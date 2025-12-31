El ejercicio “zona cero” será la principal tendencia del fitness en 2026, según una especialista

El ejercicio zona cero despuntará como tendencia principal de fitness en 2026, priorizando la movilidad funcional y la prevención de molestias cotidianas (Freepik)

Entre los múltiples tipos de ejercicios para preservar el bienestar de manera regular, la especialista en salud y directora ejecutiva de BetterMe, Victoria Repa, proyecta que en 2026 el concepto de “ejercicio zona cero” liderará las tendencias fitness, marcando un giro respecto al entrenamiento tradicional de alta intensidad.

De acuerdo con lo compartido por Daily Mail, esta dinámica priorizará rutinas suaves, constantes y funcionales, como el estiramiento y el yoga restaurativo, desplazando el modelo centrado en la quema de calorías o el esfuerzo extremo que predominó en la industria del fitness en años anteriores.

El objetivo de este nuevo paradigma será mantener la movilidad, mejorar la salud metabólica y favorecer la recuperación, conectando el bienestar físico diario con otras innovaciones emergentes: la monitorización del sueño, la proliferación de gadgets domésticos y la incorporación estratégica de proteína en la nutrición cotidiana.

La especialista en salud y fitness Victoria Repa, explicó que la tendencia 'zona cero' establece la baja intensidad y la regularidad en el movimiento físico (Facebook/repaviktoria)

¿Qué es el ejercicio zona cero?

El ejercicio zona cero define movimientos de baja intensidad, como estiramientos, pilates o caminatas tranquilas, en los cuales la frecuencia cardíaca se mantiene por debajo del 50% del máximo individual y resulta posible mantener una conversación sin dificultad.

Como señaló el medio británico, esta modalidad parte del tradicional modelo de cinco zonas de entrenamiento, estableciendo una base orientada al movimiento funcional, la estabilidad articular y la reducción del estrés. Dejarán de ser actividades accesorias para convertirse en la piedra angular de la rutina diaria saludable.

Transición cultural y auge de los fármacos GLP-1

La transformación responde —según detalló Daily Mail— a dos factores principales: la superación cultural del “no pain, no gain” (sin esfuerzo, no hay recompensa) a favor de hábitos físicos más sostenibles y la influencia creciente de fármacos GLP-1, como Ozempic y Wegovy, utilizados para perder peso.

Repa aclaró que quienes utilizan estos medicamentos tienden a sufrir una reducción involuntaria de masa muscular, por lo que requieren rutinas adecuadas para preservarla, sin recurrir al esfuerzo extremo. Así surge una demanda sin precedentes de ejercicios suaves y adaptados, que anteponen la salud y la longevidad a los antiguos parámetros de rendimiento.

El crecimiento de fármacos GLP-1, genera una nueva demanda de rutinas adaptadas, que evitan la pérdida drástica de masa muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias con el fitness clásico, recuperación y salud general

A diferencia del modelo tradicional, enfocado en alcanzar zonas cardíacas elevadas y promover la quema acelerada de calorías mediante sesiones extenuantes, la “zona cero” pone el acento en la movilidad funcional, la recuperación y el alivio del estrés.

El esquema clásico distribuía los entrenamientos en cinco zonas, desde calentamientos ligeros hasta esfuerzos máximos y breves, mientras que la tendencia emergente propone la regularidad en movimientos sencillos como base de la salud física. Actividades como las tareas cotidianas, ejercicios de flexibilidad y caminar, destacan por aportar beneficios prolongados sin causar fatiga ni sobrecargar al organismo.

De acuerdo con Repa, los formatos cortos y de baja intensidad se están imponiendo, y declaró: “Los estiramientos, el pilates y sus variantes, así como el yoga para el sueño y el alivio de molestias en trabajadores de oficina, están dejando de ser actividades secundarias para convertirse en prácticas esenciales”.

Este enfoque favorece la prevención de lesiones y el soporte metabólico, al situar la recuperación diaria en el centro de la rutina y conseguir que el bienestar cotidiano sea la verdadera medida del éxito físico.

A diferencia del fitness tradicional con prácticas desgastantes, Repa anticipa el ascenso de la zona cero como una opción más personalizada (Facebook/repaviktoria)

Caminar y formatos virales de entrenamiento

El crecimiento de la “zona cero” se entrelaza con el boom de caminar, que ha sido resignificado como una actividad estructurada y socialmente avalada. Según el informe, se popularizan rutinas como el “12-3-30” (andar en una cinta con 12% de inclinación a 4,8 km/h durante 30 minutos), el “rucking” (caminatas con mochila lastrada) y el método japonés “3-3 walking” (alternar 3 minutos de paso rápido con 3 de ritmo lento durante media hora).

Estudios mencionados indican que estos enfoques benefician la salud cardiovascular, aumentan la fuerza muscular y ayudan en la prevención de lesiones, haciendo accesible el entrenamiento incluso para adultos mayores.

Caminatas en formatos sencillos, se consolidan como ejercicios accesibles que mejoran la salud cardiovascular y fuerza muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tecnología para monitorizar el bienestar

La tecnología emerge como herramienta fundamental en este nuevo enfoque. El seguimiento del sueño gana peso como indicador clave del bienestar, mediante dispositivos como anillos inteligentes, relojes deportivos y bandas electrónicas, que permiten evaluar no solo las horas de descanso sino también la calidad, la frecuencia cardíaca en reposo y la variabilidad de los latidos.

Asimismo, la especialista señaló que el desarrollo de rutinas nocturnas —incluyendo la desconexión digital y el control ambiental— subraya una aspiración colectiva de integrar el autocuidado físico con un monitoreo real de la salud diaria.

Nutrición funcional y la proteína en la vida cotidiana

El interés por mantener la masa muscular y promover un envejecimiento saludable situó a la proteína como nutriente imprescindible para 2026. Repa destacó que los suplementos de proteína ya no son exclusivos del ambiente deportivo, sino que forman parte de batidos listos para tomar, tentempiés y alimentos enriquecidos, cada vez más adaptados a los usuarios de GLP-1.

Esta tendencia responde a la necesidad de individualizar la nutrición y reforzar la funcionalidad física, tanto para conservar músculo como para apoyar la longevidad activa.

El aumento del consumo de proteína funcional para promover la masa muscular y el envejecimiento saludable se posiciona como clave en la nutrición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Equipamiento multifuncional para el hogar

La inclinación por el movimiento flexible y accesible impulsa la preferencia por equipos multifunción compactos pensados para cualquier hogar. Repa enfatizó que son bien valoradas las herramientas versátiles, como mancuernas ajustables, bandas elásticas con anclaje y cintas plegables, ideales para diversos estilos de ejercicio sin grandes requerimientos de espacio ni desembolsos económicos.

Así se democratiza el acceso a la actividad física en casa, facilitando la incorporación de hábitos saludables en la vida diaria. El ascenso del ejercicio zona cero y la presencia creciente de proteína en la nutrición funcional muestran cómo la salud personalizada y la integración de tecnologías marcarán la próxima etapa del bienestar.