernet Sauvignon, incluso de viñedos viejos de Vistalba (Los Nobles), que según el Ing. Alberto Arizu poseen raíces más profundas que absorben más nutrientes. Este blend ofrece aromas equilibrados que reflejan una añada fresca. Hay terrosidad con frescura y una profundidad bien marcada. De trago consistente con texturas incipientes que resaltan su delicada frescura y le aseguran un buen potencial.

Puntos: 96

As Bravas Malbec 2017

Aleanna, Mendoza, Valle de Uco, El Cepillo ($100.000)

El esfuerzo de enólogos y productores argentinos impulsa nuevas tendencias y eleva el estándar de calidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este es un Malbec que llegó para revolucionar todo, pero utilizando una técnica clásica. Luego de varios años de apostar solo al Cabernet Franc en la alta gama de su proyecto personal, Alejandro Vigil presentó un gran Malbec que tenía bien guardado, con una crianza de 65 meses en toneles de roble francés. Y más allá del paso del tiempo en toneles, lo sorprendente es que el vino mantuvo la esencia del Malbec, con una frescura y consistencia impactantes. Ya es una etiqueta muy admirada y, como suele pasar con los grandes vinos, su producción nunca es suficiente.

En primer lugar, porque son partidas limitadas, pero, además, porque son vinos que reclama el mundo y eso resulta en pocas botellas para el mercado interno. De aromas integrados a frutas negras y trago consistente, con leves dejos herbales que surgen al final de boca. Y se vuelve a sentir ese perfume sutil de la madera bien logrado, con taninos mordientes con algo de escobajo. Algo más concentrado que el 2016 y sin la misma elegancia, porque sobresalen más sus texturas, pero el mensaje y el carácter de lugar están muy bien definidos. También es voluptuoso y tiene más vida por delante. Y en breve llega la cosecha 2018 y una novedad, un Malbec de Gualtallary que, según el hacedor, ambos elevan la vara.

Puntos: 97,5

Bonus Track

Zuccardi Finca Piedra Infinita 2021

Zuccardi Wines, Mendoza, Valle de Uco, Paraje Altamira ($275.000)

La Argentina ya es reconocida en el mundo por sus Malbec, gracias al trabajo conjunto de muchas bodegas. Pero hay algunas que lograron ir un paso más allá, como Zuccardi Wines, que parte con una selección de viñedos propios, con suelos muy pedregosos y menos suelos (hasta 60cm de profundidad). Además de la experiencia, la bodega cuenta con un gran patrimonio, diez viñedos propios solo contando los del Valle de Uco.

Además, está el mismo equipo trabajando hace tiempo, con un estilo definido, que viene insistiendo en la misma dirección desde hace mucho tiempo. Esa es la clave detrás de este vino, un Malbec que despierta el paladar, gracias a sus texturas propias de suelos bien calcáreos. De aspecto brillante y profundo, trago tenso y fluido, con un mensaje preciso de frutas negras con perfumes herbales. Hay buen nervio y energía, con una frescura integrada.

Las texturas hacen la diferencia, por frescura y por la vivacidad que aporta sin alterar el equilibrio, más allá de la juventud del vino, que se mantiene expresivo y tenso en todo momento. Según Sebastián Zuccardi, solo se puede llegar a este nivel de vinos con viñedos propios e insistiendo en la misma dirección durante mucho tiempo.

Puntos: 98