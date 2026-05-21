Caputo acordó con contadores modificar el régimen de Inocencia Fiscal para atraer dólares del colchón al sistema formal

El ministro de Economía, Luis Caputo se reunió con tributaristas por la Ley de Inocencia Fiscal.

A pesar de que el ministro de Economía, Luis Caputo, manifiesta públicamente su convicción sobre la solidez de la Ley de Inocencia Fiscal y descarta riesgos para los contribuyentes en caso de un cambio de gestión en 2027, este jueves mantuvo una reunión con contadores que señalaron sus reservas para con la normativa. Ante estos planteos, surgió el compromiso de avanzar en una nueva norma jurídica destinada a ofrecer mayor seguridad a los argentinos que decidan ingresar sus dólares al circuito formal.

“Excelente reunión con el grupo de contadores, que nos explicaron en detalle sus sugerencias con respecto a la Ley de Inocencia Fiscal”, dijo el titular de Hacienda. “Hubo consenso en que si implementamos esas modificaciones, habrá muchas más adhesiones al nuevo régimen, agregó Caputo.

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Durante el encuentro, el Ministro escuchó a los contadores y tomó nota de los principales puntos que generan inquietud entre los profesionales. Uno de los aspectos que concentró el debate fue el límite de ingresos de $1.000 millones para acceder al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Sobre todo, a los profesionales les preocupa entender qué va a entender la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por ingresos (si sólo habituales o, por ejemplo, herencias o donaciones). Ademas conversaron sobre los grises que existen a la hora de calcular la discrepancia significativa, condición que excluiría al contribuyente del régimen.

Según pudo saber Infobae con fuentes que participaron del encuentro Economía les planteo que están evaluando una nueva norma jurídica para darle seguridad a los contribuyentes que saquen los dólares del colchón aunque no pudieron precisar una fecha. “Lo más rápido posible”, comentaron. Y es por este motivo que se explica la presencia de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzaba Murphy.

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“Recepto las inquietudes que se le plantearon. Están evaluando generar alguna norma jurídica para los contribuyentes que ingresen la RSG”, comentó a una fuente que participó del encuentro a Infobae en off the record. Los especialistas hicieron hincapié en la importancia de que el régimen ofrezca reglas claras y previsibles. Explicaron que muchos contribuyentes mantienen reservas sobre la seguridad jurídica del proceso, especialmente ante la proximidad de un año electoral y la posibilidad de un cambio de administración en 2027.

El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vazquez, participó del encuentro.

De la reunión también participó el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vazquez, quien aseguran siempre se mostró dispuesto a implementar lo que le diga el poder político. Aunque, la batuta del encuentro la llevo Caputo quien se apoyaba técnicamente en Murphy para contestar a los contadores.

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Entre los especialistas que participaron estuvo el CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, César Litvin; Alejandro Rosenfeld; Miriam Roldán; y Sonia Bercherman. También estuvo presente Liban Kusa, el socio del Departamento de Impuestos de Bruchou & Funes de Rioja aunque a él se lo suele ver con más frecuencia en el Palacio de Hacienda.

El aumento del 100.000% de las multas automáticas y la promesa de un recordatorio de 10/15 días del ministro Caputo, fue uno de los puntos que los contadores quisieron llevar a la mesa. Y si bien en Economía y ARCA escucharon los reclamos -sobre todo el impacto que tiene para las pequeñas y medianas empresas- no se planteo ningún tipo de solución. “No se avanzó mucho”, destacaron los contadores. Es que para el ministro, el foco de la reunión era otro: los dólares del colchón.

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Caputo esta convencido de que la economía ya empezó a recuperarse después del shock político de las elecciones de medio termino, pero en sus propias palabras, sabe que aún hay personas que la están pasando mal y por eso necesita que el crecimiento sea más rápido. Y para ello es que mira los dólares del colchón, que según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), los argentinos tienen fuera del sistema USD 170.000 millones.

Prórroga del vencimiento

La semana pasada el Gobierno salió a festejar que más de 80.000 contribuyentes se adhirieron al RSG. Y fue en ese momento en que los contadores pusieron sus reparos: la noticia no significaba el éxito de la iniciativa, sino por el contrario muchos quizas de adhirieron y no van a sacar los dólares del colchón.

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“De los 80.000 que se adhirieron, la gran mayoría no presentó la declaración jurada, por lo cual puede ser que alguien se adhiera y de acá al vencimiento de la declaración jurada en junio termine presentando por el régimen general, o puede ser alguien que todavía no se adhirió y lo haga más adelante por el RSG”, sostuvo Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios en conversación con Infobae.

Para quien 80.000 es un “número provisorio”. En esa línea, remarcó que si bien las declaraciones juradas simplificadas tienen problemas, en términos generales, son más simples que las del régimen general, por lo cual puede haber incentivos a adherirse. “Puede haber contribuyentes que opten porque es más simple la declaración jurada, por los beneficios que tiene de presunción de exactitud y efecto liberatorio del pago, más allá de utilizar dólares no declarados”, marcó.

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Ahora, luego de la reunión, el ministro Caputo comunicó que el vencimiento se extendió hasta fines de junio. “También nos comprometimos a prorrogar los vencimientos para fin de junio”, escribió en la red social X aunque sin dar detalles exactos sobre cuándo serían.