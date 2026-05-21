Qué es el Programa de Exención de Visa de Estados Unidos al que ingresará Argentina, según adelantó la ministra Alejandra Monteoliva

Antes de abordar un avión o un crucero con destino a Estados Unidos, se debe tramitar un permido a través del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje, conocido como ESTA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, adelantó días atrás que la Argentina avanza en el proceso para ingresar al Programa de Exención de Visa de Estados Unidos, lo que permitiría a los ciudadanos argentinos viajar al país norteamericano por turismo o negocios durante hasta 90 días sin necesidad de tramitar una visa consular.

“Nuestra expectativa y el trabajo que venimos realizando con Estados Unidos es que a inicios, comienzos, en los primeros meses del 2027, esto ya esté en funcionamiento”, sostuvo la funcionaria en LN+, en conversación con el periodista Luis Majul.

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El Programa de Exención de Visado permite a ciudadanos de 40 países viajar a Estados Unidos sin una visa convencional, pero solo si obtienen antes una autorización ESTA válida y cumplen requisitos de pasaporte y elegibilidad fijados por las autoridades estadounidenses, según el Departamento de Estado de USA y la Embajada de Estados Unidos en Argentina.

La autorización obligatoria antes de embarcar

Según la Embajada de EEUU en el país, toda persona que viaje bajo el Programa de Exención de Visado debe recibir una autorización electrónica antes de abordar un avión o un crucero con destino a Estados Unidos. Ese permiso se tramita a través del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje, conocido como ESTA.

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Monteoliva confirmó avances para viajar sin visa a Estados Unidos

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, la evaluación suele resolverse de manera casi inmediata en muchos casos y sirve para determinar si el solicitante reúne los requisitos del programa y si el viaje presenta problemas para las autoridades o riesgos de seguridad. El DHS recomienda presentar la solicitud al comenzar a planificar el viaje y con una antelación no menor a 72 horas.

El programa está limitado a viajes cuyo propósito sea compatible con una visa de visitante tipo B. Eso incluye turismo, negocios, reuniones, ferias, visitas a familiares o amigos, tratamientos médicos y cursos recreativos breves.

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Quedan excluidos los estudios académicos, el empleo, el trabajo en medios de comunicación y cualquier intento de establecer residencia permanente en Estados Unidos. El Departamento de Estado también aclara que quien prefiera contar con una visa estampada en el pasaporte puede solicitar una visa de visitante tipo B.

Requisitos del pasaporte

Además de la autorización previa, el viajero debe presentar un pasaporte electrónico vigente. Se trata de un documento con chip integrado, diseñado para cotejar la identidad del titular con la información del pasaporte y ajustado a las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional.

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El viajero debe presentar un pasaporte electrónico vigente (Freepik)

La exigencia también alcanza a pasaportes temporales o de emergencia. En esos casos, el documento igualmente debe ser electrónico, incluso si la persona solo está en tránsito por Estados Unidos.

La vigencia del pasaporte debe extenderse al menos seis meses más allá de la fecha prevista de salida de Estados Unidos, salvo que el país del viajero tenga un acuerdo específico que lo exima de ese plazo. Y que cada integrante de una familia, incluidos bebés y niños, debe contar con su propio pasaporte.

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Países habilitados y restricciones

Según el Departamento de Estado, los países y territorios cuyos ciudadanos o nacionales pueden utilizar el programa son: Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Brunéi, Chile, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Catar, San Marino, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Taiwán y Reino Unido.

En el caso británico, precisa que solo pueden viajar bajo este régimen los ciudadanos británicos con derecho irrestricto de residencia permanente en Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, las Islas del Canal y la Isla de Man. En el caso de Taiwán, la inclusión se apoya en la Ley de Relaciones con Taiwán de 1979, según la misma fuente.

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La restricción más relevante no está en la duración del viaje, sino en quién queda afuera del sistema (Imagen Ilustrativa Infobae)

La restricción más relevante no está en la duración del viaje, sino en quién queda afuera del sistema. De acuerdo con el Departamento de Estado, no pueden usar este programa quienes hayan viajado o permanecido en Corea del Norte, Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria o Yemen desde el 1 de marzo de 2011, ni quienes hayan estado en Cuba desde el 12 de enero de 2021, salvo excepciones limitadas por viajes diplomáticos o militares al servicio de un país miembro.

¿Qué pasa si no obtengo la autorización ESTA?

Si una persona no obtiene este permiso, puede consultar al Centro de Información de la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) o iniciar el procedimiento de una visa regular en una embajada o consulado de Estados Unidos.

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La red consular puede adelantar entrevistas en casos urgentes e imprevistos, como una emergencia médica, un funeral o el inicio del ciclo escolar.

Además, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza recomienda verificar el estado de la ESTA antes de hacer reservas o viajar, a través de los canales oficiales del DHS y la CBP, según el Departamento de Estado.

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